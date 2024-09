TEKNOFEST\'te Geleceğin Yıldızları

Güncel

ANTALYA'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , "İnanıyorum ki buralarda geleceğin Aziz Sancarları var, geleceğin Selçuk Bayraktarları var. Türkiye 'yi geleceğe taşıyacak, Türk gençliğinin hayallerini, ufkun ötesine taşıyan Alper Gezeravcı gibi tarihi adımları, milletimizle buluşturacak nice gencimiz var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Finali için fuara geldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin'in eşlik ettiği Bakan Kacır, açıklamada bulundu.

'HER YIL KENDİ REKORUNU TAZELEYEN BİR ETKİNLİK'

2018'den bu yana düzenledikleri ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk gençliğiyle buluşma platformu olan TEKNOFEST'i bu yıl Akdeniz şehirlerinde gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kacır, "Burada 49 yarışmanın 25'inin finalisti olan 5 bine yakın gencimizle birlikteyiz. Malumunuz, 2018'de TEKNOFEST yolculuğuna başlamıştık. İlk yılımızda 14 yarışmada, 4 bine yakın takımda, 1 milyon gencimiz yarışmıştı. Bu yıl ise 49 farklı yarışmada, 770 binden fazla takımda, 1 milyon 600 binden fazla gencimiz hayallerini araştırmaya, geliştirmeye, projeye dönüştürerek TEKNOFEST yarışmalarına katıldılar. TEKNOFEST bu yönüyle, her yıl kendi rekorunu tazeleyen ve yeni dünya rekorlarına imza atan bir etkinlik" dedi.

'TÜRKİYE, BİR AR-GE ORDUSUNA SAHİP'

TEKNOFEST'in, Türk gençliğinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olmaya devam devam edeceğini kaydeden Bakan Kacır, "Artık 6 yıldan bu yana düzenlediğimiz yarışmada sadece proje takımlarının değil, bu proje takımlarından doğan teknoloji girişimlerinin de bulunduğunu büyük bir mutlulukla ve memnuniyetle gözlemliyoruz. Her zaman ifade ediyoruz, Türkiye'nin geleceği, teknoloji hamlesini, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmekle AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirmekle çok daha aydınlık olacak. Şu an 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar inşa ettik. Teknoparklarımızın sayısını 2'den 202'ye, teknoparklarımızda faaliyet gösteren firma sayısını yaklaşık 60'tan 15 bin 500'e yükselttik. Türkiye, bugün 270 binden fazla insandan oluşan bir AR-GE ordusuna sahip. ve işte her yıl TEKNOFEST'lere katılan, buralarda projeler geliştiren gençlerimizle, bu o AR-GE ordusuna yeni neferler kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

85 MİLYON TL'LİK DESTEK

Bu yıl TEKNOFEST'e 30 milyon liraya yakın ödül desteği, 55 milyon lira üzerinde malzeme ve ekipman desteğiyle yine gençlerin yanında olduklarını anlatan Bakan Kacır, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ve 100'den fazla paydaş grubumuzla birlikte gençlerin önündeki engelleri kaldırmak, onların geliştirdikleri projelere destek olmak, bizim için yapageldiğimiz en anlamlı işlerin başında geliyor. Yine bu yılın TEKNOFEST'i, pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez kuantum teknolojileri yarışması düzenliyoruz. İlk kez nükleer enerji teknolojileri yarışması düzenliyoruz. Yapay zeka büyük dil modeli yarışması düzenliyoruz. İkinci finans teknolojileri yarışmalarını ilk kez düzenliyoruz. İlk kez hava savunma sistemleri yarışması düzenliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA

Geçen ay Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önemli bir karar alındığını ve Türkiye'nin çelik kubbe projesinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine yönelik adımları hızlandırdıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi: "İşte bütün bu projelerden yetişen gençlerimiz, gerek savunma sanayinde, gerek sağlık teknolojilerinde, eğitim, tarım, finans teknolojileri, enerji teknolojileri gibi sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında geliştirdikleri projelerle Türkiye ekonomisine değer katmayı inşallah sürdürüyor olacaklar. Tabii bu yıl sadece Antalya'da değil; İzmir, Isparta, Mersin, Adana, Aksaray, Kahramanmaraş, Erzurum, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde de farklı yarışmalarımızın finallerini gerçekleştirerek bu heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına taşımış olduk. Ama bu finaller, burada, ANFAŞ'la, Antalya'nın bu güzel fuar merkezinde gerçekleştirdiğimiz 25 yarışma finali, heyecanın zirveye çıktığı anlar. ve inanıyorum ki buralarda geleceğin Aziz Sancarları var, geleceğin Selçuk Bayraktarları var. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, Türk gençliğinin hayallerini, ufkun ötesine taşıyan Alper Gezeravcı gibi tarihi adımları, milletimizle buluşturacak nice gencimiz var."