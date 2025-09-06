Yurdun bir kısmı sağanakla savaşırken Şanlıurfa\'da sıcaklık 49 dereceye çıktı

Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce ve Bolu'yu sağanak yağış vurdu. Kentlerde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evleri su bastı. Yağış dolayısıyla illerde serin bir hava hakim olurken saatlerdir süren yağış gündelik yaşamı felç etti. Yurdun bir bölümü sağanak yağışla mücadele ederken Şanlıurfa'da yine sıcaklık rekoru kırıldı.

HAVA SICAKLIĞI 49 DERECEYE ÇIKTI

Yurtta sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

VATANDAŞLAR KENDİNİ GÖLGELERE ATTI

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.