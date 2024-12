Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı %80

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı 2002'de yüzde 20'lerdeyken bugün yüzde 80'in üzerindedir" dedi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, sorular bağlamında konuşmasını sürdürmeyen Bakan Kurum'u uyardı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Murat Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var, yılbaşında da bu sayıyı 202 bine çıkartacağız. Bu da yaklaşık 1 milyon ailemizin yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına gelir. Ben yaşadığımız her selde her felakette bölgeye gitmiş, günlerce ilgili arkadaşlarımızla siyaset üstü bir bakış ile kucaklayan bir anlayışla çalışan bir kardeşinizim. Orada o devasa şantiyelerimizi bir görün, orada çalışan emek veren işçimize, emekçimize, mühendislerimize teşekkür etmeyi de bir görev bilin.

İzmir körfezinde ise bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına da müsade etmeyiz. İzmir, kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir. İzmir bizim kıymetlimizdir."

"Benim tarifli görevlerimden birisi de sizi konuya davet etmek"

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sorular bağlamında konuşmasını sürdürmeyen Bakan Kurum'a, "Benim tarifli görevlerimden birisi de sizi konuya davet etmek. Burada aşağı yukarı 10-15 soru soruldu, bazıları size iltifat etti en az 8-10 tane de soru var. Diğerleri sizin kürsü konuşmanızın bir tekrarı oluyor" dedi.

Bakan Kurum, " Konya'da kentsel dönüşümle alakalı Mevlana meydanından başladık çıkışına kadar hemen her yerde izimizi görebilirsiniz. Siirt'teki kentsel dönüşüm projemizi diğer illerde olduğu gibi sözlerimizi meydanda unutmamak kaydıyla yapmaya devam edeceğiz. Ocak ayında ihalesini gerçekleştiriyor olacağız. Erzincan Üzümlü konutlarının teslimini de yapıyoruz" dedi.

"Milli teknoloji atölyelerini Teknofest kuşağı ile buluşturacağız"

Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi:

"Ulusal araştırma altyapılarına yenileri eklendi mi diye sordular. 2024'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nanofotonik uygulama merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi hedefli tedavi teknolojileri merkezi ulusal araştırma altyapılarımıza eklendi. Teknofest konusuna ilişkin önümüzdeki dönemde 81 şehrimizde çoğu üniversite kampüslerinde olduğu gibi milli teknoloji atölyelerini Teknofest kuşağı ile buluşturacağız.

Halihazırda sayılarını 35'e çıkardığımız bilim merkezlerine 2025'te 5 yeni bilim merkezi ilave edeceğiz. Yine milli teknoloji uzmanlık programlarımızda yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında teknofest kuşaları için eğitimler sunacağız. Bir milletvekilimiz Siirt Organize Sanayi bölgesinin 2025 yatırım programında olup olmayacağını sordu. Biz bunu yatırım programlarında teklif ettik, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önümüzdeki dönemde 81 şehrimizin herbirinde o şehre ait potansiyel ürünleri ekonomik değerlere dönüştürmeye dönük programları başlatacağız.

"Ülkemiz, yüksek teknoloji geliştirme yolunda kendi göbeğini kendi kesen bir ülke"

Bir sayın milletvekilimiz savunma sanayinde yerlilik oranınızı sordular. Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı 2002'de yüzde 20'lerdeyken bugün yüzde 80'in üzerindedir. Bir mukayese imkanı olması açısından ifade etmek istiyorum; bugün Avrupa Birliği'nin savunma sanayinde yerlilik oranı hala ancak yüzde 20'ler düzeyindeyken Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80'lere yükselmiş durumda.

Türkiye, yüksek teknoloji geliştirme yolunda kendi göbeğini kendi kesen bir ülke. Kendi insan kaynağıyla, kendi bilim insanlarıyla, kendi araştırmacılarıyla, kendi mühendisleriyle, kendi teknisyenleriyle, kendi emekçileriyle bu yolda yürüyen bir ülkedir. Yüksek teknoloji ihracatı defalarca gündeme getiriliyor. Bakın, rakamlar çok açık. Tekrar burada bir kez daha ifade etmek istiyorum; Türkiye'nin yüksek teknolojik ihracatı AK Parti iktidarları döneminde 8 misline çıkmıştır. Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknolojik ihlacatı AK Parti iktidarları döneminde 10 misline çıkmıştır."