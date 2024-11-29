Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı %80'e Ulaştı

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 22 yılda savunma sanayisinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, 2002 yılında 62 olan savunma projelerinin sayısının, bugün yüzde 80 yerlilik oranıyla 1132'ye yükseldiğini bildirdi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin tezlerini uluslararası alanda savunmak, kamu diplomasisi yürütmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve toplumla kamu arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkanlık, stratejik ve kriz iletişimi faaliyetleri kapsamında 7/24 gündem takibi yaparak dezenformasyonu tespit etmekte ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER, vatandaşların kamu politikaları hakkında görüşlerini paylaşabildiği, katılımcı demokrasiye katkı sunan dünyanın en büyük kamu iletişim platformlarından biridir. 2023'teki depremler sonrası, CİMER, deprem bölgesindeki talepler için hızla 'Deprem Acil' butonunu devreye almış, başvuruları AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde yerel yetkililere ileterek hızlı müdahale sağlamıştır. 2025'te ise başvuruların kolayca yapılabilmesi için CİMER mobil uygulaması geliştirilecek ve kullanıcı dostu arayüz iyileştirmeleri yapılacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının gençlerin kamu kurumlarının sunduğu desteklerden haberdar olması için Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri düzenlediğini ifade eden Yılmaz, "2021'den bu yana düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesinin (Stratcom Summit) 5'incisi 2025 yılında gerçekleştirilecektir. İletişim Başkanlığının 2023 yılı bütçe gideri 3 milyar 232 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 4 milyar 127 milyon lira olup 2025 yılında ise toplam 6 milyar 155 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmektedir." dedi.

"Manevi danışmanlık faaliyetleriyle 3,5 milyon kişiye ulaşıldı"

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair bilinç ile ibadet yerlerinin yönetimini sağlamak, dini konularda rehberlik yapmak ve din istismarıyla mücadele etmek amacıyla faaliyet gösterdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleriyle son bir yılda 3,5 milyon kişiye ulaşmış, sağlık tesisleri ve ceza infaz kurumlarında 26 bine yakın etkinlik düzenleyerek yaklaşık 1 milyon kişiye destek vermiştir. Hac ve umre organizasyonlarıyla 937 bin kişinin ibadetlerini güvenli ve usulüne uygun şekilde yapmaları sağlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığına, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca 2024 yılında 'En Disiplinli Hac Organizasyonu' kategorisinde birincilik ödülü verilmiştir. Dini yayınlar alanında 63 adet Türkçe eser ile 23 farklı dilde 114 eser üretilmiş, 2 milyon 115 bin eser ücretsiz dağıtılmıştır. Ayrıca, 19 dilde hazırlanan 'İslam Nedir' serisiyle dijital platformlarda küresel ölçekte erişim sağlanmıştır. Başkanlık, bu çalışmalarıyla dini rehberlik, gençlik hizmetleri ve uluslararası alanda bilgilendirme faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Başkanlığın 2023 yılı kesin hesap gideri 47 milyar 911 milyon liradır. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 91 milyar 826 milyon lira olup 2025 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı ise 130 milyar 119 milyon liradır."

"Ankara Palas müzeye dönüştürülerek, ziyarete açıldı"

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının tarihi ve kültürel mirası koruma, restore etme ve geleceğe aktarma görevini üstlenen bir kurum olduğunu anlatan Yılmaz, "2024 yılında, Cumhuriyet dönemi simge yapılarından Ankara Palas müzeye dönüştürülerek ziyarete açılmış, Topkapı Sarayı yaz döneminde gece müzeciliği kapsamında ziyaret edilebilmiştir. Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılmış ve yoğun ilgi görmüştür. Ayrıca, Topkapı Sarayı'nda Seririyat Binaları, Saat Müzesi ve Fırınlar Bölgesi gibi bölümlerin yenileme projeleri, Dolmabahçe Sarayı'nın Kristal Merdivenler ve Çevre Odaları Restorasyonu çalışmalarında sona gelinmiştir." bilgisini paylaştı.

Çankaya Köşkü yerleşkesindeki Atatürk Müze Köşkü'nün restore edilerek tekrar hizmete açıldığını anımsatan Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2025 yılı bütçesi için 3 milyar 114 milyon lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Devlet Arşivleri Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hizmetlerini çeşitlendirerek 2023-2024 yıllarında 4,9 milyon belgeyi tasnif ettiğini, 109 bin otantik belgeyi restore ettiğini ve 7 milyon belgeyi dijital ortama aktardığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bütünleşik Arşiv Yönetim Sistemi ile tam otomasyon sağlayarak arşivlerin korunması, araştırmacıların ve kamu kurumlarının belgelere hızlı erişimi hedeflenmiştir. Ayrıca, arşivcilik alanındaki tecrübesini paylaşmak ve belgeleri ülke arşivlerine kazandırmak amacıyla 14 ülke ile uluslararası işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Devlet Arşivleri Başkanlığının 2023 yılı kesin hesap gideri 480 milyon lira olmuştur. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 858 milyon lira olup, 2025 yılı bütçesi için 1 milyar 218 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

"AR-GE'ye ayrılan yıllık bütçe 2,6 milyar doları geçti"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılamak, yerli ve milli üretimi artırmak, teknoloji geliştirme çalışmalarını koordine etmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik birimlerinin modern ekipmanlarla donatılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık, savunma projelerini yönetmek, özel sektörle işbirliği yapmak ve ihracatı artırmak gibi görevleri üstlenmiştir. Son 22 yılda Savunma Sanayii'nde büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş, 2002'de sektörde sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 3 bin 500'ü aşmıştır. Savunma projelerinin sayısı 2002 yılında 62 iken, bugün bu sayı yüzde 80 yerlilik oranıyla 1132'ye yükselmiş ve büyüklüğü 100 milyar doları geçmiştir. Sektörün cirosu 2002'de 1,1 milyar dolardan 2023'te 15,5 milyar dolara çıkmış; istihdam 92 bin kişiye ulaşmıştır. 2002 yılında savunma sanayisinde AR-GE'ye ayrılan yıllık bütçe sadece 49 milyon dolarken, bugün yıllık 2 milyar 622 milyon doları geçmiştir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 5,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2024'ün 10 aylık bölümünde 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, savunma ihracatında dünyada 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir. Türk savunma ürünleri 185 ülkeye ihraç edilmekte, ürün çeşitliliği 230'u bulmaktadır."

"Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi başlatıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin İHA/ SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretimiyle dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı, 2024 yılında uzay, hava, kara, deniz, elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A Uydusu 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılmıştır. Hava araçlarında, 5. nesil Milli Muharip Uçak (KAAN) ve HÜRJET'in uçuş testlerine devam edilmiş, GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. KIZILELMA insansız savaş uçağı prototip üretim ve test süreçleri sürerken, ANKA-3, BAYRAKTAR TB-3, TB2, AKINCI ve AKSUNGUR İHA'ların kabulleri gerçekleştirilmiştir. Bayraktar TB-3, TCG-Anadolu Gemisinden iniş destek ekipmanı kullanmadan iniş ve kalkış yapmıştır. Böylece kısa pistli bir gemiden iniş-kalkış yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçmiştir. Milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi de başarıyla tamamlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

PİRİ REİS denizaltısının hizmete alındığını, HIZIR REİS denizaltısının deniz denemelerine başlandığını ve MURAT REİS'in donatım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"TCG DERYA, TCG İSTANBUL, TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ ve MARLIN silahlı insansız deniz aracımız teslim edilmiştir. MARLIN silahlı insansız deniz aracı, KUZGUN füzesini başarıyla test etmiştir. Elektronik harp ve radar projelerinde, ALP 300-G, KANGAL, MURAD AESA radarı, OZAN mayın dedektörü, İHASAVAR, Sahil-Net projeleri ve JEMUS kabulleri tamamlanmıştır. Ar-Ge alanında, Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulmuş, Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) güncellenmiş, SİBERGÜVEN, SİBERSİM, SUMRU, DÜFAS, MALAMAN ve SÜPERÖRGÜ projelerinde ilerleme kaydedilmiştir. Yapay zeka, hidrojen teknolojileri, bilişsel elektronik harp ve radyo frekansı bileşenlerde Ar-Ge projeleri yürütülmüştür. Savunma sanayisi sektörü insan kaynakları alanında, teknolojik üstünlük sağlayacak ürün ve sistemlerin geliştirilmesi için Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi başlatılmıştır. Savunma sanayimizdeki insan gücü rakip ülkelere göre çok daha genç bir ortalamaya sahip. Bu da geleceğin bizim savunma sanayimizde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yerli ve milli olarak geliştirilen ÇELİK KUBBE Projesi ile katmanlı hava savunma sistemlerinin yapay zeka destekli entegrasyonu, ortak hava resminin oluşturulması ve gerçek zamanlı karar desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Savunma Sanayii Başkanlığının 2024 yılında 837 milyon lira olan bütçesi, 2025 yılında 1 milyar 138 milyon lira olarak öngörülmüştür."

"FETÖ yapılanmasına yönelik kapsamlı mücadelesini sürdürmektedir"

Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak, bölgesel ve küresel tehditlere karşı stratejik önlemler almak amacıyla terörle mücadele, dış istihbarat, istihbarata karşı koyma ve teknik istihbarat gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, uzun yıllardır PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. 2024 yılında nokta operasyonlarla PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin lider kadroları etkisiz hale getirilerek yurtiçi faaliyetleri büyük ölçüde kısıtlanmış ve örgütlere katılım ciddi oranda azaltılmıştır. MİT Başkanlığımız yurt içi ve yurt dışında, FETÖ yapılanmasına yönelik olarak kapsamlı mücadelesini sürdürmektedir. Teşkilat, DEAŞ'ın yurtiçinde gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışlarını önleyerek, örgütün Suriye'deki yapılanmasını deşifre etmiştir. MİT, dış istihbarat faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çıkarlarını korumaya yönelik aktif rol üstlenmiş ve devletler arası anlaşmalara zemin hazırlayarak diplomatik gücümüzü artırmıştır. Teşkilat, dost ülkelere sağladığı eğitimlerle tecrübelerini paylaşmakta ve Türkiye'nin uluslararası gücünü artırmaktadır."

MİT'in, Rusya ile Batılı ülkeler arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük esir takası operasyonunu başarıyla koordine ettiğini anımsatan Yılmaz, Teşkilatın, uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına da katkı sunduğunu aktardı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık, istihbarata karşı koyma görevinde, casusluk ve algı operasyonlarını deşifre ederek Türkiye'nin espiyonaj sahası olmadığını defalarca kanıtlamış, bu alandaki başarılarıyla milli güvenliğin temel taşlarından biri olmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2024 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 447 milyon lira iken, Başkanlığa 2025 yılında 28 milyar 896 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

"893 önergenin yüzde 88'ine cevap verdik"

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, milli güvenliğin sağlanması ve hedeflere ulaşılması için Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırlayıp güncellediğini, iç ve dış güvenlik gelişmelerine dair stratejik değerlendirme raporları sunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin küresel ve bölgesel ölçekte meydana gelen gelişmeler doğrultusunda günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelleştirilmesi çalışmaları halihazırda devam etmektedir. NATO görevleri ve Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında güvenlik istişareleri yürütülmektedir. 2024 yılında Tacikistan, Irak, Malezya, Macaristan ve Umman Milli Güvenlik Kurulu sekreterleri/Milli Güvenlik danışmanları ile ilk temaslar kurulmuş, mutabakat muhtıraları imzalanmıştır." diye konuştu.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonun sağlanmasının, Cumhurbaşkanı Yardımcılığının yetkisinde olduğunu kaydederek, iktisadi ve mali işbirliği protokolleriyle KKTC'nin kalkınması için her türlü gayreti sarf ettiklerini bildirdi.

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan yazılı soru önergelerine önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Tarafıma tevcih edilen 893 önergenin yüzde 88'ine cevap verilmiş durumdadır. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle milletvekillerimiz tarafından tevcih edilen soru önergelerine yanıt vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla, Cumhuriyetimizin asrı aşan birikimi ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden kurumların başında gelmektedir. Cumhurbaşkanlığımız 2025 yılı için öngörülecek bütçe imkanları ile ülkemizin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu politikaların ve stratejilerin geliştirilmesinde, uygulamaların takibinde ve etkin koordinasyon sağlanmasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

(Bitti)