Siber Suç Operasyonunda 364 Gözaltı

15.09.2025 08:49
23 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 364 şüpheli yakalandı, 125'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 23 il merkezli siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 364 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 125'inin tutuklandığını, 94'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis' 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van illerinde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 364 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 125'i tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, 'Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

