Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi

06.06.2026 12:16
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Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, teknoloji ve sanat etkinlikleriyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Üçüncü günde çocuk atölyeleri, kum sanatı, tiyatro, konser ve söyleşiler düzenleniyor.

Sıfır Atık Festivali'nin üçüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

ÜNLÜ KOMEDYEN SAHNE ALACAK

Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi, Mehmet Teber ile söyleşi, çocuklara özel tiyatro oyunları ve kağıt üretimi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Komedyen Gökhan Ünver'in günlük yaşamdan aktardığı mizah gösterisinin sunulacağı festivalde akşam saatlerinde Poizi ve Sefo sahne alacak.

Festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uluslararası mutfaklarla alakalı çalışmalar, atıksız mutfak, mutfakta sıfır atık, enerji verimliliği ve dönüşüm estetiğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyor.

Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş "Sıfır Atık Festivali" alanında öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

"DÖNÜŞÜM ESTETİĞİ" SERGİSİ

TİKA, küratör Beste Gürsu'nun "Dönüşüm Estetiği" sergisinde metal ve plastik heykellerle çevresel kaynak tüketimi ve atık yönetimini tanıtıyor. Sıfır Atık vizyonunun sadece çevresel bir politika olmadığını eserlerle aktaran TİKA, aynı zamanda kültürel ve üretici dönüşümü yaklaşımının olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Erdoğan, sergi ve festival alanını da gezdi.

FESTİVAL HAKKINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi
Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çocuk, Yaşam, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali 3. gününde devam ediyor! İstanbullulardan yoğun ilgi - Son Dakika

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