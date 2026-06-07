Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada - Son Dakika
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Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Sıfır Atık Festviali\'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
07.06.2026 08:55
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İstanbul'da büyük ilgi gören Sıfır Atık Festivali bugün son gününü yaşıyor. Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen festivalde gün boyu çevre, teknoloji, sanat ve sürdürülebilir yaşam temalı etkinlikler ziyaretçilerle buluşurken, yoğun ilgi gören Haberler.com standı da farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, dördüncü ve son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Çevre bilincini artırmayı amaçlayan festival kapsamında geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerle ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Çocuklar ve gençler için hazırlanan atölyeler, tiyatro gösterileri, yarışmalar ve interaktif eğitim programları festival alanında yoğun ilgi görüyor.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

HABERLER.COM STANDI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Festivalin en dikkat çeken noktalarından biri ise Haberler.com standı oldu. "Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan özel alanda ziyaretçilere dijital dünyada çevre dostu alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Dijital temizlik, sürdürülebilir teknoloji kullanımı ve veri tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturan stant, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin son günü de ziyaretçilerini bekliyor. 

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Festivalin ikinci gününde İstanbul Valisi Davut Gül de Haberler.com standını ziyaret ederek yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Stant, çevre bilinci ile dijital dönüşümü bir araya getiren yaklaşımıyla festivalin öne çıkan alanlarından biri oldu.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

ELİF ESEN DE "DİJİTALDE SIFIR ATIK" TESTİNİ ÇÖZDÜ

Festivalin üçüncü gününde Haberler.com standının konuklarından biri de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen oldu.

"Dijitalde de Sıfır Atık" panosunda yer alan dijital temizlik testine katılan Esen, gereksiz dosyaların silinmesinden cihaz ömrünün uzatılmasına, kağıtsız yaşam alışkanlıklarından veri kullanımına kadar birçok soruyu yanıtladı.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Yoğun çalışma temposuna rağmen dijital düzen konusunda hassas olduğunu belirten Esen, testi 80 puanla tamamladı. Test sonrasında esprili bir şekilde "Herhalde dijital detoksta fena durumda değilim" diyen Esen, farkındalık çalışması nedeniyle Haberler.com ve Yeni Medya ekibine teşekkür etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com’un Dijital Atık Testine katıldı, 80 puan aldı

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

SON GÜNDE DE PROGRAM DOLU DOLU

Festivalin son gününde ziyaretçileri geniş kapsamlı bir etkinlik takvimi bekliyor.

Türk Telekom Ana Sahne'de gün boyu ana sahne etkinlikleri düzenlenirken, Sosyal Etki Alanı'nda sivil toplum kuruluşları projelerini tanıtıyor. Dönüşüm atölyeleri, çocuk sanat atölyeleri, çevre etkinlikleri, el sanatları çalışmaları ve geleneksel sporlar da ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Ortak Miras Çadırı'nda gösteriler ve konserler gerçekleştirilirken, TİKA'nın katkılarıyla kurulan Evrensel Tatlar alanında farklı kültürlerin lezzetleri ziyaretçilerle buluşuyor. YTB'nin hazırladığı Bir Dünya Kahve alanı da gün boyunca kahve tutkunlarını ağırlıyor.

Festival kapsamında ayrıca müzeler, yöresel tanıtım çadırları, deneyim alanları, oyun ve aktivite merkezleri ile etnospor etkinlikleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

AKŞAMIN YILDIZLARI BURAY VE CEZA OLACAK

Festivalin kapanış gününde müzikseverleri iki büyük konser bekliyor.

Türk Telekom Ana Sahne'de saat 18.30'da Buray sahne alacak. Sevilen sanatçı, hit şarkılarıyla festival ziyaretçilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Gecenin finalinde ise saat 20.00'de Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Ceza sahneye çıkacak. Ceza konseriyle birlikte Sıfır Atık Festivali'nin üçüncü ve son günü coşkulu bir kapanışa sahne olacak.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

ÇEVRE, TEKNOLOJİ VE SANAT AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Üç gün boyunca çevre bilincini artıran etkinliklere ev sahipliği yapan festival, geri dönüşümden dijital farkındalığa, sanattan teknolojiye kadar birçok farklı alanı bir araya getirdi. Sıfır Atık Festivali, son gün programıyla ziyaretçilerine hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

YÜZ BİNLERCE KİŞİ FESTİVALE AKIN ETTİ: HEDEF 500 BİN

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Festivalimize katılanların sayısı üçüncü gün itibarıyla 400 bini geçti, bu gece 500 bini geçmesini hedefliyoruz ve yarın da büyük bir katılım olacağını öngörüyoruz. Sıfır Atık Forumu'muza da 183 ülkeden katılım var, iyi bir katılımla hem forumumuzu, hem festivalimizi icra ediyoruz." dedi.

Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısı üçüncü günde 400 bini aştı

Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada
Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada

Emine Erdoğan, İstanbul, Gündem, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festviali'nde son gün! Çevre, teknoloji ve müzik bir arada - Son Dakika

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