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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 303
Açılan Sandık Oranı : % 92,94
Kullanılan Oy : 73.017
Geçerli Oy : 68.784
Katılım Oranı : % 72,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 50,1934.525
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 37,6125.867
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 2,21.513
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 2,181.501
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,751.206
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,4965
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,97664
DİĞER% 0,87601
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,73498
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,69476
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,59407
BTPEMİR KAPLAN% 0,28194
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,22152
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0963
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0958
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0749
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0745
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 31,021.049
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 24,99845
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 21,14715
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 19,54661
DİĞER% 1,9566
CHPKADİR TAŞKIN% 0,6221
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,3813
SAADETMEHMET EMİN CAN% 0,248
HÜDA PARHÜSAMEDDİN ÇİÇEK% 0,124
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,562.857
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 39,842.125
CHPSEYİTĞAN ALP% 2,68143
HÜDA PAREMİN TETİK% 1,6186
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 1,1863
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,6836
BTPHASAN TURHAN% 0,2815
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,179
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 53,299.553
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 427.530
CHPRIDVAN OSLUN% 0,96172
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,83148
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,6107
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,56101
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,5599
BTPAHMET ATALA% 0,3360
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,2850
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,2137
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,1324
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,1323
DİĞER% 0,1323
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 52,311.970
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 39,751.497
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,11155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,4956
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,3852
MHPALİ BATUR% 0,9335
SAADETMUSTAFA SABRİ YAZICI% 0,031
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 57,071.074
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 34,27645
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 3,5667
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,5429
CHPMEHMET OTAĞ% 1,3325
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,2724
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,377
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,326
BTPMUSA SIZMAZ% 0,275
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 76,81861
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 17,66198
HÜDA PARMURAT ORHAN% 1,6919
CHPTARIK BARAN% 1,3415
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 0,8910
SAADETHAMZA ÖZCAN% 0,8910
BTPFARUK ÖZEKİNCİ% 0,546
DPCİHAN ATLAĞ% 0,182

Kaynak: AA

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