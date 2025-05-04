Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

04.05.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti.

Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu önüne barışı simgeleyen zeytin dalı konuldu.

Burada, Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Önder için kılınan cenaze namazını yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Camide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti tarafından gönderilen çelenkler de yer aldı.

Törende, namaz öncesi TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özel kısa bir süre sohbet etti.

Öte yandan, yumruklu saldırıya uğrayan Özel'e bazı katılımcılar da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Etkinlikler, istanbul, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:37:57. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.