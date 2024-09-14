Şişli Plak Festivali Başladı - Son Dakika
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Şişli Plak Festivali Başladı

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Şişli Belediyesi, müzik ve plak kültürünü kutlamak amacıyla 'Şişli Plak Festivali'ni düzenledi. Festival, sanatçılar, söyleşiler ve plak mezatlarıyla zengin bir içerik sunuyor. Başkan Resul Emrah Şahan, etkinliğin kapsamı hakkında bilgi vererek, koleksiyonerlik ve müzik aşkından bahsetti. Ayrıca festivalde, kaybedilen gazeteci Tolga Akyıldız anılacak.

14.09.2024 20:11  Güncelleme: 00:26
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nin İstanbul'un müzik ve plak kültürünü oluşturan paydaşlarıyla, müzikseverleri buluşturduğu 'Şişli Plak Festivali' başladı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, festival ile ilgili, "Çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, yurttaşlarımızla buluşuyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi'nin İstanbul'un müzik ve plak kültürünü oluşturan paydaşlarıyla, müzikseverleri buluşturduğu 'Şişli Plak Festivali' başladı. Söyleşiler ve plak mezatlarıyla renkli etkinliklerin yer aldığı festivale, ilk günden müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Plak Festivali ile ilgili, "Çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Bu konuya meraklı yurttaşlarımız için çok güzel bir anı olur" ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Şişli Plak Festivali'nin 4'üncüsü, Feriköy Organik Pazarı otoparkında başladı. Müzikseverler, 'Şişli Plak Festivali'ne ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında gerçekleşen söyleşiler, imza etkinlikleri ve plak mezatları renkli anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde Gaye Su Akyol ve Miskinler sahne aldı.

Festival alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, plakçılar ve plakseverler ile bir araya geldi. Plak stantlarını gezen Başkan Şahan, müzikseverlerle sohbet etti. Plak Festivaline ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şahan, "4'üncüsünü düzenlediğimiz Plak Festivali'nde birlikteyiz. Bu sene farklı olarak Şişli ve Kadıköy Belediyesi ortaklaşa yapıyoruz. 'İki yaka plakla buluşuyor.' Yurttaşımızı festivallerle, kültür projeleriyle birleştiren, doğru projelerle bir araya getiren, onları kamusal alana çeken işler üretmeye çabalıyoruz. Burada yaptığımız plak festivali, çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Hem Şişli'nin hem Kadıköy'ün keyifli vakit geçirmesini isterim" Diye konuştu.

"Koleksiyon merakım var, derinleştirmeye çalışıyorum"

Kendisinin de plak koleksiyonu olduğunu belirten Şahan, şunları söyledi:

"Bir koleksiyon merakım var ama derinleştirmeye çalışıyorum. Müziğe merakım var. Şehir plancısı, belediye başkanı olmasam muhtemelen müzisyen olurdum. Plakların içine girdim, çıkamıyorum. Çok da keyifli. Bazı aradığım şeyleri standın birinde buldum. Bu konuya meraklı yurttaşlarımız için çok güzel bir anı olur."

Tolga Akyıldız'ın anısına özel program

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılıyor. Festival programında; Evrencan Gündüz, Can Güngör, Taner Öngür, Serap Yağız, Ezgi Aktan, Banu Kanıbelli ve Asena Akan gibi isimler Tolga Akyıldız anısına akustik konserler verirken; ziyaretçiler, Plaktan Dj Mix ve Scratching atölyesine de katılma imkanı buldu.

Festivalde gerçekleşen ücretsiz konserler kapsamında yarın akşam; Sena Şener ve Karsu müzikseverlerle buluşacak.

2024 Şişli Plak Festivali programı :

-15 EYLÜL PAZAR-

13: 00 KAPI AÇILIŞ

14: 30 SÖYLEŞİ: Dijital dünyaya inat koleksiyonerlik

MODERASYON MURAT BEŞER: OSMAN TAN ERKIR

15: 30 SÖYLEŞİ: Sinema ve plakların ayrılmaz birlikteliği

MODERASYON MURAT MERİÇ: YÜKSEL AKSU - AYŞEGÜL ALDİNÇ

16: 30 SÖYLEŞİ:

17: 30 PLAK MEZATI MODERASYON – KEMAL GÜLLÜ

18: 00 İMZA ETKİNLİĞİ: SENA ŞENER

18: 30 İMZA ETKİNLİĞİ: KARSU

19: 00 AÇIK SAHNE: GRUPLAR

20: 00 KONSER: SENA ŞENER

21: 30 KONSER: KARSU

Video linki: https://we.tl/t-aJnOzHX42N

Fotoğraf linki: https://we.tl/t-wYI7ad4u1q

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Plak Festivali Başladı - Son Dakika

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