MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|751
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|188.504
|Geçerli Oy
|:
|180.470
|Katılım Oranı
|:
|% 75,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 43,31
|78.154
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 29,18
|52.669
|MHP
|REHA KARS
|% 11,21
|20.235
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 8,54
|15.415
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 3,1
|5.586
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 1,19
|2.157
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,9
|1.621
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,81
|1.469
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,41
|740
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,38
|685
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,28
|512
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,22
|390
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,12
|210
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,06
|108
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,06
|108
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,06
|100
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,04
|80
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,04
|78
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,04
|69
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,03
|56
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0,02
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 60,65
|1.039
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 29,72
|509
|CHP
|CAFER KUZU
|% 7,06
|121
|YENİDEN REFAH
|AHMET AYDIN
|% 1,81
|31
|SAADET
|MEHMET KOÇAK
|% 0,53
|9
|BTP
|RUHİ SARI
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SEZAİ SUBAŞI
|% 50,48
|1.362
|AK PARTİ
|SİNAN AKBULUT
|% 45,92
|1.239
|CHP
|ERHAN ATALAY
|% 1,85
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET COŞGUN
|% 1,15
|31
|SAADET
|SAADETTİN ÇERİK
|% 0,3
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSA TORUN
|% 0,19
|5
|BTP
|YUSUF CERRAHOĞLU
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|% 52,15
|3.543
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÇETİN
|% 45,41
|3.085
|İYİ PARTİ
|ÖNER TELLİOĞLU
|% 1,38
|94
|DİĞER
|% 0,5
|34
|SAADET
|UĞUR TUR
|% 0,34
|23
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖKMEN
|% 0,12
|8
|MİLLİ YOL
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|% 57,57
|502
|MHP
|HALİL BALIK
|% 41,29
|360
|SAADET
|ÖMER AKÇA
|% 0,46
|4
|YENİDEN REFAH
|MEHMET CEMAL TÜRKUĞUR
|% 0,34
|3
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,34
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 58,91
|3.854
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 25,64
|1.677
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 10,46
|684
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,2
|144
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 1,1
|72
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,69
|45
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,46
|30
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKILIÇ
|% 0,21
|14
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,18
|12
|MİLLİ YOL
|HAKAN ACAR
|% 0,15
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEVFİK AYAN
|% 53,93
|350
|MHP
|OSMAN DEMİRBAĞ
|% 44,22
|287
|BTP
|AYHAN KARAKAŞ
|% 0,77
|5
|SAADET
|İSMAİL COŞAR
|% 0,77
|5
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ
|% 0,31
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 35,14
|2.170
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 30,53
|1.885
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 25,44
|1.571
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 5,28
|326
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 1,96
|121
|SAADET
|ADNAN TAŞDEMİR
|% 0,6
|37
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,52
|32
|BAĞIMSIZ
|ADNAN ERTÜRK
|% 0,39
|24
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,14
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP GÖRLER
|% 51,03
|819
|MHP
|HARUN İSA GÜLTAY
|% 41,99
|674
|SAADET
|YASİN ASLIVAR
|% 3,74
|60
|CHP
|NİZAMETTİN KOÇAK
|% 2,24
|36
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ KIRKAÇ
|% 1
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 54,34
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 24,24
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,08
|315
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 2,17
|40
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 1,36
|25
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,81
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 39,7
|2.079
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 30,97
|1.622
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 19,57
|1.025
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 3,82
|200
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 3,8
|199
|BTP
|HURZEM TURGUT
|% 1,55
|81
|SAADET
|MÜCAHİD IŞIK
|% 0,4
|21
|DEM PARTİ
|NALAN GÜNEŞ
|% 0,19
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|BORA KARAKULLUKCU
|% 47,79
|1.155
|AK PARTİ
|AŞKIN FIRAT
|% 44,56
|1.077
|MHP
|GÜLAY FIRAT
|% 4,55
|110
|BAĞIMSIZ
|YURDAL EPSİLELİ
|% 2,32
|56
|BTP
|SUAT ÇORBACI
|% 0,41
|10
|SAADET
|MEHMET AĞCA
|% 0,37
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 34,22
|2.919
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,93
|2.553
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 21,97
|1.874
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 8,87
|757
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,4
|205
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,69
|144
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,65
|55
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,13
|11
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,06
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 55,47
|6.687
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 26,51
|3.196
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 13,27
|1.600
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 2,8
|338
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 0,8
|96
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 0,62
|74
|SAADET
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,53
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURAN İLBEY
|% 37,2
|802
|YENİDEN REFAH
|CEMALETTİN KARACALAR
|% 29,54
|637
|CHP
|İSMAİL SIRATAŞ
|% 22,03
|475
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSA ÇELİK
|% 10,39
|224
|BTP
|ÖNDER YILMAZ
|% 0,42
|9
|SAADET
|ÖMER FARUK KOÇ
|% 0,42
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR GÖKTAŞ
|% 49,86
|1.733
|AK PARTİ
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|% 44,01
|1.530
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHATTİN AYDIN
|% 2,16
|75
|CHP
|DURAN ATEŞ
|% 1,98
|69
|SAADET
|ÖMER ALMA
|% 0,98
|34
|YENİDEN REFAH
|MUHARREM ATEŞ
|% 0,69
|24
|BAĞIMSIZ
|AHMET ARKAZ
|% 0,11
|4
|BTP
|GÜLSÜN ÇINAR
|% 0,09
|3
|DEM PARTİ
|YEKBUN AŞKIN
|% 0,06
|2
|YTP
|SERGEN BOYRAZ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 45,04
|2.821
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 29,84
|1.869
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 22,8
|1.428
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 1,08
|68
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,8
|50
|SAADET
|RASİM ASAN
|% 0,21
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,13
|8
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,1
|6
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Antalya'nın farklı noktalarında iftar yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Mobil Aşevi Tırı ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikramlarla binlerce kişiye yemek dağıtılıyor.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.
Kuveyt'te Pazar günü kurulan dünyanın en büyük ışıklandırılmış çelik hilal heykeli, Ahmadi Valiliği'ndeki Al-Kout Alışveriş Merkezi'nde yer alıyor ve yüksekliği 15 metre olarak ölçüldü. Heykel, Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
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