Siyasi Törenler ve İftar Programları - Son Dakika
Siyasi Törenler ve İftar Programları

14.03.2026 00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat'ta toplu açılış ve temel atma törenine, Bingöl'de Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açılışına, Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreni ile iftar programına iştirak edecek.

(Mardin/11.30/Bingöl/14.30/15.30/17.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Uşak/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat Kültür ve Kongre Merkezi temel atma törenine katılacak, Batman Valiliğini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Mardin/15.00/Batman/17.00/18.28)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.15)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Hakkari/14.45)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azez Kızılay Yetimhanesi'ni, Afrin Tenzile Ana Yetimhanesi'ni ve Halep Valiliğini ziyaret edecek, İbn Abbas Camisi'nde düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Suriye)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Uşak/19.00)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılacak.

(Aydın/19.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı iftar programına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/18.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF) iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediyeyi ziyaret edecek, Isparta Genç İş Adamları Derneğinin iftar programında bulunacak.

(Isparta/15.00/16.00/17.30/18.00/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ?İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/19.16)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.30/Trabzon/16.00/İzmir/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası Adana Demirspor-Serikspor ve Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/13.30/İstanbul/20.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftası 5 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarının 25. haftası, 14 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Glint Manisa Basket ve Karşıyaka-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/İzmir/18.00)

6- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Avustralya-Macaristan, Arjantin-Kanada ve Japonya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları oynanacak. Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Göztepe, Beşiktaş-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Zerenspor-İlbank ve Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/14.00/14.00/16.00/Ankara/14.00/İzmir/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dördüncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/Muğla/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dördüncü haftasında Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor ve Göztepe-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00)

10- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/20.30)

11- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Şanghay/06.00/10.00)

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı Rekor kırdı Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu
Emeklilere ÖTV’siz otomobil yolu açılıyor Teklif Meclis’e sunuldu Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:41
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
19:43
Ankara’da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da İş Adamı Cinayeti: Üç Şüpheli Tutuklandı
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:59
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
