Suriyeliler Suriye'ye Dönüşe Geçti - Son Dakika
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Suriyeliler Suriye'ye Dönüşe Geçti

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Silahlı muhalif grupların Şam'ı kontrol etmesiyle Suriyeliler, Hatay'dan Suriye'ye geçiş yapıyor.

10.12.2024 12:09
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğünde silahlı muhalif grupların Şam'ı kontrol altına almasıyla yeni bir dönem başlayan Suriye'ye gitmek için, birçok Suriyeli sabahın erken saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Suriyeliler, valizlerin yanı sıra döşek, tencere çuvallara doldurduğu yastık yorgan gibi taşınabilecek ev eşyalarını da yanlarında götürdü.

Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Geçiş için genç erkek sayısının fazla olduğu kapıda, sayıca daha az olsa da kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İlk gün 256, ikinci gün daha fazla kişi geçti

Cilvegözü'ne sadece Hatay ve ilçelerinde değil İstanbul Antalya gibi kentlerden de gelenler bulunuyor. Pazar günü 256 kişinin Suriye'ye ulaştığı bilgisi paylaşılırken, pazartesi günü bir önceki güne göre daha yoğunluk yaşandığı görüldü. Özellikle sabahın erken saatlerinde çoğunluğu genç erkeklerden oluşan, çocuk ve kadınların da olduğu kalabalık Suriyeli aileler, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, şu ana kadar kaç kişinin Suriye'ye geçiş yaptığına dair bilgi paylaşmazken, bine yakın kişinin sınırının diğer tarafına geçtiği tahmin ediliyor.

Suriyelilere, dönüşleriyle görüşlerini sorduk. Özellikle kadınlar kameraya konuşmayı tercih etmese de Suriye'ye gidişten mutlu, ülkeleri için ise iyi şeyler olması adına umutlu olduklarını belirtti. Türkiye'de doğan ya da küçük yaşta buraya gelen Suriyeli gençler ise Suriye'ye dair bir fikir, anı ve özlemleri olmadığı için gitmekten çok da memnun olmadıklarını dile getirdi.

"Önce eşim ve çocuklarım gidecek, ben daha sonra gideceğim"

Eşi ve çocuklarını Suriye'ye göndermek için kapıya gelen bir Suriyeli, on seneden beri Türkiye'de olduğunu burada Türk milletiyle beraber yaşadıklarını söyledi. Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Suriyeli, "Çok mutluyuz. Bizi misafir ettiniz, size çok teşekkür ediyoruz. Biz de savaş bitti diye memlekete geri dönüyoruz. Suriye'de evimiz var ama ne halde bilmiyoruz. Ben henüz dönmüyorum şu an sadece ailemi göndereceğim. Şu an orada iş güç yok. 4- 5 ay sonra beki ben de döneceğim. Suriye Özgürlük Ordusu on üç seneden beri çalışıyor. İstediğimiz şey oldu" diye konuştu.

"Evim akrabalarım bekliyor"

Türkiye'ye geldiğinde altı yaşında olduğunu, savaşın bittiğini, 13 yıl sonra ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli, ülkesinde evi ve akrabalarının onu beklediklerini kaydetti.

Sekiz yıldır İstanbul'da yaşayan ve dış ticaretle uğraştığını söyleyen Suriyeli ise "Türkiye'ye 2016 yılında geldik 8 yıl oldu geleli çalışmaya başladık. Uyum sağlamaya başladık, kaldıkça alıştık. Şimdi geri dönüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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