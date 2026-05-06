TBB'den "Yönetici Geliştirme Programı"... Vahap Seçer: "Türkiye Daha İyi Noktalara Gelecekse Yerel Yönetimlerin Buradaki Rolü Çok Önemli"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Türkiye her zaman olduğu gibi şimdi de çok zor dönemlerden geçiyor. Ülke içinde de son iki yıldır iç cephe tahkimatı, Terörsüz Türkiye süreci, barışı tahkim edelim, barışı hep beraber ülkemizde Türkiye'nin her bölgesine yayalım, bin yıldır kardeşçe yaşadık bundan sonra da neden binlerce yıl kardeşçe yaşamayalım, kavga eden bir ülke değil bölünmeyi, parçalanmayı arzu eden bir ülke değil ya da bunu amaçlayanların bu çalışmalarına destek sağlayan hatalar yapmayalım, bir arada birlik olalım diye düşünürken burada belediyelerin rolünü de unutmamak gerekiyor. Eğer Türkiye daha iyi noktalara gelecekse yerel yönetimlerin buradaki rolü çok önemli, değerli olacak" dedi.

TBB tarafından yerel yönetimlerde kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve belediye yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Yönetici Geliştirme Programı'nın "Tanışma Buluşması" TBB ana hizmet binasında gerçekleştirildi. İki güm sürecek programın açılış konuşmalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız yaptı.

Seçer, şöyle konuştu:

"Hafta sonu Belediyeler Birliği'mizin Genel Kurul'unu gerçekleştirdik. ve Genel Kurul'da kalan süre olan üç yıl için Belediyeler Birliği başkanını, encümen üyelerinin ve başkanlık divanının seçimini de gerçekleştirmiş olduk. Bunun yanında da muhtelif ihtisas komisyonlarında çalışacak olan arkadaşlarımızı da belirledik. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun."

Birlik olarak göreve geldiğimiz 2024 yılından bu yana yeni bir dönem, yeni bir bakış açısı başlattık. Birlik 2002 yılına kadar dernek statüsünde faaliyetini gösteren bugünkü faaliyet alanına yakın diyebileceğimiz bir amaçla kurulmuş bir yapıydı. 2004 seçimlerinden bu yana iktidarın görüş, bakış açısıyla birliğin görüş ve bakış açısı paralellik arz ediyor. Çünkü yöneten iktidara mensup bir partinin belediye başkanı birlik başkanlığını yapıyordu. Burada bir ideolojik ayrım çizgisini çekmek ya da bunu size hatırlatmak amaçlı söylemiyorum. 2024 ve öncesi yönetim anlayışının farkından bahsetmek istiyorum. Nihayetinde siyasi partiler bir dünya görüşünü yansıtır. Biz siyasi partilerden seçiliriz, milletvekili oluruz ya da belediye başkanı, meclis üyesi, biz de partimizin dünya görüşünü uygulamaya koyarız. Onun için partiler var. Onun için ideolojiler var. Bizim bakış açımız buradandır. Bir başka siyasi partinin bakış açısı buradandır. Bunu belirtme amaçlı bu konuyu açtım ve 2024 yılından bu yana asıl önemli olan, altını çizmem gereken belli ilkeler koyduk önümüze. Dedik ki biz hep Türkiye'de adaletsizlikten şikayet ediyoruz. Öncelikle yönettiğimiz kurumlarda, eğer şikayet ediyorsak topluma inandırıcı olabilmemiz için yönettiğimiz kurumlarda, belediyelerde eğer birliklerde bizim görüşümüz yönetiyorsa birliklerde adaleti hakim kılmak, herkesi kapsamak, herkesi kucaklamak ve gerçekten çağa ayak uydurmak, çok moda bir deyimle çağın ruhunu hisset etmek, okumak ve bu doğrultuda görev yapma arzusunu içerisindeyiz.

"Burada hangi partiden, hangi belediyeden, hangi statüde belediyeden gelmiş olursanız olun, başımızın tacısınız"

2024 yılından bu yana da birliğimiz çok değerli, çok önemli hizmetler yapıyor. Yerel yönetimlere çok değerli katkılar yapıyor. Geçtiğimiz Genel Kurul'da da bu konu bize Meclis üyelerimiz tarafından soru olarak yönetildi, 'Siz adaletli bir uygulama yapıyor musunuz' diye. Orada verdiğimiz rakamlar gerçekten konuya ne kadar ilkeli, adaletli yaklaştığımızı da gösteriyor. Hulasa burada hangi bölgeden, hangi partiden, hangi belediyeden, hangi statüde belediyeden gelmiş olursanız olun, hepiniz başımızın tacısınız. Hepiniz bizim için değerlisiniz. Çünkü milletimize hizmet eden belediyelerimizin emekçilerisiniz, çalışanlarısınız.

Belediye yönetiminde iki önemli taşıyıcı kolon var. Bir tanesi belediyenizin mali disiplini olmak zorunda, eğer heyecan yapmadan şehre hizmet etmek istiyorsanız. İki, insan kaynağınız güçlü olacak. Sayısal açıdan güçlü değil, içerik açısından kaliteli insan kaynağına sahip olacaksınız. İş bilmeyen insan kaynağına sahipseniz işiniz zordur belediye başkanları olarak. İşin mali yönünü bir yana bırakıyorum. Çünkü bugün yönetici geliştirme programı kapsamında buradayız. Birbirinden değerli konuşmacılar olacak. Sizlere çok değerli bilgiler aktaracak. Ben de hem Birliğin Başkanı hem de bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belediye başkanlığı yaptığım süreç içerisindeki deneyimlerden de yola çıkarak bazı aktarımlarda bulunmak istiyorum. Hele hele yeni bir döneme başlamışsanız yani bir seçimden çıkmışsınız, başka bir bakışın, başka bir yönetim anlayışının yönettiği bir kurumu devralıyorsanız işiniz daha da zor. Çünkü sizin yönteminiz farklı, geçmişin yöntemi farklı, tanımadığınız yöneticiler, işin içerisine bir de siyaset giriyorsa ki çok siyasi makamlardır belediye başkanları, milletin iradesinin direkt isme yansıdığı ve çok sağlam siyasi kurumlardır. İşiniz kolay değildir.

"Belediye başkanlığı zor iş"

Ama belediye başkanlığı zor iş. Bu görevi yapacak olan insanların da gerçekten zor zamanların, riskli dönemlerin insanı olması gerekiyor. Güçlü karakterler olması gerekiyor. Yoksa şehrini, beldesini felaketten felakete sürükleyebilir, yanlış işler yapabilir. Zorluk oradan başlıyor. Ama buna kısa süre içerisinde yoğunlaşırsanız, düzene koyarsınız ve hizmetlerinizi de bir bir yapmaya başlarsınız. Eğer bunu başaramazsanız gömleğin düğmesini yanlış iliklemiş olarak beş yıla başlarsınız. Sonuna kadar da toparlamanız bir daha daha mümkün olmaz. Peki bunun bugünkü toplantımızla ilişkisi nedir diye sorarsanız, tam da onu anlatmaya çalışıyorum. İşte burada o belediyenin en önemli taşıyıcı kolonu olan insan kaynağını kaliteli bir yapıya büründürmek için daha müktesebatı geniş, daha bilgi birikimi olan daha yeni şeyleri bilebilen bunu alıp sentezleyebilen ve kendine münhasır özellikleri olan, beldesinde hizmet ettiği alanlara yansıtma kabiliyetini geliştiriyoruz burada. Yapmak istediğimiz bu. Bizim en büyük özelliğimiz maalesef hala devam ediyor toplumumuzda, herkes her şeyi en iyi bildiğini düşünüyor. 'Ben diyor her şeyin en iyisini bilirim. Bir diğerinin aklına ihtiyacımız yok.' Birçok insan maalesef hala bu yanlış düşünce içerisinde. Oysa herkesin söyleyeceği bir şey vardır. Bizim de bilmediğimiz birçok konu olabilir.

"Kadrolar her açıdan son derece birikimli, donanımlı olmak zorunda"

Belediyeler çok önemli fonksiyon üstlenmiş kurumlardır. Özellikle dünyadaki son gelişmeler belediyeleri çok daha farklı bir konuma getirdi. Belediyeler sadece bir şehrin rutin işlerini yapan bir kurum olarak değerlendirilmemeli. Artık küresel sorunlarla boğuşuyor dünya. Dünyada sınırlar kalktı. Telekomünikasyon çok gelişti. muazzam bir gelişme var. Yani belki 50 yıl önce bir yüzyıldaki gelişmeler, bugün 50 yıl sonra sadece beş yıl da olabiliyor. Yani bir asır beklemeniz gereken gelişmeler o kadar hızlı oluyor ki beş yılda olabiliyor. ve bölgesel sorunlar yaşanabiliyor. Afet sorunları yaşanabiliyor. Hepimizin, tüm toplumların başının belası, ülkelerin başının belası, küresel iklim krizi var. Bunlar çok önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sorunlarla yüzleştiğimiz zaman manevra kabiliyeti, olaylara müdahale kabiliyeti, o bölgedeki insan kaynağı olarak araç ekipman olarak en güçlü yapılar nelerdir? Belediyelerdir. Pandemi örneği önemli. Su taşkınları, büyük yangınlar, orman yangınları ve Türkiye'nin yaşadığı 2023 yılındaki 6 Şubat depremleri çok önemli örnekler. O süreçlerde de o krizlerde de belediyeler kendini çok hissettirdi. Bu Cumhuriyet Halk Partiliydi, AK Partiliydi, MHP'liydi, DEM Partiliydi fark etmiyor. Ama belediyelerdi. O nedenle de belediyelerde yetişmiş insan kaynağı bir kez daha ön plana çıkıyor. İllaki hizmet yaptığınız şehri, yönettiğiniz şehri beraber yönettiğiniz kadrolar her açıdan son derece birikimli, donanımlı olmak zorunda diye düşünüyorum.

"Sizlere çok daha değerli destekler yapacağız"

Belediyeler Birliği'ndeki ilkelerimiz neyse bütün belediyeler, bin 405 belediyemiz var, herkese proje desteği yapalım, araç ekipman desteği yapalım. Eğitimlerden faydalandıralım. Dış gezilere ekipler oluştururken fark gözetmeksizin herkesi katalım, gitsinler, görgüleri artsın. Proje nasıl yapılır, hibe nasıl alınır, bir bölgede vizyon projeleri nasıl gerçekleştirilir, biz herkesin bu konuda yetişmesini arzu ediyoruz. Belediye başkanları olarak, belediyeler olarak da biz hizmetimizi yaparken kimseyi ayıramayız. Bir sokakta bir problem var, bunu çözeceksek herkes için çözeceğiz. Orada bizim seçmenimiz var yok ya da bize oy vermiş vermemiş bunu düşünemeyiz. Herkese aynı derecede hizmet yapmış oluruz. Bu nedenle bizim burada göstereceğimiz performans yani Belediyeler Birliği'nde bin 405 belediyeyi temsil eden, onlara destek olan, işinin kolaylaşmasını sağlayan kurum olarak yapacağımız her değerli çalışma aslında Türkiye'ye bir katkıdır. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine toplumsal barışına bir katkıdır. Türkiye her zaman olduğu gibi şimdi de çok zor dönemlerden geçiyor. Bildiğiniz gibi ülke içinde de son iki yıldır iç cephe tahkimatı, Terörsüz Türkiye süreci, barışı tahkim edelim, barışı hep beraber ülkemizde Türkiye'nin her bölgesine yayalım, bin yıldır kardeşçe yaşadık bundan sonra da neden binlerce yıl kardeşçe yaşamayalım, Türkiye daha güçlü olsun, kavga eden bir ülke değil bölünmeyi, parçalanmayı arzu eden bir ülke değil ya da bunu amaçlayanların bu çalışmalarına destek sağlayan hatalar yapmayalım, bir arada birlik olalım diye düşünürken burada belediyelerin rolünü de unutmamak gerekiyor. Her zaman söylediğimiz bir konu var, yerelden genele yayabilirsiniz. Eğer Türkiye'de huzur istiyorsanız, yerelde huzur varsa genele yayılır. Yerelde barış varsa, yerelde refah varsa bunu Türkiye'ye yayabilirsiniz. Eğer Türkiye daha iyi noktalara gelecekse yerel yönetimlerin buradaki rolü çok önemli, çok değerli olacak. Bu bilinçle birliğimiz hizmet devam edecek. Bu bilinçle sizlere çok daha değerli destekler yapacağız."

Suat Yıldız: "Türkiye'nin idari kapasitesine katkı yapacak olan bu programı hayata geçirdik"

Yıldız, da şöyle konuştu:

"Programımız uzaktan eğitim modülleriyle başlamış olsa da bugün burada yüz yüze gelerek bu büyük aile fotoğrafını tamamlıyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün sadece bir eğitim açılışı için değil, yerel yönetimlerimizin geleceğine yön verecek yeni bir kurumsallaşma hamlesinin ilk adımını atmak üzere de toplandık. Biliyoruz ki, bir kurumun gücü sahip olduğu bina, araç parkı gibi fiziki imkanlarından değil, o kurumu sevk ve idare eden yöneticilerinin yetkinliğinden gelir. Kamuyu soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, vatandaşın hayatına dokunan somut bir hizmete dönüştüren yegane güç, siz değerli yöneticilerin dirayetidir. İşte bu yüzden, Birlik tüzüğümüzün bize verdiği 'belediyelerin eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyaçlarını karşılama' görev ve yetkisi ile Stratejik Plan'ımızda yer alan 'kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi' hedefimiz doğrultusunda hareket ederek kentlerimizin ve oradan hareketle de toplamda Türkiye'nin idari kapasitesine katkı yapacak olan bu programı hayata geçirdik."

Bildiğiniz üzere, ülkemizde kamu yönetimi eğitimi üniversiteler tarafından verilmektedir. Ancak bir kurumu, bir topluluğu yönetmek salt kamu yönetimi bilgisi ile mümkün olamamaktadır. Çok farklı uzmanlık alanıyla ilişkili hizmetler üreten kurumlarda hem ilgili alanın uzmanlık bilgisine hem de yönetimin temel ilkeleri ile farklı yönetim ekollerinin uygulamalarına hakim olmaya ihtiyaç vardır. Bunu 2019 yılına kadar Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) yapıyordu. Üniversitelerden farklı olarak TODAİE farklı kamu kurumlarından, farklı disiplinlerden ve uzmanlık alanlarından gelen yöneticilerin bir araya gelerek birbirini tanıdığı, birbirinden öğrendiği, seçkin hocalardan kamu yönetimine ilişkin dersler aldığı bir iklim sağlıyordu. Bugün ise bu konuda bir eksiklik olduğu, belediyelerimizin hizmet alanlarının yıldan yıla genişlemesinin de etkisiyle bu eksikliğin daha fazla hissedildiği herkesin malumudur. TBB olarak, anlık çözümler geliştiren, inisiyatif alıp kriz yöneten siz yerel yöneticilerimize, mesleki gelişimlerinizi destekleyecek, farklı uzmanlık alanlarınızı kamu yönetiminin bilgisi ile harmanlayıp taçlandıracak bir çatı sunmak istedik. Bu hedefle güçlü bir adım atarak bu programı tasarladık.

"Tüm çalışmalarımızı Birliğimizin mottosu olan 'Daha İyi Bir Gelecek, Yerelden Gelecek' anlayışıyla hayata geçiriyoruz"

Bu programdan beklediğimiz çıktı, sadece teorik bilgi artışı değil, ilişkilenme ağı ve birbirinden öğrenme zemini oluşmasıdır. Belediyecilik, birbirinden öğrenmeyi en çok gerektiren alandır. Edirne'deki bir müdürümüzün çözdüğü sorunu, bugün burada Şanlıurfa'daki meslektaşıyla tartışabiliyor olması, bizim için çok kıymetli. Tam da bu amaçla yakın zamanda birincisini düzenlediğimiz Belediyecilik Forumu'nu gerçekleştirdik. 'Birbirimizden Öğreniyoruz' özdeyişi ile sembolize edebileceğimiz şekilde; belediyelerimizin iyi uygulamalarını Birliklerinin çatısı altında bir araya gelerek birbirlerine anlatmasına imkan sağladık. Katılımcı belediyelerimizin büyük bir memnuniyetle, yeni bilgilerle ve yeni ilişkilenme biçimleriyle buradan ayrıldığını mutlulukla gözlemledik. Sizlerin iki günlük bu buluşmanız da 'Birbirimizden Öğrenmenin' bir başka örneği olacaktır. Sizler, bu programın ilk dönem kursiyerleri olarak öğrendikleriniz ve yaptıklarınızla geleceğe izler bırakacaksınız. Yönetici Geliştirme Programı da gelecek yıllarda yerel yönetimlerimizin en etkili eğitim programlarından birine dönüşecektir. Sizlerin bu programı tamamlarken edindiğiniz bakış açısı, belediyelerimizdeki hizmet kalitesini, dolayısıyla vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracaktır. Programın hayata geçmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli hocalarımıza ve bu sürece inanarak başvuran siz kıymetli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Halihazırda devam eden uzaktan eğitim sürecinizin ve Ankara'da gerçekleştireceğimiz yüz yüze atölye çalışmalarımızın verimli geçmesini diliyorum. Tüm bu çalışmalarımızı Birliğimizin mottosu olan 'Daha İyi Bir Gelecek, Yerelden Gelecek' anlayışıyla hayata geçiriyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman "Kamu Yönetiminde Liderlik" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Program Klinik Psikolog Cenk Adıgüzel'in "Belediyecilikte Psikolojik Dayanıklılık: Krizler Arasında Sağlam Kalmak" sunumuyla devam edecek. Ardından Dr. Aylin Vartanyan Dilaver "Bireyden Kolektife: Sanat Yoluyla Bir Süreklilik Arayışı" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Moderatörlüğünü Birlik Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın üstlendiği Deneyim Paylaşımı Oturumu'nda da; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu "Oyuncu Olarak Tiyatroyu Yönetmek, Oyuncu Olarak Belediyeyi Yönetmek: Farklı Yönetme Pratikleri, İmkanlar, Güçlükler", Emekli Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül "Bir Ülkeyi Uluslararası Alanda Temsil Etmek: Uluslararası İlişkileri Yönetmek" ve Emekli Vali Enver Salihogˆlu ise "Mülki İdareyi Yönetmek" başlıklarında deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.