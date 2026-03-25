TBMM Başkanı Kurtulmuş Zagreb'de - Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş Zagreb'de

25.03.2026 00:11
Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı ile görüşüp sergi ziyaret edecek. CHP ve bakanlar toplantılara katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşecek, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi Açılış Oturumu'nda katılımcılara hitap edecek. Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile görüşecek Kurtulmuş, Zagreb İslam Merkezi'nde Ayasofya temalı sergiyi ziyaret edecek.

(Zagreb)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin parlamento grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21. KOBİ Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Su Günü etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenecek Dünya Ticaret Örgütü 14. Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmelerde bulunacak.

(Yaounde)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı iş gücü istatistiklerini, mart ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri ve hanehalkı beklenti anketini, ocak ayına ilişkin ise uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğumunun 150. Yılında Ziya Gökalp Anma Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/13.45)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye konuk olacak Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu ve bir oyuncu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta, Beyaz Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(Mersin/19.30)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Rzeszow/20.00)

7- 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda final müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı beşinci haftasında Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı beşinci haftasında Göztepe-Odunpazarı ve MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İzmir/Ankara/16.00)

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş Zagreb'de - Son Dakika

