TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Kuzey Makedonya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Kuzey Makedonya'da konuştu Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Kuzey Makedonya\'da konuştu Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Balkanlar'ın dünya barışının ve istikrarının sağlanması ve korunması için son derece önemli olduğunu söyledi.

28.01.2025 22:16
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Balkanlar'ın dünya barışının ve istikrarının sağlanması ve korunması için son derece önemli olduğunu söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından kabul edildi.

Oktay, kabulün ardından Kuzey Makedonya Meclisi Dışişleri ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ?Eski Üsküp Çarşısı'nda vatandaşlarla da sohbet eden Oktay, burada Mustafa Paşa Camisini, Bezisten, Üsküp merkezli Ensar Derneğini ve Murat Paşa Camisini ziyaret etti.

Oktay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Üsküp'teki ziyaretlerin son derece verimli olduğunu vurguladı.

"Savunma sanayi ve askeri boyutta yoğun ilişkilerimiz var"

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak tarih kültürel birlikteliğine sahip iki ülke olduğunu belirten Oktay, "Üsküp'teki Türk Çarşısı'ndayız etrafımıza baktığımızda sanki Bursa'da bir sokakta, çarşıda dolaşıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir çarşısında dolaşıyor gibi hissediyoruz ve insanlar da yine bir o kadar sıcak." dedi.

Oktay, iki ülke ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin oluşturulması ile ilgili mutabakat sağlanmış durumda, bunun hızlandırılması ile ilgili yine meclis ve hükümet nezdinde görüşmelerimiz devam etti. İnşallah en kısa sürede bunun sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Savunma sanayi ve askeri boyutta yoğun ilişkilerimiz var. Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını belirten Oktay, bunu iki katına çıkararak 2 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefleri olduğunu vurguladı.

Oktay, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen aylarda düzenlenen İş Forumu kapsamında Üsküp'e geldiğini hatırlatarak, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın da iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi hususundaki arzularını gördüklerini ifade etti.

Söz konusu işbirliklerinin geliştirilmesine katkı vermek için Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten Oktay, ziyaretlerinde bu konuların da ele alındığını söyledi.

Türk toplumuyla da görüşmelerimiz oldu"

Oktay, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda olduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"İş insanlarımızın hem sorunlarının çözülmesi hem de önlerinin açılması ile ilgili konuları değerlendirdik. Kuzey Makedonya'ya baktığımızda çok kültürlü, çok toplumlu bir yapı var. Farklı etnik yapıların bir arada olduğu, birlikte bir dayanışma içerisinde olduğu ve geleceğe yürüdüğü, NATO üyeliğini akabinde Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatmış biri ülke. Türk toplumu da bunlardan birisi, dolayısıyla Türk toplumuyla da hem yakın görüşmelerimiz hem de onların sorunlarını bizzat dinleme fırsatımız oldu."

Türk toplumunun ülkede altyapı, temiz suya ulaşım ve yerel ile merkezi hükümette hakça temsili konusunda bazı sorunlarının olduğuna işaret eden Oktay, bu sorunların konuşulduğu sıcak bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra da hem bölgeyi ilgilendiren hem aslında dünyadaki barış ve refahı ilgilendiren konularla ilgili de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Bunlardan birincisi Gazze'de yaşanan çok sancılı bir dönem. Buradaki ateşkesin memnuniyet verici olduğu ama bunun sürdürülebilirliği, İsrail'in buna uyması gerektiği ve asıl kalıcı ateşkese giden yolda nasıl birlikte katkı verebileceğimizle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak bizim bu konudaki görüşümüz son derece net. Özellikle, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde 1967 sınırlarında, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu iki devletli bir çözümün bölgeye barış getireceği, hem İsrail hem Filistin halkı açısından buna inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi ile ilgili Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptığımızı ifade ettik."

Görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığını belirten Oktay, "Türkiye olarak önceliğimiz özellikle terörün, DEAŞ ve PKK/PYD terörünün bölgedeki varlığının sonlandırılması ile ilgili kararlılığımızı burada ifade etmiş olduk." diye konuştu.

"Balkanlar, bütün dünya barışının ve istikrarının sağlanması ve korunması için son derece önemli"

Oktay görüşmelerde, Balkanlar'ı da yakından ilgilendiren Rusya- Ukrayna savaşının da ele alındığını bilgisini paylaşarak, bunun bir an önce sonlanmasını umduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu konuda önceden verdiği sözler olduğunu söyleyen Oktay, "Türkiye olarak bizim zaten çok uzun zamandan beri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, liderler diplomasisi boyutunda ve ilgili kurumlarımızla birlikte parlamentomuz dahil yürütülen bir çalışma var." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin barışa ve bölgenin kalkınmasına yönelik girişimlere destek vermeye devam edeceğini dile getirerek, Balkanlar'daki gelişmelerin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Balkanlar'ın sadece Balkanlar'dan ibaret olmadığını dile getiren Oktay, "Balkanlar, bütün dünya barışının ve istikrarının sağlanması ve korunması için son derece önemli." dedi.

Türkiye'nin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Oktay, iki ülke arasındaki turizm hacminin de son derece iyi olduğunu, Türk turistlerin Üsküp'e geldiklerinde Osmanlı mimarisiyle karşılaşacağını kaydetti.

Oktay, "Türkiye olarak Balkanlar da zaten dostluklarımız çok kalıcı, bundan sonra da biz de üzerimize düşeni vermeye çalışacağız." dedi.

Fuat Oktay daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesini de ziyaret ederek burada yetkililerden üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu arada Oktay'a temaslarında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.

Kaynak: AA

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