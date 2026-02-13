TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu Açıklaması - Son Dakika
13.02.2026 15:03
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD ile Türkiye arasında lider diplomasisinden kaynaklı daha istikrarlı bir ilişki olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki bu ilişki, şu andaki sağlıklı ilişki, daha istikrarlı boyutta devam ediyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD ile Türkiye arasında lider diplomasisinden kaynaklı daha istikrarlı bir ilişki olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki bu ilişki, şu andaki sağlıklı ilişki, daha istikrarlı boyutta devam ediyor." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki parlamenter heyetiyle Washington temasları kapsamında yürüttükleri faaliyetlerle ilgili Dışişleri konutunda basın toplantısı düzenledi.

Hükümetler ve devlet başkanları nezdindeki pozitif yaklaşımın Kongreye yansıdığını gözlemlediklerini dile getiren Oktay, "Önceden de ziyaret ettik, önceden de yaklaşımlarını bildiğimiz bazı konular vardı. Bu defa daha pozitif gördük." dedi.

Suriye'deki entegrasyon mutabakatının sağlıklı şekilde sahada vurgulanması ve tam entegrasyonun sağlanması noktasında Türkiye'nin yaklaşımını net şekilde ifade ettiklerini aktaran Oktay, ortak tavır gördüklerini söyledi.

Oktay, Suriye'de merkezi hükümetin güçlenmesi gerektiğini, teknik ve inanç boyutundaki farklılıklardan kaynaklanan ayrılmadan ziyade bütünleşmenin hem Suriye'ye hem de bölgesel barışa, kalkınmaya ve istikrara katkı vereceğini ifade etti.

Bu durumun da hem bölge ülkelerine hem küresel boyutta katkısının olacağına dikkati çeken Oktay, ABD için de "kazan kazan" durumunun olduğunu ifade ettiklerini, karşılığında muhataplarında da benzer yaklaşım gördüklerini dile getirdi.

Oktay, bölgedeki istikrarsızlığın bedelini en başta bölge ülkelerinin ödediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birçok ekonomik boyutta da dahil faturayı bölge ülkeleri ödüyor ve başta da Türkiye ödüyor. Dolayısıyla bizim buradaki ısrarımızın bundan kaynaklandığını ve artık çatışmaya, daha fazla kan dökülmesine bölgenin de tahammülünün kalmadığı, bizim de aynı şekilde tahammülümüzün kalmadığı noktasındaki görüşlerimizi ifade ettik. Bu da son derece faydalı oldu diye düşünüyoruz."

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM'de yürütülen çalışmalara ilişkin olarak da Oktay, "Bunun tabii ki Suriye, Irak ve İran boyutundaki PKK'nın uzantılarının da bir bütün olarak çözülmesinin, bölge istikrarına katkı sağlayacağıyla alakalı bu görüşlerimizi ifade ettik." ifadesini kullandı.

Oktay, terör örgütlerinin Kürtleri temsil etme noktasındaki yanlış algının düzeltilmesine yönelik tezleri yine ifade ettiklerini aktardı.

Oktay, Türkiye'nin Suriye'de ve başka bölgelerdeki Kürtlerin demokratik haklarının ve kimliklerinin kazanılmasına yönelik yoğun çalışmalarının meyvesini verdiğini, TBMM çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda aldıkları inisiyatifle çok ciddi çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Gümrük vergilerinde Türkiye avantajlı konumda

Oktay, Türkiye ile Kongrenin, Türkiye'nin Hamas'a yaklaşımı konusunda önceden ayrıştıkları bir noktanın olduğuna işaret ederek, bunu da tekrar anlatma fırsatı yakaladıklarını, ABD'de Türkiye'nin verdiği katkının da farkında olunduğunun altını çizdi.

ABD ile 40 milyar dolara yakın ticaret hacminin ve 100 milyar dolarlık hedefin olduğunu kaydeden Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden itibaren savunma ve güvenlik alanlarında iki ülke arasında iş hacmini artıracak yeni alanların oluştuğunu belirtti.

Oktay, NATO müttefiki olan üyelerin birbirlerine ambargo uygulamasının kesinlikle kabul edilebilir olmadığını her fırsatta vurguladıklarını dile getirerek, güvenlik harcamalarının yüzde 5'e çıkarılmasında anlaşıldığının ve Türkiye'nin buna katkı vereceği ortamda ambargoların da geride kalması gerektiğinin altını çizdi.

S-400 ve benzeri konuların da geride kalması gerektiğini söyleyen Oktay, tüm muhataplarıyla bu konuları çok net ve açık şekilde konuştuklarını, daha yumuşak bir geçişle bu sorunları arkada bırakabilecekleri atmosferi Kongrede gördüklerini anlattı.

Trump'ın çeşitli ülkelere getirdiği gümrük vergilerine bakıldığında Türkiye'nin diğer ülkelere göre avantajlı konumda olduğunu dile getiren Oktay, "Daha istikrarlı bir ilişki var. O da aslında yine lider diplomasisinden kaynaklı daha istikrarlı bir ilişki var yani Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki bu ilişki, şu andaki sağlıklı ilişki daha istikrarlı boyutta devam ediyor." dedi.

Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik olumlu tavrının yansımasının ABD Kongresinde de görülebileceğine işaret eden Oktay, bu durumun ikili ilişkileri daha da geliştirmek için çok daha fazla çalışılması gerektiği anlamına geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini ihtiyaca yönelik aldığı vurgusu

Türkiye'nin savaş ve çatışmanın hakim olduğu, belirsizliklerin yaşandığı bölgede bulunduğuna dikkati çeken Oktay, bu yüzden ABD menşeli Patriot hava savunma distemlerinin verilmediği noktada, Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmakla ilgili bekleme şansının olmadığını vurguladı.

Oktay, bu sebeple S-400 sistemlerinin ihtiyaca yönelik alındığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde çok daha pozitif atmosferin hakim olduğunu ve iki devlet başkanı arasında olumlu ilişkinin bulunduğunu belirten Oktay, konunun çözümü için iki ülkenin yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

NATO üyeleri arasındaki "normal" ilişkilerin, ABD ile Türkiye arasında da olması gerektiğini vurgulayan Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki asıl üyeler arasındaki güven ilişkisi konusu korunsun, otursun ki daha sağlıklı bir ilerleme olsun çünkü bizim şu andaki geliştirdiğimiz savunma sanayimize baktığımızda aslında sadece savunma sanayinin ötesinde ekonomik boyutu da olmaya başladı. Değil mi? 10 milyar dolarlık bir ihracat boyutunu da beraberinde getirdi ve bunun dış ilişkilere yansıyan boyutları da oldu."

Oktay, Türkiye'nin bu anlamdaki kazancının, aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin de kazancı olacağını ve bölgenin güvenliğine katkı vereceğini vurguladı.

Rusya ile ilişkilerde şeffaflık vurgusu

Türkiye'nin, Rusya ile ilişkileri başından beri "son derece şeffaf" yürüttüğünü belirten Oktay, Moskova yönetimiyle gerek petrol gerek doğal gaz kaynakları boyutunda komşuluk ilişkilerinin gereği olarak görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

Oktay, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda tedarik zincirini çeşitlendirdiğini ifade ederek, "Ama Türkiye'nin Rusya'yla ve Ukrayna'yla daha sağlıklı iletişimde olması da Avrupa da ABD de gördü ki hem kendilerinin hem bölgenin hem de dünyanın çıkarına bir yaklaşım." dedi.

"Epstein olayı, dünyanın utancı"

Oktay, temaslarında terör örgütü PKK'nın veya terör örgütlerinin Kürtleri temsil etmediğiyle alakalı ayrımın yapılması gerektiği hususunu "sağlıklı şekilde" ifade etmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye olarak zaten biz, Suriye başta olmak üzere, oradaki Kürt kardeşlerimizin haklarıyla, kimlikleriyle, demokratik haklarıyla ilgili en büyük savunucularının birisi olduk." dedi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına da değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Epstein olayı, dünyanın utancı bir şey ve sonuna kadar da takip edilmesi gereken. Sadece bir tarafta pedofili boyutu, genç yaşta çocukların istismarı konusu asla kabul edilemeyecek ve asla da tahammül edilemeyecek bir konu. Zaten Türkiye olarak biz bunda en üst düzeyde hassasız."

Kaynak: AA

