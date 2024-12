TBMM Genel Kurulu… Ak Parti'li Yıldırım'ın İddialarına Gökhan Günaydın'dan Yanıt: "Eski Şoförümü Satın Alıp İftira Atarak Bir Yere Varamazsınız"

Güncel

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

(TBMM) - Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li Adem Yıldırım, "Sayıştay 1137 aracı bulamamış. Kayıp araç 1136. Aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'dadır. Sayın Gökhan Günaydın 1136 aracın ne olduğunu bizimle ve milletimizle paylaşır umarım" dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Yıldırım'ın iddiasına "Bu iftirayı atan adamı zaten mahkemeye verdim. Mahkemede süründüreceğim. Benim eski şoförümü satın alıp iftira atarak bir yere varamazsınız. 60 yaşındayım. Bu 60 yaşın tamamını 1 kuruşluk geride hesap bırakmadan geçirdim. Senin gibi adamlar, yedi sülaleniz de gelseniz bana hesap soramazsınız. Hesabımın hepsini de sonuna kadar vermeye hazırım. Hodri meydan" yanıtını verdi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçe üzerinde konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, kürsüye Sayıştay raporları ve rögar kapağıyla çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Ben buraya kapak getirdim. Bu rögar kapağı. Biliyorsunuz rögar kapakları metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu da Sayıştay'ın raporu. Bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir. Resim, kapak buradadır" diye konuştu.

"İstanbul'un depremden daha büyük Ekrem problemi var"

Adem Yıldırım şunları söyledi:

"Özellikle CHP'li arkadaşlar her zaman Sayıştay raporu üzerinden gelirler burada bizi eleştirirler. Şimdi sıra bizde. Men dakka dukka. Sayıştay raporunun İstanbul ile ilgili 2023 raporu burada. Tam 154 başlıkta usulsüzlük tespit edilmiş İBB hakkında. 44 İETT hakkında usulsüzlük tespit edilmiş, aslında 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir. Mesela İSPARK. İSPARK hakkında biliyorsunuz 2019'da İBB Başkanı, 16 milyon İstanbulluyu kandırmıştır. 'Park et devam et' diyerek 6 TL'lik ücreti bugün 150 TL'ye çıkartarak binde 2 bin 500 zam yapmıştır. Öbür taraftan ekmek, süt bedava diyerek… ya kardeşim biz havadan para mı alıyoruz. Sudan neden para alıyoruz diye belediyeye gelen zihniyet bugün itibarıyla suya yüzde bin 38 zam yaparak bugün suyu elektrikten daha fazla hale getirmiştir. Buna rağmen borçlanmalar devam etmektedir. Kısa vadeli yabancı borçlanmalar 45 milyar, uzun vadeli borçlanmalar 105 milyar. İç borçlanmalar 100 milyar, 2024'ün borcu da 300 milyarı aşkın. Peki borçlanıyorsun da ne yapıyorsun? Borçlanıyorsun da borcunu mu ödüyorsun? SSK borcunu ödemiyorsun, temel atmıyorsun. Temel atmama törenleri ile ağaç yapraklarının alkışlaması için konserler düzenliyorsun. Sonra da kalkıp atar yapıyorsun, 'yok beni silkeleyeceklermiş.' Evet seni İstanbullu öyle bir silkeleyecek ki seni minderin dışına atacak. Ayrıca ihalelerle ilgili ciddi bir yolsuzluk olduğunu görüyoruz. Bugün İBB torba ihale yapıyor, önce kendi şirketine ihale ödüyor 100 milyara, onu alt şirketlere 50 milyara veriyor. Geri kalan 50 milyarı da cukka yapıyor. Nereye yapıyor? Kendi yandaşlarına ve parti içi operasyon yapmak için bu parayı kullanıyorlar. Depreme gitmesi gereken para Ekrem'e gidiyor. İstanbul'un depremden daha büyük Ekrem problemi var. 2019 yılında araçlarla alakalı Yenikapı'da gösteriş yaptılar. Sayıştay 1137 aracı bulamamış 1136 araç, 1137 değil. Kayıp araç 1136. Aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'dadır. Sayın Gökhan Günaydın 1136 aracın ne olduğunu bizimle ve milletimizle paylaşır umarım."

"Her türlü iftirayı attınız"

Yıldırım'ın iddialarını CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şöyle yanıtladı:

"İftira siyasetiyle Türkiye'de mümkün olmadığını hep beraber gördük. Ancak o kafa, o duvar sizin. Dolayısıyla o kafayı duvara defalarca vurma konusunda özgürlüğünüz var. 2019'da kazandığımız seçimi iptal ettirdiniz. 13 bin farkla kazanmıştık. O zaman ki İçişleri Bakanı her gün bir yerde miting yaptı. Farkı 800 bine aldık. Sonra dört yıl süreyle ne teröristliğimiz ne hırsızlığımız kaldı. Her türlü iftirayı attınız. Geldik 2024'ün Mart'ına. 800 bin olan fark oldu bir milyon. Bir kere vatandaşın iradesine saygılı olmayı öğrenin. Bizi silkeleyecekmiş... Sana bir rakam vereyim. Erdoğan da sen de söylüyorsun. İstanbul'da 39 ilçenin 26'sı bizde. Ankara'da 25 ilçeden 16'sı, İzmir'de 30 ilçenin 28'i bizde. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Türkiye'de 414 belediyeyi kazandık, 37,8 ile de birinci olduk. Yapılan anketler belediyelerde bugün seçim olsa yüzde 58 oy alacağımızı gösteriyor.

"Genel Sekreterliğe gidersin, kayda bakarsın"

Gelelim SSK borcu ve konser meselesine. Kaçacak bir şey yok, biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Kim konser harcaması yapmış dolar bazında hesaplamasını yapalım dedik. Neden kaçtınız? Pandemi döneminde sanatçılarına nasıl para saçtınız? Bunun da önergesini veriyoruz. Gelelim araç meselesine. Bir milletvekilinin kullandığı araç, Genel Sekreterliğe gidersin, kayda bakarsın. O kayda inanmıyorsan, Meclis'in bir sürü garajı var, dolaşır görürsün. Bu iftirayı atan adamı zaten mahkemeye verdim. Mahkemede süründüreceğim. Benim eski şoförümü satın alıp, iftira atarak bir yere varamazsınız. 60 yaşındayım. Bu 60 yaşın tamamını 1 kuruşluk geride hesap bırakmadan geçirdim. Senin gibi adamlar, yedi sülaleniz de gelseniz bana hesap soramazsınız. Hesabımın hepsini de sonuna kadar vermeye hazırım. Hodri meydan."

"Biz eser siyasetini ortaya koyduğumuz için millet bizi iktidara tekrar getirmiştir"

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da " 'İftira siyaseti yapıyorsunuz' dedi. Bu apaçık sataşmadır. 2019 seçimleri neden iptal edildi? Orada kamu görevlisi olmayan sandık başkanları vardı. 30 bine yakın oy sayılınca 12 bin küsüre indi. Orada Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili tutanaklar farklı olduğu için bu sebeple karar verildi. İftira ve şov siyasetini ortaya koyanlar kendileridir. Biz eser siyasetini ortaya koyduğumuz için millet bizi iktidara tekrar getirmiştir" şeklinde konuştu.