TBMM Genel Kurulu... CHP'li Başarır: "Niye Hep Sabah 6'da Bizim Kapılarımız Çalınıyor? Utanç Duyuyorum"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "Türkiye nüfusunun yüzde 20'sini yöneten İstanbul Belediye Başkanı'na soruşturma yağmuru... Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları gözaltına alınıyor. Malezya'da değil sen kendi ülkende adil bir düzen yarat. 31 Mart'ın birinci partisi CHP'yi bir savcı yargılayacakmış. Hangi usule göre? Bu savcılara öyle yetkiler verdiniz ki adam bu Meclis'i de gelip yargılayacak. Bunun bir sonu yok. Ne yargı ne yasama ne de yürütme güvende. Hayatında bir gün savcılık yapmamış kişiyi İstanbul'a başsavcı yapacaksın, konuşanlara kılıç sallayacak. Neden hep muhalefeti buluyor? Niye hep sabah 6'da bizim kapılarımız çalınıyor? Utanç duyuyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şunları söyledi:

"Yangın sabahı Bakan bey Ankara'da spor yapıyordu"

"Kartalkaya yangın faciasının üstünden günler geçti. Hala kim suçlu kim sorumlu tartışmaları devam ediyor. Bugün aslında devletin nasıl yönetildiğini, insanların nasıl göz göre göre öldüğünü gösteren resmi bir belge paylaşacağım. 02 Temmuz 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yazılmış ve altında Neşe Çıldık imzası bulunan bir belge. Bu belgeye göre bütün otellerin turizm işletme belgesi olması gerekiyor diyor. 'Bu belgesi olmayan otelleri kapatın' diyor. 2 bin 426 otelin belgesi yok. Neşe Çıldık, Sayın Bakan'ın kendi özel turizm şirketinden bakanlığa getirdiği kişi. Bakanlığın yayınlamış olduğu bu listenin 529. sayısında Kartal Otel var. Kartal Oteli kapatın, bunların reklamını, tanıtımını yapmayın diye Neşe Çıldık bir yazı yazmış. Fakat aynı otelin tanıtımının, pazarlamasının, reklamının yapıldığı yer Kültür ve Turizm Bakanı'nın ETS tur firması. Sayın Bakan bu pazarladığı otelin içerisine sahte bir belge koyuyor çünkü otelin belgesi yok. Bakan şahsi firmasının rant elde edebilmesi için Antalya'daki bir pansiyona ait sahte bir belge koyuyor. Bu devlet böyle mi yönetilecek? Sayın Bakan bu ülkede Turizm Bakanlığı yapamaz.

Yangının olduğu Bakana o gece 3.40'da bildirildi, belgesi var. Sabah saat 7'de Bakan bey spor kıyafetlerini giymiş Ankara'daki bir otele spor yapmaya gidiyor. Tam bir buçuk saat Bakan beyimiz spor yapıyor. Yanan otelde küçücük kalmış o cesetlerin bir piliç firmasının tırının dorsesine istiflendiği saatlerde o Bakan spor yapıyor. Bu bakan bu üslupla, bu beceriksizlikle, aymazlıkla, rant kültürüyle bu ülkeyi yönetemez."

"İktidar sahipleri kendinize gelin ve bu ülkeyi doğru düzgün yönetin"

Çömez, Gara'da 2021 yılında teröristlerce şehit edilen 13 kişiden Gaziantep'te ikamet eden Müslüm Altıntaş'ın cenazesinin işkenceye maruz kaldığı ve tanınamaz hale geldiği iddiasıyla ailesinin Milli Savunma Bakanlığı'na açtığı tazminat davasında 2 milyon 250 bin lira kazandığını belirtti. Çömez, "Aile, burada devletin büyük bir ihmali olduğunu ifade etti. Bu felaketin ardından bu rakam konuşulacak bir rakam değil ama diyelim ki tamam. Milli Savunma Bakanlığı, 'Bu para çok fazladır, o şehidin ailesinden bu parayı geri alın' dedi. 1 milyon 450 binini geri istedi. Aile bu parayı ödeyemediği için her Allah'ın günü faiz işletiliyor. İktidar sahipleri kendinize gelin ve bu ülkeyi doğru düzgün yönetin" dedi.

"Aklınızdan bile geçirmeyin Van hiçbir yere benzemez"

Eylemlere yapılan polis müdahalelerine tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Bu, barışa kurulmuş bir provokasyondur. Çok açık ve net. AKP kararını versin niyeti nedir çıksın söylesin. Her gün çıkıp barıştan, özgürlükten bahsediyorsunuz. Ne istediğiniz ortada, siz ömür boyu bizi coplamak istiyorsunuz. Siz ömür boyu bizi cezaevlerine doldurup ceza vermek istiyorsunuz. Siz bu ülkeyi açık cezaevine çevirip iktidarın nimetlerini yemek istiyorsunuz. Bu sabah İstanbul'da 9 belediyeye operasyon yapıldı, neymiş kent uzlaşısı kurmuşuz. Size ne? Siz Cumhur İttifakı'nı kurarken bir şey yok biz ittifak yapınca, yapamayız. AKP'ye oy verince her şey mübah ama AKP'nin tahtını sallayınca terörist... Yeni Zekeriya Öz yaratmışlar, Akın Gürlek. Her şeye maydanoz. Mesele; bu ülkenin eşitliğini, özgürlüğünü savunanların yan yana gelmesine duyulan korku. Kürtlere 'Ancak benim yanımda durursan seni makbul vatandaş sayarım' diyor. Sizin zorbalıklarınızla hiza alacak değilim. Van'da kumpas kurdunuz, gasp etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi yeni bir kumpasın peşindesiniz. Siirt Valisi ertesi gün isimliğini masaya koymuştu. Şimdi de Van Valisi isimlikle mi geziyor? Aklınızdan bile geçirmeyin Van hiçbir yere benzemez."

"Malezya basın özgürlüğünde 73. sırada, Türkiye 165. sırada"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Malezya'daydı. Konuşmasında Malezya için adalet istiyor. 'Adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz' diyor. Bunu Malezya'da söyleyen Cumhurbaşkanı'nın yönettiği ülkeye bir bakalım. Malezya'da hukukun endeksi sıralamasına göre 55. sırada, Türkiye 115. sırada. Malezya basın özgürlüğünde 73. sırada, Türkiye 165. sırada. Ekonomik özgürlükte Malezya 42. sırada, Türkiye 104. sırada. Cumhurbaşkanı adalet terazisini almış dünyayı geziyor ülkesinde kelepçe ile geziyor. Milletvekili, belediye başkanı, gazeteciler, konuşan herkes cezaevinde. Sen önce kendi ülkene adaleti getir.

Türkiye nüfusunun yüzde 20'sini yöneten İstanbul Belediye Başkanı'na soruşturma yağmuru... Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları gözaltına alınıyor. Malezya'da değil sen kendi ülkende adil bir düzen yarat. 31 Mart'ın birinci partisi CHP'yi bir savcı yargılayacakmış. Hangi usule göre? Bu savcılara öyle yetkiler verdiniz ki adam bu Meclis'i de gelip yargılayacak. Bunun bir sonu yok. Bundan hepimiz utanmalıyız. Ne yargı ne yasama ne de yürütme güvende. Hayatında bir gün savcılık yapmamış kişiyi İstanbul'a başsavcı yapacaksın konuşanlara kılıç sallayacak. Neden hep muhalefeti buluyor? Niye hep sabah 6'da bizim kapılarımız çalınıyor? Utanç duyuyorum."