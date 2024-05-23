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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerinin milletvekillerini kastederek, "Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çalkın'ın sözlerine; "Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin, bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez" diye tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Çalkın, sözlerini geri aldı.

TBMM'de iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul'da, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 2. Bölümü üzerine yapılan görüşmeler sırasında AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerini hedef alarak özetle şunları söyledi:

"Bu benzemezler için Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı güçlü bir ideolojiye dönüşmüştür"

"Sosyal medyada, bazı yayın organlarında ve Meclisimizde partimize, Cumhurbaşkanımıza, grubumuza karşı bir psikolojik harp yürütülüyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu olaylar organize bir şekilde muhalefet partileri tarafından sistemli bir şekilde yapılıyor. Bugün şunu bilin ki ideolojileri ve parti politikaları tamamıyla birbirine zıt olmalarına rağmen söz konusu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı olduğunda ortak bir düşmanlık politikası ortaya koyulmaktadır. Bu benzemezler için Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı güçlü bir ideolojiye dönüşmüştür. Bu da net bir şekilde ayan beyan herkes tarafından görülmektedir. Bunlar kendi aralarında bir görev dağılımı da yapmışlardır. Partilerden birisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkemizi iktisadi, sosyal, hukuki olarak geri bıraktığından dem vurarak sanki 'Türkiye'de kaos var' çığırtkanlığı yapmaktadır. Ülkemizde kaos yoktur.

"Bu kürsüden Filistin diye haykırabiliyorsanız bu özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı devrimlere borçlusunuz"

Seçim sonrası belediyelerin duvarları şenlendi, gelir gelmez borçları belediyelerin duvarlarına astınız, algı operasyonları içine girdiniz. İzmir, Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye borçları niçin asılmıyor? Zannımca bu borçlar o kadar ki bunları asacak büyüklükte bina bulamıyorsunuz. Milli Görüşü kendi siyasetine alet edenlere sesleniyorum, tüm dünyada Filistin davasını kendi davası gibi gören bir lideri görmezlikten geliyorsanız ya pes doğrusu. Sizler, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Hamas ile ilgili açıklamalarına ses çıkamıyor, terör örgütü çıkışına hiç ses çıkarmıyorsunuz. Anlaşılan bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. Bugün bu kürsüden Filistin, Kudüs, Gazze diye haykırabiliyorsanız bu özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı devrimlere borçlusunuz."

"Çok yaralı, bütün tuşlara basıyor"

Çalkın'ın konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz alarak "Kendi ağa babaları 6. Filo İstanbul'a çıksın diye eylem yaparken Deniz Gezmiş'ler Filistin'de antiemperyalizm mücadelesi veriyorlardı. Kimse unutmasın bunu. Çok yaralı, bütün tuşlara basıyor" dedi.

"Birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği madalya olarak takma lüksünü asla size yaşatmayacağız"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Çalkın'ın sözlerine yönelik şunları ifade etti:

"Milli Görüş siyasetini kendi çıkarlarımıza alet etmiyoruz. Milli Görüş siyasetinin bedelini ödeyenler hala burada siyaset yapmaya devam ediyor Saadet Partisi'nde. Ama nefesi tükenen, ilk durakta kendisini iktidarın trenine atanlar ise Milli Görüşle ilgili söz söyleme hakkına sahip değil. Ben Hamas bir direniş örgütüdür diyorum ama Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'nı basın toplantısında kabul etti. O da dedi ki; Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Bey ne dedi; değerli dostum ben senin bu sözlerine katılamıyorum. Kovamadı mı Yunanistan Başbakanını? Adalet ve Kalkınma Partililer, kendi Parti Sözcüleri Ömer Çelik; İsrail ve İsrail halkı Türkiye'nin dostu derken biz Ömer Çelik gibi düşünmüyoruz diyebiliyorlar mı? Özgür Özel'e söz söylemek kolay da Ömer Çelik'e gelince hepiniz sus pus mu oluyorsunuz? Bizim ne dediğimiz bellidir. Birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği madalya olarak takma lüksünü asla size yaşatmayacağız."

"Birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor"

Çalkın ise "Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada adabında bir cevap veriyoruz kalkıp bize 'saçma sapan' diye cevap veriyorsunuz, olacak şey mi? Biz yaralıyız evet, milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Biz sadece susuyoruz, edebimizden" diye konuştu.

"Özür dilesin yoksa Meclis çalışmaya devam edemez"

Emir ise Çalkın'ın "birçoğu da kafayı çekip" ifadesine "Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez. Yoksa kapatırız bu Meclis'i" tepkisini gösterdi.

"Sözümü geri alıyorum"

Çalkın ise tepkilerin ardından sözlerini geri aldı. Çalkın, "Meclisimizin salahiyeti için söylediğim söz maksadını aşmıştır geri alıyorum" dedi.