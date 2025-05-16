TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Elazığ\'da "Türkiye\'nin Güvenlik Politikaları" konferansına katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İster güneyimizde ister kuzeyimizde ister doğumuzda ister batımızda, nerede olursa olsun bölgemizde savunma, güvenlik herhangi bir denklemin çözümünde Türkiye olmadan denklem çözülemez. Bunu herkes gördü, görüyor. Dolayısıyla bu istikamette ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Akar, Elazığ'daki temasları kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Yunus Bal ve partililerle görüştü.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Gazze Çadırına geçen Akar, buradaki faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı ziyaret eden Akar, Rektörlükçe kampüsteki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" konferansına katıldı.

Konferansta konuşan Akar, gelecek için en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Uluslararası ilişkiler, savunma ve güvenlik konuları bakımından gençlere takip edebilecekleri bazı kaynaklarla ilgili önerilerde bulunan Akar, bir diğer önerisinin de Türk büyüklerinin, İslam büyüklerinin ve dünyada önemli isimlerin öz geçmişlerinin okunması olduğunu belirtti.

Akar, dünyadaki gelişmelerin çok değişken olduğunu belirterek, bu nedenle bütün yöneticilerin, siyasilerin, akademisyenlerin, bürokratların çok yönlü düşünerek bu gelişmelere karşı gelecekle ilgili hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Filistin, Rusya, Ukrayna, Yemen, Balkanlar, Kafkaslar, Kore ve Pakistan'daki gelişmelere değinen Akar, gerilimlerin her an bir krize dönüşebildiğini, bunların görülmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın günümüzdeki önemine işaret eden Akar, bu alanda yürütülen çalışmalarda yer almanın bireysel ve ülke olarak sağlayacağı kazanımlara değindi.

"Türkiye uluslararası ortamda artık özne haline geldi"

Sosyal medyanın bir araç olduğunu anlatan Akar, bunun iyi niyetle kullanılmasının iyi, kötü niyetle kullanılmasının ise kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"Dünya yeniden kurallarını koyuyor. Bunun eşiğindeyiz. Bu manada Türkiye'de iç cepheyi, birliği ve beraberliği sağlamlaştırıp ülkenin buradaki rolünü en etkin şekilde alabilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Geçmişimizden ilham almamız lazım." diye Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası ortamda artık özne haline geldiğini vurguladı.

Akar, "İster güneyimizde ister kuzeyimizde ister doğumuzda ister batımızda, nerede olursa olsun bölgemizde savunma, güvenlik herhangi bir denklemin çözümünde Türkiye olmadan denklem çözülemez. Bunu herkes gördü, görüyor, anladı, anlıyor. Anlamayanlar da anlayacaklar. Dolayısıyla bu istikamette ilerlemeye devam edeceğiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin etki alanı üç kıta, ilgi alanı da bütün dünya oldu." dedi.

Türkiye tarihinde bilimin, sanatın, siyasetin, savunmanın, güvenliğin, sanayinin olduğuna dikkati çeken Akar, bu bilinçle davranıp, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Suriyeli kardeşlerimiz topraklarına gönüllü şekilde dönmeye devam ediyor"

Akar, terörle mücadele konusunda bugüne kadar kararlılıkla yürütülen çalışmalara ve operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Akar, "Burada dikkatli olmamız lazım. Herhangi bir dezenformasyona, provokasyona meydan vermeyelim." dedi.

Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, şunları söyledi:

"Binlerce insanı katlettiler arkadaşlar. İnsanlar kaçtılar, evlerini ve topraklarını terk ettiler. Devlet ve millet olarak onlara ev sahipliği yaptık. Şimdi ülkelerine dönmeye başladılar. Suriyeli kardeşlerimiz şu anda evlerine, topraklarına gönüllü ve güvenli şekilde döndüler, dönmeye devam ediyorlar. ve bu dönüş de devam edecek inşallah."

Akar, "Suriye sınırları içinde hiçbir şekilde yasa dışı silahlı grupları kabul etmiyoruz. Bunu başından itibaren söyledik. Bunlardan Iraklı olanlar Irak'a gidecekler, diğer Avrupa'dan gelenler ülkelerine dönecekler, diğerlerini de Şam devleti, Şam hükümeti konuşacak, görüşecek. Bunlardan uygun olanları kendi silahlı kuvvetlerinin çatısı altına alacak. Bunun dışında hiçbir şekilde oradaki silahlı kuvvetleri kabul etmemiz mümkün değil. Bugüne kadar ne yaptıysak eğer kalırlarsa bundan sonra da aynısını yaparız." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz"

Terörle mücadelede tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, her zaman tarih boyunca Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez tüm unsurların kardeş olduğunu belirttiklerini söyledi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir bütünüz, tek yumruk, tek yürek olarak provokasyonlara, dezenformasyonlara itibar etmeden kardeşliğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Çanakkale'de beraberdik, Milli Mücadele'de beraberdik, 15 Temmuz'da beraberdik. Şu anda da şehitliklerde bütün kardeşlerimiz Kürt, Türk, Arap, Çerkez yan yana yatıyorlar. Bizim kardeşliğimizi engelleyemeyecekler. Nasıl ki DEAŞ hiçbir şekilde bizleri temsil edemezse, PKK da, YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürtler terörist değildir. Terörist olan PKK'dır, YPG'dir. Bunun içinde her milletten var. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz teröristler olmuştur. ya teslim olacaklar ya gömülecekler. Şu anda dahi aramalar, taramalar, arazideki çalışmalar devam ediyor. Mehmetçik'in neferleri terörist ensesinde. Mağaralarda, barınaklarda, sığınaklarda bulunan ne kadar araç, silah, gereç, mühimmat varsa bunların hepsi imha ediliyor. Hiçbir şekilde şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Bunu herkes bilmelidir. Geldiğimiz noktadaki başarılarda aslan payı şehitlerimize, gazilerimize ait. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bu milletin baş tacıdır."

Türkiye'de savunma sanayisinde sağlanan gelişmelerle ilgili bilgiler veren Akar, bu güçle dünyadaki dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklediklerini, desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Akar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanı'mız başta Trump olmak üzere bütün ilgilerle konuşmak, görüşmek suretiyle en azından şu açlık meselesini çözmek için gayret gösteriyorlar. Bizlere düşen ne? İnsanlığımızı unutmayalım. Bu dehşet, soykırım karşısında insan olarak bir tepkimiz olsun. Belli firmaların ürünleri var, almayın arkadaşlar." dedi.

"86 milyon için 'Terörsüz Türkiye' müthiş bir gelecek"

Savunma güvenliğinin esasının milli birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Akar, bu konuda eğitime büyük önem verilmesi, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akar, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Soru sormayı bilin, soru sormaktan çekinmeyin, doğru, dürüst, ahlaklı, çalışkan ve rahat olun, işinizi bilin. Zihninizden 'neden?' ve 'niçin?'leri eksik etmeyin. İnşallah bunları yapmak suretiyle, uzun vadede gayretlerimizi sürdürürken bu terör belasını defettikten sonra 'Terörsüz Türkiye' hedefine mutlaka ulaşacağız. 86 milyon için 'Terörsüz Türkiye' müthiş bir gelecek. Buna ulaşacağız Allah'ın izniyle."

Konferansa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hulusi Akar daha sonra Elazığ Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Şerifoğulları ile görüştü.