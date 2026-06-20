Tiyatrocu Nikah Memurlarıyla Farklı Düğün Deneyimi

Kimi nikahını kış mevsiminde kıyıyor, kimi ise düğün yerine nikah yapsa da yakınlarına düğün atmosferi yaşatmak istiyor. Resmi nikahlarını önceden yapan çiftler için, profesyonel tiyatro oyuncularının cübbe giyip nikah memurluğu yaptığı sembolik törenlere ilgi arttı. Çiftler, hizmete ve nikah memuru olarak görev yapan tiyatro oyuncularına, sanal medya ya da web sayfaları üzerinden ulaşıyor. Tiyatral nikah kıyan oyuncuların bağlı bulunduğu bir de 'Tiyatral Nikah Sanatçıları Türkiye Platformu' var. Sadece gelin ve damadın bildiği, davetlilerin ise 'tiyatral nikah'tan haberlerinin olmadığı uygulama, otellerde daha çok tercih ediliyor. Bazı organizasyon firmalarının gelin ve damada sunduğu paket fiyatları ise 4 bin 500 liradan başlayıp 16 bin liraya kadar çıkıyor. Tiyatral nikah memurluğu yapan tiyatro sanatçısı Eser İlkkan Güçoğlu, "Aslında biraz tesadüf, biraz bilgisizlik, bazen de isteğe bağlı olmuş oluyor. Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere daha güzel olur diye kameralar karşısında nikahı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar. Çiftler kamera karşısında görsel olarak daha güzel görünmek için ve hatıra, anı kalması için ekstradan bizleri davet ediyorlar" dedi. Haziran ayı başından bugüne 9 nikah kıydıklarını söyleyen Güçoğlu, "Önümüzde 20 rezervasyon var. Özellikle geçen senelere rağmen eylül, ekim, kasım ayı yoğunluk oldu" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA BU İŞİ İLK YAPAN KİŞİLERDEN BİRİYİM'

Tiyatral nikah memurluğu yapan tiyatro sanatçısı ve organizatör Eser İlkkan Güçoğlu, "Aslında 1999 yılında 12-13 yaşlarında tiyatro macerasıyla başladım. 2011 yılında ise tiyatral nikah memurluğuna tesadüfen bir abinin, 'Sen tiyatrocusun, şöyle bir nikahımız var. Acil halledersin' diyerek tesadüfen kendimi içinde bulmuş oldum ve fark ettim ki İstanbul'da bu işi ilk yapan kişilerden biriymişim sonradan fark ettim. Bunu bir fotoğrafçı bir abimiz bana söyledi, önerdi. Ben teknelerde kıymaya başladım, sonra düğün salonlarında, kır alanlarında, sonra böyle dilden dile yayılarak çevrede bu şekilde nikah kıymaya başladık. Kendi şirketim var, organizasyon ajansım var. Organizasyon şirketim olduğu için oradan da tanınıyorum. Oradan dilden dile ve reklamla bu şekilde herkes birbirine tavsiye ettiği sürece bu işi yapmış oluyoruz" dedi.

'GERÇEK NİKAH MEMURU İKİNCİ KEZ GİDEMEDİĞİ İÇİN BİZE BAŞVURUYORLAR'

Güçoğlu, "Aslında biraz tesadüf, biraz bilgisizlik, bazen de isteğe bağlı olmuş oluyor. Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, sade bir şekilde imza atıyorlar ama yazın düğün yapmak istiyorlar. Düğünde de bunu görsel bir şekilde davetlilere daha güzel olur diye, kameralar karşısında nikahımızı kıymamız gerektiğini düşünüyorlar. Bunu da gerçek nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar. Çiftler kamera karşısında görsel olarak daha güzel göründüğü için ve hatıra, anı kalması için ekstra bizleri davet ediyorlar. Çünkü gerçek nikah memurları ikinci kez gelmiyor" ifadelerini kullandı.

'DAVETLİLER BİLMİYOR'

Güçoğlu, "Genelde İstanbul içinde oluyor fakat şehir dışında kıydıklarım da oluyor; Trakya tarafı, Kocaeli, Sakarya tarafı. Hatta Güneydoğu, Gaziantep tarafından da çok teklif aldığım oldu. Genellikle gelin ve damadın en yakınları biliyor ama genel davetliler bilmiyor, zaten amaç da o. Genelde ben doğaçlama yapıyorum. Tiyatro sanatçısı olduğum için doğaçlama oluyor. Oradaki ambiyansa göre, oradaki insanların elektriğine göre hafif esprili kıyıyorum, ciddi kıydığım oluyor, neşeli kıydığım oluyor; ama genelde esprili nikah kıymamı istiyorlar çünkü şu algıyı ben yok ettim. Nikah memuru çok kır saçlı, yaşlı, çok ciddi, korkutucu bir bireyden alıp o algıyı yıkıp daha neşeli, daha güler yüzlü, insanları güldürerek kıydırmak herkesin hoşuna gidiyor. Doğaçlama tiyatro oyuncusu olduğum için o anda ben bu cübbeyi giydikten sonra kendimi nikah memuru olarak sanıyorum ve o misafirperverliklerinde, bize duydukları saygıyla birlikte o role otomatik olarak girmiş oluyoruz" diye konuştu.

'8 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'

Fiyatların değiştiğini belirten Güçoğlu "Ücretler benim oturduğum semte, konuma, uzaklığa göre değişiyor. 8 bin liradan başlıyor, şehir içi 8 bin, 10 bin, 15 bin liraya kadar devam ediyor. Çok uzak şehir dışları olursa onun fiyatı ona göre artıyor, yol parası, konaklama parası eklenebiliyor. Geçen sene fiyatları daha iyi buluyorlardı. Geçen senenin fiyatlarını kullanmamıza rağmen bu sene de biraz maddi olarak herkesin bir sıkıntı yaşadığını görüyorum. Davetliler genelde bilmiyorlar, yakınları biliyorlar ama ben nikah kıydıktan sonra herkesin şöyle arkasını dönüp de gülümseyerek alkışladığını ve hatta memurumuza da kocaman alkış diye davetlilerden bile geldiğini çok rastlıyorum. Kıydıktan sonra herkesin yüzü bir güleryüzle ve dönüp tebessüm ederek baktığına şahit oluyorum" dedi.

'ÖNÜMÜZDE 20-22 REZERVASYON VAR'

Güçoğlu, "Şu anda daha sezonun başı. Sezonun başı olmasına rağmen tiyatral nikah şu anda 8-9 tane kıydık fakat önümüzde 20-22 tane rezervasyon var. Özellikle geçen seneye rağmen Eylül, Ekim, Kasım ayı yoğunluk oldu. Eskiden Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos yoğundu. Bu seneler Eylül, Ekim, Kasım'a doğru gittiği için şu anda biraz yavaş başladı. Bu sene biraz durgunluk var; evliliklerde de durgunluk var., kır düğünlerinde de durgunluk var" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIM YAPMIŞTI; BÖYLE BİRŞEY OLDUĞUNU HİÇ FARK ETMEDİK'

Nikah yaparak evlenen Halime Taşer, "Az önce nikahımız kıyıldı. Güzel, mutluyuz, heyecanlıyız. Tiyatral nikah memurluğunu duymadım, yeni öğreniyorum ismini ama güzel bir uygulama. Çiftlerin aileleriyle birlikte bu anı paylaşması için yapılabilir, mantıklı geliyor. Düğün düşünmüyorum ama düğün düşünseydim bütün sevdiğim insanlarla o anı birlikte paylaşmak isterdim, düşünebilirdim. 4 bin 500 lira iyi bir rakam, şu anki hayat standartlarına göre normal. Cazip diye düşünüyorum. Belki çok aile yakınları biliyor olabilir ama genel olarak bilinmesinin bir anlamı yok. Sonuçta herkes yeni kıyılıyormuş gibi görecek. Zaten nikah kıyılmış oluyor" şeklinde konuştu. Eşi Sadık Taşer ise "Tiyatral nikah memurluğunu duymuştum, arkadaşlarım yapmıştı. Daha önce onlar nikah kıymışlardı. Sevdikleriyle o anı paylaşmak için öyle bir yola başvurmuşlardı. Gayet keyifli ve güzel geçmişti. Söylemediler, biz daha sonra öğrendik ama böyle birşey olduğunu hiç fark etmedik, tiyatral nikah memuru olduğunu hiç bilmedik. Eğer daha önceden nikah yapılmışsa daha sonradan sevdiklerinizle bir anı olsun diye yapılabilir" dedi.

'ÇOK MANTIKLI BENCE'

Kuzeninin nikahına gelen davetli Eda Yamaç ise, "Kuzenimin nikahına geldik, bizim için çok mutlu bir andı bizim için güzel geçti. Tiyatral nikah memurluğunu daha önce hiç duymamıştım, şu anda aynı haberi alıyorum, nasıl oluyor bilmiyorum. Çok mantıklı bence, çok sevdim bu fikri. Kesinlikle nikahın mesela yetişmediği durumlarda bu anı sevdiklerimle paylaşmayı çok istediğim için bu tiyatral nikah memurluğunu yapardım ve çok güzel düşünülmüş. Şu anda kuzenim zaten nikahını kıydı, düğünde düşünmedikleri için tiyatral nikah memurluğunu düşündürecek bir durumları olduğunu varsayarsak bence iyi olurdu ve bu durumdan da mutlu olurduk. Benim için onu gizlemeleri problem olmazdı, tam tersine çok da mutlu olurdum çünkü o heyecanı bize geçirmiş olurlardı" ifadelerini kullandı.

'FİKİR HOŞUMA GİTTİ; EŞİMLE DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Düğününde tiyatral bir nikah düşünebileceğini belirten Aleyna Taşkesen ise, "Tiyatral nikah memurluğunu daha önce hiç duymadım, düğünümüz 5 Temmuz'da, aslında farklı birşey düşünülebilir. Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle birşey denenebilir. İlerisi için güzel bir anı kalır, hatıra kalır. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim; çünkü o zaman bir anlamı kalmaz, büyüsü bozulur. 4 bin 500 liradan başlıyorsa eğer, fiyat bence çok uygun" dedi. Alican Koçan ise "Ben de şu an işten geldim. Eşimle nikahımız kıyılacak, biraz haliyle çok heyecanlıyım. Tiyatral nikah memurluğunu daha önce hiç duymamıştım ama şimdi fikir çok hoşuma gitti. Onun için biz de eşimle beraber bir istişare yapıp düşünebiliriz. Fiyatlar da gayet uygun bence günümüz şartlarına göre, 4 bin 500 lira gibi bir fiyattan başlıyor herhalde. 5 Temmuz'da düğünümüz var. Biz de tiyatral nikah memurluğunu düşünebiliriz. Gelen davetlilerin de bunu bilmesini istemezdim çünkü sürpriz olsun isterizö ifadelerini kullandı.

'NİKAH MEMURU KIYAFETİ GİYİP NİKAHIMIZI KIYDI; EĞLENCELİ BİR ANDI'

Tiyatral nikah memuru tarafından yıllar önce nikahı kıyılan Safiye Akgün ise, " Tiyatral nikah memurluğunu daha önce duydum. 2018'de evlendiğimizde Polonezköy'de bir düğün yapmıştık ve oranın düğün sahibi böyle birşeyde bize yardımcı olmuştu. Kendisi nikah memuru kıyafeti giyip bizim nikahımızı kıymıştı ama biz daha önceden nikah kıydırmıştık. Oranın kendi konseptiydi, o şekilde bize yardımcı olmuştu. Gelen davetlilerin bundan haberi yoktu. Onlar da çok şaşırmışlardı. Hatta şahit olarak bütün misafirlerden yanımıza konuklar toplamıştı. Çok eğlenceli bir andı. O günün şu anda video kaydı olduğu için izleyip eğleniyoruz, hoşumuza gidiyor. Bence gayet güzel. Şu anda nikah memurlarının gününü pek tutturamıyoruz. Getirmek zor oluyor. O yüzden böyle birşey bence çok mantıklı ve güzel bir olay" dedi.