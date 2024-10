TOGEMDER 4. Genel Kurulu Yapıldı

Güncel

TOGEMDER 4. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı. Burada bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül , "100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra, 'TOGEMDER diye bir dernek kurdular, Cumhurbaşkanımızın eşi himaye etti ve o Şu hizmetleri yapıyor' dedirtebilmemiz lazım" diye konuştu. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ise, "Bu yeni dönemde biz üç ayrı çalışma grubu oluşturacağız. Herkesi işin içine katacağız hiçkimse eksik kalmayacak" dedi.

Onursal Başkanlığını Emine Erdoğan'ın üstlendiği, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği'nin (TOGEMDER) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İTO Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çok sayıda milletvekili ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Sekmen, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Toplantıda ayrıca, yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen tarafından TOGEMDER'in faaliyetlerini anlatan bir sunum da yapıldı.

' 'TOGEMDER ŞU HİZMETLERİ YAPIYOR' DEDİRTEBİLMEMİZ LAZIM'

Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra, "TOGEMDER diye bir dernek kurdular, Cumhurbaşkanımızın eşi himaye etti ve o, 'Şu hizmetleri yapıyor' dedirtebilmemiz lazım. TOGEMDER'in başarısı, hanımefendinin başarısı; hanımefendinin başarısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısı. Dolayısıyla da, belki alışkanlıklarımızı da bir tarafa bırakarak. Nedir alışkanlıklarımız? Genelde hepiniz çok gençsiniz son 25 yılda, hatta 30 yıl 35 yılda Büyükşehirle birlikte, 94'ten itibaren Büyükşehirin imkanları belediyenin imkanları, sonra bakanlıkların imkanları yokmuş gibi bir yapı oluşturmak lazım. Yani 50 sene sonra ne olacağını bilmeyiz. 300 sene sonra ne olacağını bilmeyiz. O açıdan daha sivil yönü güçlü, hiç şüphesiz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerle herkesle işbirliği yapılabilir, yapılması da gerekiyor onların imkanlarını sonuna kadar kullanmak gerekiyor, çok kıymetli ama o sivil yönünü güçlendirerek faaliyet yapmak daha kalıcı olmuş olur" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMDAKİ BİRÇOK OLUMSUZLUĞUN SEBEBİ AİLEDEKİ İLETİŞİMSİZLİK'

Vali Gül, kadınların toplumsal hayattaki önemine değinerek, "TOGEMDER de aslında kadının güçlenmesi, ailenin güçlenmesini sağlıyor. Toplumda gördüğümüz birçok olumsuzluğun sebebi, ailedeki iletişimsizlik, bunun çocuğa yansıması, bunun eşe yansıması. Kadının kendi ayakları üzerinde durması, hayır diyebilmesi, sosyal kültürel faaliyetler içerisinde psikolojik olarak rahatlaması gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerin günümüzdeki yaşam koşullarında herkes bunalıyor. Bu halka ne kadar genişse, şehir olarak o kadar güçlü olmuş oluruz. İnsanlar sanıyor ki polis sayısı 10 bin daha artsa, bekçi sayısı 100 bin daha artsa, her köşede bir kulübe kursak sorunların ortadan kalkacağını ve bütün suçların ortadan kalkacağını düşünülüyor; sanılıyor. Böyle birşey yok, bu ancak cennette olur. O açıdan çocuğumuzun çocukluğunu, gencimizin gençliğini, kadınımızın kadınlığını yaşaması lazım. Daha da önemlisi, son söz; ihtiyaç sahibi aileleri biz gezdiğimizde ki kaymakam bey de burada, her hafta vali olarak ben 10 aileye gidiyorum, Kaymakamlarımız da 5'er aileye gidiyor. Bu ne demek şu demek; biz her hafta düzenli olarak 205 aile ziyareti yapıyoruz. Bu 205 aile ziyaretinde gördüğümüz tablo şu. Devlet imkanları ölçüsünde destek oluyor; ama ekonomik olarak yoksulluk, parasızlıktan öte bir mantalite meselesi. Yani imkanı var, onu kullanamıyor, çalışamıyor, yönlendirilmiyor o açıdan bizim rehberliğimize ihtiyacı var. Hangi okulu seçeceğinden tutun da hangi mesleğe yönlendirebileceğine kadar. Yani şu çok doğru değil, dedesine yardım ediyorduk, babasına yardım ediyoruz, çocuğa da yardım ediyoruz. Bu kötüdür anlamında demiyorum elbette devlet yardım edecek, elbet hayırsever yardım edecek ama bu zincirin kırılması lazım. Fakirin fakir olarak hep devam etmemesi lazım. Tamam imkanlar kötü ama bunun bir fırsat tanınarak onun da kendi ayakları üzerinde duracağı, onun da zenginleşeceği, onun da bir başkasına yardımcı olabileceği bir ortamın oluşması lazım" diye konuştu.

'FAALİYETLERİMİZİ EKSİKSİZ YAPMAYA ÇALIŞTIK'

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ise "Görev aldığımız süre boyunca, Türkiye'de ve dünyada çeşitli çalkantılar oldu. Pandemi, sel, Antalya'da yangınlar, Ukrayna Savaşı, Suriye krizi,asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi, adeta insan hakları ihlallerinin tap yaptığı Gazze olayları, Suriye'deki karışıklıklar, ekonomik daralmalar, yerel ve genel seçim olmak üzere 2 seçimi bu dönemde hep birlikte yaşadık. Bu olumsuz şartlara rağmen ben ve yönetim kuruluyla danışma kurulundaki arkadaşlarımız elimizden geldiği kadar faaliyetlerimizi eksiksiz yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ AYRI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURACAĞIZ'

TOGEMDER'İN yeni dönemdeki faaliyetlerinden de bahseden Sekmen, "Bu yeni dönemde biz üç ayrı çalışma grubu oluşturacağız. Sadece birinci isimleri yazdık altlarını dolduracağız hanımefendiyle istişare halinde. Muhtemelen yeni arkadaşlarımız ve eski yönetimden bu işlerde tecrübeli olan arkadaşlarımız buralarda bulunacak. Daha çok sayıda kişiyle bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz çünkü şehir kültürü herkesin biraz yaş rahatsızlık gibi durumları var. Dolayısıyla herkesi işin içine katacağız hiçkimse eksik kalmayacak" şeklinde konuştu.