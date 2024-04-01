TRABZON SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 2.256
Açılan Sandık Oranı : % 99,96
Kullanılan Oy : 483.916
Geçerli Oy : 455.884
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 51,49234.734
CHPHASAN SÜHA SARAL% 28,43129.610
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 9,1441.656
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,2319.296
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,3810.846
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,647.456
BTPÖMER TURAN% 0,974.432
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,271.225
AB PARTİRECEP KADI% 0,17796
DSPUĞUR ERDEN% 0,17794
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,17760
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,16716
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,14633
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,12569
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,12545
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,09412
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,09393
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,07298
HKPHACER EFE% 0,06283
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,05226
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,04180
DİĞER% 024
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,7229.893
CHPOSMAN KALYONCU% 29,0420.809
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,368.859
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 9,066.491
BTPSAMET AYVAZ% 2,982.137
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,551.114
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,39993
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 1,21871
DPAYHAN CİVELEK% 0,34241
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,15106
HKPMUSA ARSLAN% 0,172
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,172
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 42,0910.930
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,45.817
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,064.171
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,131.852
CHPOSMAN DİLBER% 5,731.487
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,89751
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,5388
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,79205
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,58151
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,53137
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2360
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0718
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,4610.166
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 41,828.261
CHPHASAN SUNGUR% 2,85564
SAADETALİ TOPAL% 1,91378
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,88173
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,4181
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,2549
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1632
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1427
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,1224
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 34,174.901
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 32,434.651
BTPSABRİ TERZİ% 14,462.074
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 7,641.096
DPRAMİS UZUN% 5,71819
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 2,09300
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,24177
SAADETAHMET AYDIN% 0,98141
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,77111
MİLLETESMA ERSEN% 0,5173
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 33,553.451
CHPHAYDAR ÇOBAN% 33,373.433
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 19,932.050
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 5,11526
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 4,51464
BTPMUSTAFA KUL% 1,87192
SAADETABDULLAH KUL% 1,66171
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 43,464.064
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 22,762.128
CHPNAİM ÇİMEN% 9,25865
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 7,17670
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,51515
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 5,3496
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 4,23396
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 1,36127
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,984
DİĞER% 0,066
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 41,691.058
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 18,6472
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 14,5368
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,83351
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 7,64194
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,666
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,1429
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 54,524.967
CHPABİDİN ÇELİK% 373.371
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,14377
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,34213
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,0495
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,5752
BTPSALİH YILDIZ% 0,3936
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 72,374.180
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,71.080
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,56206
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,04118
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5690
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,1164
BTPMEHMET AKIL% 0,6638
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 55,511.777
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 20,24648
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 14,81474
CHPPOLAT KUMBASAR% 3,91125
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,0397
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,3744
DPMEHMET AVCI% 0,516
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,4113
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,227
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 41,957.645
CHPMUSA TURAN% 36,926.729
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 162.916
İYİ PARTİTURAN KONAK% 2,04371
SAADETHİKMET AYDIN% 1,41258
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,86156
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,82150
OF

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 47,9711.925
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,055.731
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,825.673
CHPHALİL SARAL% 3,61896
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,75436
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,3279
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2254
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1435
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1230
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 49,5381.943
AK PARTİERGİN AYDIN% 38,4463.592
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,739.476
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,732.859
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,672.758
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,442.387
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,621.035
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,33554
MİLLETHALİL AYDIN% 0,2330
DSPMEHMET KÖSE% 0,12206
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,1169
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,08128
DİĞER% 0,0110
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 43,816.509
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 27,184.038
SAADETRECEP KALYONCU% 12,081.794
CHPİSMAİL AKSOY% 10,781.601
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,57530
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,93138
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,72107
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,4567
BTPZEKİ UZUN% 0,2335
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,2131
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,046
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 30,162.619
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 29,522.564
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 24,682.143
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 5,54481
DPMETİN GÜNAY% 4,43385
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,35291
SAADETAHMET KIRAN% 1,69147
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6355
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 43,043.967
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 40,63.742
CHPALİ TOKGÖZ% 11,61.069
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 2,25207
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 1,6147
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,546
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,4138
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 38,216.484
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 34,395.836
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 19,23.258
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 4,25722
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,85314
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,98167
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,74125
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 0,3865
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 48,1112.651
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 30,988.147
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,144.771
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 1,16305
BTPÜMİT DURSUN% 0,68180
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,4106
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,39103
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1436

Kaynak: AA

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