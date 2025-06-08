ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi - Son Dakika
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ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

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ABD\'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
08.06.2025 11:05
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ABD\'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
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ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi sonrası Los Angeles'ta isyan başladı. ABD hükümeti, devam eden sert eylemlere karşı 2 bin Ulusal Muhafızı bölgeye konuşlandırıyor. Ciddi ulusal güvenlik tehdidi olarak görülen protestolarda maske takılması da yasaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de süren protestolara artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

ÇATIŞMALAR BÜYÜDÜ

Los Angeles'ta geçen hafta düzensiz göçmenlere yönelik baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında süren çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin şekilde sağlayacaklarını vurguladı.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

2 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, California yetkililerinin "vatandaşları koruma sorumluluklarını tamamen terk ettiklerini" belirtti.

Trump'ın 2 bin Ulusal Muhafızı protestolara müdahale için yetkilendirdiğini kaydeden Leavitt, "Trump yönetimi, özellikle görevlerini yapmaya çalışan kolluk görevlilerine yönelik şiddet olmak üzere, suç davranışlarına ve şiddete karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

ABD SAVUNMA BAKANI: CİDDİ ULUSAL GÜVENLİK TEHLİKESİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve federal kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli saldırıların, suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla yapıldığını savundu.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

Bu durumu ciddi ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiren Hegseth, federal kurumlara ve kolluk kuvvetleri personeline yönelik şiddet ve yıkımın asla tolere edilmeyeceğini vurguladı.

Hegseth, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton üssünde konuşlu aktif görevdeki deniz piyadelerinin yüksek alarm seviyesinde olduklarını, şiddet olaylarının devam etmesi halinde görevlendirilebileceklerini kaydetti.

CALİFORNİA VALİSİ KARARI ELEŞTİRDİ

California Valisi Gavin Newsom da X hesabındaki paylaşımında Trump'ın Los Angeles'taki sınır protestosuna müdahale edilmesi için 2 bin Ulusal Muhafız gönderme kararını eleştirdi.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

Vali Newsom, Trump yönetiminin bu adımı, güvenlik eksikliği nedeniyle değil "gösteri" oluşturma amacıyla attığını savundu.

Newsom, paylaşımında "Onlara istediklerini vermeyin. Şiddete asla başvurmayın. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun." ifadelerini kullandı.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini belirtmişti.

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

Trump'a yönelik protestolar büyüyor! Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

TRUMP MASKE TAKMAYI YASAKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu.

Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı.

Trump, California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı görevlerini yerine getirememekle suçlayarak "Kışkırtıcılar ve genellikle para alan provokatörler tarafından düzenlenen bu radikal sol protestolar tolere edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Kıvanç:
    Dünyayi gençler ve kadınlar yönetmeli 2 6 Yanıtla
  • Diyarbekri:
    çok endişeliyiz. 6 0 Yanıtla
  • babasultan:
    Sayın Cumhurbaşkanımız, başbuğumuz , ulu hz recep tayyip erdoğan'ın emri ile los angeles karıştı.. yüce allah reisimizi korusun 0 0 Yanıtla
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