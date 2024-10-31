Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 198 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sözlerine Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlayarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları ile şehit ve gazileri anarak başlayan Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 (Irak bin 256/ Suriye: bin 163) teröristi etkisiz hale getirmiştir. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir. Bu vesileyle, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız tank sözleşmeli er Kander Babür'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Son bir haftada 139 şahıs yakalandı"

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyet 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

" İsrail bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımların uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesi olduğunu kaydeden Aktürk, " Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir. Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu, hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın 25- 29 Ekim tarihleri arasında Denizli'de çıkan orman yangını da dahil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti yaparak katkı sağladığını belirtti.

" Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssü'ne acil iniş yaptı"

Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağının sorulması üzerine MSB kaynakları, "29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssü'ne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssü'nden ayrılması planlanmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz"

MSB kaynakları, Eurofighter ve F-16 savaş uçakları teminindeki son duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir."

"Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır"

Son dönemde Türkiye'ye yönelik ambargoların kaldırılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan kaynaklar şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var, o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir."

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılara dair haberlerin sorulması üzerine MSB kaynakları, "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok" dedi.

"Kazadan etkilenen 12 personelimizin sağlık durumları iyi"

MSB kaynakları, Şırnak'ta askeri aracın yaptığı kazaya ilişkin soru üzerine, "Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok" yanıtını verdi.