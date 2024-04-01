TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|80
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|17.608
|Geçerli Oy
|:
|16.812
|Katılım Oranı
|:
|% 71,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 40,21
|6.761
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,33
|5.604
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 13,34
|2.242
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 7,63
|1.283
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 0,92
|154
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,67
|113
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,64
|108
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,64
|107
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,61
|102
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,53
|89
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,48
|81
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,37
|62
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,2
|33
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,1
|17
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,08
|13
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,07
|12
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,06
|11
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,05
|9
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,05
|8
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 50,3
|1.098
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 37,29
|814
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,22
|223
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 1,42
|31
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,5
|11
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,18
|4
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,51
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,08
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,76
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,97
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,56
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,15
|401
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 36,41
|280
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 8,45
|65
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,04
|8
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,91
|7
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,52
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,39
|3
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 53,59
|508
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,21
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 16,14
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 3,48
|33
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,69
|16
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,27
|12
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,21
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,21
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,1
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 33,64
|685
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 30,55
|622
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 29,08
|592
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 2,06
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,52
|31
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,74
|15
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,74
|15
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 0,74
|15
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,44
|9
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,34
|7
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,64
|1.515
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 31,21
|1.256
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,97
|1.005
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,12
|206
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,52
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,3
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,17
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
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