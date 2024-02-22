Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları 2023'te düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları 2023'te düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, geçen yıl Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı ise 171 bin 881'e düştü. İlk evlenme yaşının arttığı görülen verilere göre, erkekler için ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınlar için ise 25,7 olarak kaydedildi. Boşanmaların büyük bir kısmı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti. Ayrıca, yabancı gelinlerin yüzde 5,5'ini Özbekler oluştururken, yabancı damatların yüzde 21,9'u Almanlar oldu.

22.02.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düştü. Ortalama evlenme yaşının 22 yılın zirvesine çıktığı görüldü. İlk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Evli çiftlerin üçte biri 15 yıl evlilikten sonra boşanırken yüzde 33'ü da ilk beş yıl içinde evliliklerini sonlandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI KİLİS'TE

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI İZMİR'DE

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

ÖZBEK GELİNLER, 'YABANCI GELİN' SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

YABANCI DAMATTA, ALMANLAR İLK SIRADA

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı

BOŞANMA OLAYLARINNDAN 171 BİN ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Buna göre, yüzde 74,9'unun anneye, yüzde 25,1'inin babaya verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma sayısında düşüş olduğunu açıkladı
Türkiye\'de evlenme ve boşanma sayıları 2023\'te düştü
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları 2023'te düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İlker Güner: Yani bu istatistik şunu gosteriyor. 1) millet eskisi gibi ha deyince evlenemiyor, üniversite bile bitirse iş yok düzen Kurana kadar 30 oluyor! Yani ekonomi berbat. 2) Her 4 evliliğin birinde boşanma oluyor, çünkü evlendikten sonra geçim sıkıntısı başlıyor. Ekonomi berbat. 3) ilk 4 yıl takı tuka ile bir şekil dönüyor, sonrası uçurum 5. Yılda boşanmalar başlıyor. Ekonomi berbat. Tüh ya yine her yol akp ye çıktı. :) 47 22 Yanıtla
  • imre Tökeli: ) Alman yabanci damat geliyormus Türkiye ye..istatistikinize dedem soksun.. bunlar Alman degil Alman pasaportlu Türk bunlar 49 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: mahkemeler boşanma davaları ile çakılı halde inanmayan en yakın adliyeye gidin bir saatini inceleme için verebilir 48 1 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan: Birde avukatlik masraflari yuzunden bosanamayanlari bu sayilara eklesin TUİK ?? 40 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Boşanma sayısı azaldı çünkü ayrı ayrı evlere çıkmanın cebe külfeti aşırı arttı. Yoksa kadın da erkek de durmaz. 16 1 Yanıtla
  • Oğlunu öldürüp intihar etti
    16:15 Oğlunu öldürüp intihar etti

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.

  • Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı
    16:12 Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.

  • Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı
    15:52 Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

    Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç, hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu
    15:47 Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç, hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu

    Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.

  • 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklara 2 ayrı suçtan ceza istemi
    15:43 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklara 2 ayrı suçtan ceza istemi

    Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

  • Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu
    15:36 Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu

    Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.

  • Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu
    15:35 Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Erdoğan, Denizli mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Şu anda alanda 75 bin kişi var
    15:30 Erdoğan, Denizli mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Şu anda alanda 75 bin kişi var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.

  • Mitinge damga vuran anlar! Genç kız, attığı sloganla Erdoğan'ın konuşmasını böldü
    15:15 Mitinge damga vuran anlar! Genç kız, attığı sloganla Erdoğan'ın konuşmasını böldü

    Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları 2023'te düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement