Türkiye'de İsrail Saldırısına Tepki Eylemleri - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de İsrail Saldırısına Tepki Eylemleri

Türkiye\'de İsrail Saldırısına Tepki Eylemleri
02.10.2025 01:16
Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce'de vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Düzce'de İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına karşı vatandaşlar eylem düzenledi.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırısına uğradı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken; filoyla iletişim durma noktasına geldi.

TÜRKİYE'DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrail saldırısına tepkiler artarken; Türkiye'nin çeşitli noktalarında vatandaşlar sokaklara çıkarak İsrail'i protesto etti. Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Girgin, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi. Girgin, Gazze'de iki yılı aşan soykırımın şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini söyledi.

BOLU, SAKARYA VE DÜZCE'DE DE EYLEM

Bolu Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail'i protesto etti. Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapılmasının ardından Gazze için dua edildi.

Sakarya'da ise Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, filoya saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar açıklamanın ardından dua etti.

Düzce'de toplanma noktası Cedidiye Meydanı oldu. Meydanda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar atto. Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın da katıldığı eylemde, vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi. Alanda toplananların dualar eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutacağı belirtildi.

Kaynak: AA

zonguldak, Filistin, Sakarya, Türkiye, İsrail, Düzce, Bolu

