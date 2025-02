\'Türkiye\'nin Mühendis Kızları\' projesinin üçüncü fazı imza töreni yapıldı

Güncel

'TÜRKİYE'nin Mühendis Kızları Projesi ' nin üçüncü fazı imza töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün hep birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçla daha fazla genç kızımızın mühendislik yolculuğuna çıkmasını sağlayacağız. Onları daha güçlü destek mekanizmalarıyla buluşturarak bu alanda dünya liderleri haline getireceğiz" dedi.

'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin üçüncü fazı imza töreni Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapıldı. Kadınların mühendislik alanında daha çok yer alması gerçekleştirilmesi için hayata geçirilen proje imza töreni, 11 Şubat 'Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü' nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Projemizin 3. fazını imzalamış oluyoruz.İnşallah daha nice yıllarda Limak ile işbirliği içinde daha nice mühendis kızları yetiştirmeye devam edeceğiz " dedi.

'KADIN VARSA GELECEK VAR'

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin İstanbul'daki 3. Faz Protokol imza töreni yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentörler, paydaş şirketlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.Törende konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Sayın Bakanımızın kullandığı ve benim de sonuna kadar desteklediğim bir söz var. Kadın varsa gelecek var" dedi. Törende bir konuşma yapan Kübra Mutlu, projeye 2011'de dahil olduğunu belirterek, "Bu kadar büyük bir kız kardeşlik ailesine dahil olacağımızı hayal bile edemezdik. Cesaret verici adımlar atma fırsatı buldum" dedi. Törende projeden faydalanmış Ayşenur Oruçcu da bir konuşma yaptı: Oruçcu, "Türkiye'nin Mühendis kızları beni çok başka bir noktaya götürdü. Mühendislikte almam gereken birçok eğtimi mühendislik programları sayesinde alma imkanım oldu.Şu anda Elektrik - Elektronik Mühendisi olarak çalışıyorum aynı zamanda birçok mühendis yetiştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'KADINLARIN DESTEKLENMESİ KRİTİK BİR ÖNEM TAŞIYOR'

Törende konuşan Bakan Göktaş "Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da da hayata geçirilen bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor ve bizleri oldukça gururlandırıyor. Bu vesileyle, kız mühendislerin hayallerini destekleyen ve onlara eşit fırsatlar sunan Limak Vakfına teşekkürlerimi sunuyorum. Toplum 5.0 olarak adlandırılan yeni düzende, her ülkenin endüstri ve sosyal hayatı hızlı bir şekilde dönüşüyor. Yapay zeka, büyük veri, robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojilerle gerçekleşen bu dönüşüm geleceğin yeni mesleklerini ortaya çıkarıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin, STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Otomasyon ve dijital teknolojiler, iş içeriklerini, çalışma şekillerini ve başarı yetkinliklerini sürekli değiştiriyor. Bu dönüşüm, bireylerin yeni beceriler edinmesini, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesini ve değişen iş dünyasına uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak ise önemli bir sorumluluktur. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesiyle, genç kızların bu meslek dallarında, güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz. Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Her biri, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü roller üstlenerek yarının parlak liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olacaklar, dünyaya yön verecekler. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitimi için yapılan her yatırımı hem onların hem de ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Son verilere göre, üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'si kadınken, STEM alanlarında mezun olanların sadece yüzde 34,4'ü kadındır. Tüm işlerin yüzde 95'inin dijitalleştiği bir dünyada, kadınların ve kız çocuklarının bu alandaki varlığının desteklenmesi ise kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin amacından bahseden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemizin 12. Kalkınma Planında belirtildiği üzere, STEM alanlarında kadınların ve genç kızların eğitim ve istihdamını artırmak temel amacımızdır. Ayrıca Bakanlığımızın, 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da, kadınların ve kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji ve dijital dönüşüme uyumlu beceriler kazanması temel önceliklerimiz arasında belirlenmiştir. Bu doğrultuda özellikle kız çocuklarına destek olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kız çocuklarının her alanda eşit imkanlara sahip olmaları için çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

'40 İLDE 125 OKULDA 54 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Bu projeyle daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, bu konuda büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Projeyle bugüne kadar 37 ilimizde 68 üniversitede, bin 546 genç kız mühendis adayına, 40 ilde 125 okulda 54 bin kişiye ulaştık. Mezun olan 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sunduk. 2016'dan beri Limak Vakfı ile genç kızlarımıza ulaştığımız bu projeyle, mühendislik alanında başarılı olanları sektöre ve ülke ekonomisine kazandırdık. Proje kapsamında; burs desteğinin yanı sıra staj ve istihdam imkanı, dil başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra, mentörlük programları, girişimcilik atölyeleri ve start-up danışmanlığı sunuluyor. Ayrıca, başarılı kadın mühendisler, yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak girişimcilik fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Yani bu projeyle, sadece mühendislik eğitimi alan genç kızlarımızın mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda onların özgüvenle gelişimlerine destek sağlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, mühendislik bir meslek olmanın ötesinde, problem çözme becerisi, yaratıcılık ve toplum için değer üretme sorumluluğudur. İşte tam da bu noktada, bu projeyle, toplumun dönüşümüne destek olacak genç kızlarımızın mühendis olarak yetişmesine öncülük ediyoruz. Bu anlamda gençlerimiz, sadece birer meslek kazanmıyor, geleceğini tasarlıyor ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi oluyorlar. Biz de bu projeyle mühendis kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Her birinin, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine ve başarı hikayelerine tanıklık etmeye hep beraber devam edeceğiz" dedi.

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Sevgili kızlar, sizler, gücünüzle ve azminizle toplumumuza ilham oluyorsunuz. Karşınıza çıkan engeller olacak az önce Ayşenur'un hikayesini dinlediniz. Engelleri aşmak her birinizin elinde ancak bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilin. Sizi destekleyen, hayallerinize inanan ve başarınızı görmek için sabırsızlanan büyük bir aile var. Bugün hep birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçla daha fazla genç kızımızın mühendislik yolculuğuna çıkmasını sağlayacağız. Onları daha güçlü destek mekanizmalarıyla buluşturarak bu alanda dünya liderleri haline getireceğiz. Her hikaye bir ilhamla başlıyor aslında. Kendi hayatımızdaki zorluklar başkalarına örnek olmamıza da vesile oluyor. Her bir hikayenin başkasının hayatını nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Sizler de başkalarının hayatlarına bu şekilde dokunacaksınız. Ben her birinize inanıyorum yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ'

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje, kadın mühendis adaylarına eğitim, burs, mentörlük, staj ve istihdam fırsatları sunarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje 2023 yılında STEM alanlarındaki kadın-erkek eşitliğine sağladığı katkıdan ötürü Dünya Ekonomik Forumu tarafından 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' alanlarında dünyanın en iyi 8 projesinden biri seçilerek 'Deniz Feneri' (Lighthouse) ödülüne layık görüldü. Proje, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında ise People kategorisinde 'En İyi Sosyal Fayda Girişimi' ödülünü kazandı. Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje, kadın mühendis adaylarına eğitim, burs, mentörlük, staj ve istihdam fırsatları sunarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor.Projeden bugüne kadar 37 ildeki 68 üniversiteden bin 500'den fazla genç kadın mühendis adayı, 127 lisede ise 60 bin öğrenci faydalandı.