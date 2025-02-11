Türkiye ve Malezya Ortak Açıklaması: İki Lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Kurulması Konusunda Mutabık Kaldı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülkenin ortak açıklaması yayınlandı. Açıklamada, "İkili iş birliğini daha da yoğunlaştırma ve yukarı taşımaya yönelik taahhütlerinin bir yansıması olarak her iki Lider önümüzdeki dönemde detayları üzerinde karşılıklı olarak uzlaşılacak bir Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulması konusunda mutabık kalmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ziyarete ilişkin iki ülkenin ortak açıklamasını yayınladı. Açıklama şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Sayın Dato' Seri Enver İbrahim'in davetlisi olarak 10-11 Şubat 2025 tarihinde Malezya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

-Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Enver İbrahim ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda kapsamlı görüşmeler yapmış, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunmuştur.

-Malezya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 17 Haziran 1964 tarihinde kurulmuştur. Geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü idrak eden iki ülke, özellikle Temmuz 2022'de diplomatik ilişkilerin Kapsamlı Stratejik Ortaklığa (KSO) yükseltilmesinin ardından güçlü ikili bağlara sahiptir. Bu ziyaret iki ülke arasındaki sağlam iş birliğini bir kez daha teyit etmiştir.

-KSO kapsamında her iki ülke siyasi ve diplomatik iş birliği, ticaret ve yatırım, helal endüstrisi, eğitim ve halklar arası ilişkiler, terörle mücadele de dahil olmak üzere savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra çevre, bilim ve teknoloji, teknik iş birliği ve enerji konularında iş birliği gibi kilit alanlarda diyalog mekanizmalarını daha da güçlendirme kararı almıştır.

-Her iki taraf da son yıllarda iki ülke arasında artan üst düzey etkileşimi memnuniyetle karşılamış, Bakan düzeyinde çok sayıda görüş alışverişinde bulunulmuş ve çeşitli düzeylerde diyaloğun sürdürülmesi teşvik edilmiştir.

-Her iki taraf, stratejik ikili gündemin belirlenmesi ve izlenmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların gözden geçirilmesi için kilit bir forum olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde Ortak Komisyon Toplantısının (OKT) ilkinin uygun bir zamanda gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır.

-İkili iş birliğini daha da yoğunlaştırma ve yukarı taşımaya yönelik taahhütlerinin bir yansıması olarak her iki Lider önümüzdeki dönemde detayları üzerinde karşılıklı olarak uzlaşılacak bir Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) kurulması konusunda mutabık kalmıştır.

-Liderler, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların dinamik ve tamamlayıcı niteliğinin altını çizmiş, ikili ticaretin daha dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulamış ve ikili mal ticaretinin büyümeye devam edeceğine olan güvenlerini ifade etmişlerdir.

-Her iki lider 2015 yılında yürürlüğe giren Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (MTSTA) oynadığı önemli rolü kabul etmiştir. Ayrıca MTSTA'nın 2024 yılında hizmetler, yatırımlar ve e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmiştir.

-Her iki Lider, İslam İşbirliği Teşkilatı (TPS-OIC) Üye Devletleri ile D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması (D-8 PTA) arasında Tercihli Ticaret Sisteminin tam olarak işler hale getirilmesine olan bağlılıklarını yinelemişler ve bu Anlaşmaların geliştirilmesi için iş birliği yapma konusunda mutabık kalmışlardır.

-Özel sektörün ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki kritik rolünü kabul eden her iki Lider, ticaret ve yatırım fırsatlarının genişletilmesi için işletmeler arası iş birliğinin arttırılmasına tam destek verdiklerini ifade etmiştir. Bu bağlamda Liderler, Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında ticari alışverişi arttırmak ve sürdürülebilir ekonomik iş birliği için yeni fırsatları ortaya çıkarmak üzere bir Ortak İş Konseyi kurulmasına yönelik karşılıklı hazırlığı memnuniyetle karşılamıştır.

-Her iki taraf teknik toplantılar, ziyaretler, eğitimler gibi yollarla tarımsal iş birliklerini güçlendirmeye yönelik isteklerini vurgulamıştır.

-Her iki Lider sağlık, tıp bilimi ve tıbbi ekipman üretimi alanında iş birliği fırsatlarını izleme niyetlerini yinelemiştir.

- Enerji güvenliğinin küresel gündemde önemli bir yer tuttuğunu kabul eden her iki Lider enerji dönüşümü alanında iş birliği yapma ihtiyacının altını çizmiştir. İki taraf, hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji projeleri alanlarında iş birliği potansiyelini vurgulamış ve ayrıca gelecekteki temiz enerji projelerinin gerçekleştirilmesi için hayati önem taşıyan kritik ham mineraller konusunda daha yakın diyaloga ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiştir. Her iki Lider ayrıca, enerji güvenliği ve enerji dönüşümü alanlarında pratik iş birliği yapmak amacıyla programlar, projeler ve/veya iş birliği faaliyetleri geliştirmede özel sektörün rolünü kabul etti ve teşvik etti.

-Her iki taraf atık yönetimi, geri dönüşüm girişimleri ve döngüsel ekonomide bilgi alışverişini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek için Sıfır Atık uygulamaları konusunda iş birliği yapmaya karar vermiştir. Her iki taraf Sıfır Atık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında teknik kapasiteyi artırmayı ve en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlamaktadır.

-Her iki Lider sağlam bir yasal çerçeve ve devam eden Askeri Diyalog Toplantılarının desteklediği iki ülke arasındaki savunma konularında yakın iş birliğinden ötürü takdirlerini dile getirmiştir. Geçtiğimiz yıl savunma ürünlerinin tedariki için hükümetten hükümete bir mekanizmanın kurulması, savunma satın alımlarının kurumsallaştırılmasında önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Söz konusu iş birliği; savunma bilimi, teknoloji ve endüstri alanlarında faal iş birliğini vurgulayan çeşitli tedarik yollarıyla daha da ortaya konmakta, böylece teknoloji transferi, ortak geliştirme ve üretim dahil olmak üzere yeni iş birliği alanlarının araştırılmasını kapsayan stratejik bir savunma ekosistemi oluşturulmaktadır. Her iki taraf, savunma sanayiinde bahse konu iş birliğinin yalnızca kabiliyetleri geliştirmekle kalmayacağına, ayrıca müşterek savunma ekosistemini de güçlendireceğine inanmaktadır.

-İki ülke arasında turizm ve kültür alanındaki iş birliğinin önemini kabul eden her iki Lider, daha fazla Türk ve Malezyalı turisti ülkelerine çekmek için uygun koşulların oluşturulmasını teşvik etmiştir. Malezya ayrıca 'Visit Malaysia 2026' girişimiyle bağlantılı olarak Türk gezginlerin Malezya'yı ziyaret etmelerini memnuniyetle karşılamıştır.

-İki taraf ayrıca turizme, halklar arası temaslara ve ticari ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla sivil havacılık konularında iş birliğini arttırmaya karar vermiştir.

-Her iki Lider, halklar arası temas ve anlayışın geliştirilmesi amacıyla yükseköğrenim kurumları ve araştırma enstitüleri arasında burs ve değişim programlarının önemini vurgulamıştır.

-Her iki taraf da Türkiye ve Malezya arasında yükseköğretim alanında bir Ortak Komite kurulmasını desteklediklerini ifade etmiştir. Her iki taraf da ortaöğretim alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla okullar kurulmasına yönelik girişimleri desteklemiştir.

-Liderler; özellikle yarı iletkenler, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, uzay ve diğer ilgili alanlarda olmak üzere bilim, teknoloji ve inovasyonda (BTI) daha derin iş birliğini teşvik etme kararlarını bir kez daha teyit etmişlerdir.

-Liderler, iki ülke arasında uzay bilimi, teknolojisi ve uygulamaları alanındaki ortaklığın geniş bir potansiyele sahip olduğu konusunda mutabakata varmışlardır. Malezya-Türkiye Ortak Uzaktan Algılama Mikro Uydu Geliştirme Programı, her iki ülkenin uzay kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan stratejik öneme sahip bir girişimdir.

-Afet yönetiminin önemini kabul eden her iki taraf, kayda değer bir dönüm noktası olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı'nın (MZ) imzalanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Liderler, arama ve kurtarma alanında teknik eğitim ve uzman değişimi ile ortak insani yardım çalışmaları da dahil olmak üzere, bahse konu MZ kapsamındaki faaliyetleri uygulayarak bu alandaki iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldılar.

-Taraflar ayrıca sınır ötesi suç örgütleriyle mücadelede iade süreçleri hususunda ikili iş birliğinin artırılmasının yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımı dahil, terörizmin her türü ve tezahürüyle ve başta sınır ötesi ve örgütlü suçlar gelmek üzere suçla mücadele hususunda mutabık kalmışlardır.

-Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi doğrultusunda Türkiye'nin Asya ülkeleri ve bölgesel kurumlarla ilişkilerinin daha da geliştirilmesine verdiği güçlü desteği yinelemiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanlığını memnuniyetle karşılayarak, Malezya'nın yönetiminde ASEAN'ın ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilirlik konusundaki bölgesel vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirmiştir.

-Her iki lider de Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığıyla genişletilmiş iş birliği fırsatını memnuniyetle karşılamıştır. ASEAN-Türkiye Pratik İşbirliği Alanları (2024-2028) tarafından yönlendirilen mevcut girişimlere ilişkin desteklerini yinelemişlerdir. Her iki taraf, ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji, turizm, gıda ve tarım, afet yönetimi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim ve halklar arası değişim gibi temel alanlarda kayda değer iş birliğini takdir etmişlerdir.

-Malezya, Türkiye'nin ASEAN merkeziliğine verdiği desteği takdir etmiştir. Malezya, Türkiye'nin ASEAN ilkeleri ve süreçleri tarafından yönlendirilen Diyalog Ortaklığı başvurusunu memnuniyetle karşılamıştır. Ayrıca Malezya, Türkiye'nin bölgesel savunma mekanizmalarıyla etkileşimini memnuniyetle karşılamış ve Türkiye'nin 2024-2027 ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı Artı Uzmanlar Çalışma Grubu (ADMM-Artı EWG) Gözlemcilik Programı başvurusuna desteğini yinelemiştir.

-Ayrıca taraflar BM, İİT, D-8 gibi uluslararası platformların yanı sıra kalkınma bankaları gibi çok taraflı çerçevelerde ortak çıkar alanlarındaki verimli iş birliğini sürdürme kararı almışlardır.

-İki Lider, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış, güvenlik ve insani yardımın teşvik edilmesi yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit ederek, Filistin Devletinin Birleşmiş Milletlerin tam üyesi olarak tanınmasına duyulan acil ihtiyacı vurgulamış ve bunun, Filistin- İsrail ihtilafının adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için hayati önem taşıdığını belirtmiştir. Uluslararası topluma, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uyma çağrısında bulunarak, 1967 öncesi sınırları temelinde, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümü desteklediklerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Liderler, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için tüm tarafları anlamlı diyalog ve iş birliğine çağırmışlardır. İki Lider, uluslararası toplumun Gazze'deki yeniden inşa çabalarına katkıda bulunması gerektiğini vurgulamıştır.

-Liderler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilke ve amaçlarına bağlılıklarını kesin surette teyit etmişler ve İİT'nin ortak çıkarlarını koruma ve kollamanın yanı sıra, başta yasadışı işgalci rejimin Filistin halkına yaşattığı acıların azaltılması olmak üzere, İslam Ümmetinin karşı karşıya bulunduğu acil sorunların ortaklaşa ele alınması için üye devletlerin çabalarını birleştirmesi konusundaki ortak kararlılıklarını vurgulamışlardır.

-İki ülkenin İslam İşbirliği Teşkilatı - Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (OIC-CERT) üyesi olduğunu dikkate alan iki Lider, güvenilir siber güvenlik tedbirleriyle desteklenen dijital ekosistemlerin dönüşümünü hızlandırmaya yönelik ortak çabaları araştırma potansiyelini kabul etmiştir.

-Liderler, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı kapsamında ortaklıkları ileriye götürme ve ekonomik kalkınma iş birliğini geliştirme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını ifade etmişler ve Azerbaycan'ın D-8'e katılımını memnuniyetle karşılamışlardır.

-İslam'a yönelik nefretin ele alınmasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Liderler, uluslararası toplumu dezenformasyon, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemine karşı kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırmışlardır.

-Liderler, 2025 yılında Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı altında yapılacak toplantılar ve her yıl düzenlenen küresel bir toplantı olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) gibi her iki ülke tarafından bölgesel ve uluslararası düzeyde başlatılan girişimlerin öneminin altını çizmişlerdir.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ve heyetine gösterilen sıcak karşılama ve cömert misafirperverlik için Başbakan Enver İbrahim'e içten şükran ve takdirlerini ifade etmiştir.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Enver İbrahim'i Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için davet etmiştir. Ziyaretin tarihi diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecektir."