Türkiye Yerel Yöneticilerini Seçmek İçin Sandık Başına Gidecek. Bir Milyon 32 Bin 610 Genç İlk Kez Oy Kullanacak

Güncel

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 23 Mart tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 1, İYİ Parti 2, SOL Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

YSK'nın yayımladığı listeye göre; büyükşehir belediye başkanlığı adaylığında İstanbul'da 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız olmak üzere toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Ankara'da 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılıyor. İzmir'de ise 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı. Diğer büyükşehirlerdeki adaylarda şöyle:

ADANA'DA 25, ANKARA'DA 24, ANTALYA'DA 27 ADAY YARIŞACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 23 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Adana Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 21 siyasi parti adayı ile 6 bağımsız aday yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

AYDIN'DA 22, BALIKESİR'DE 21, BURSA'DA 27 ADAY YARIŞACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 20 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 18 siyasi parti adayı ile 3 bağımsız aday yarışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 22 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

DENİZLİ'DE 24, DİYARBAKIR'DA 24, ERZURUM'DA 20 ADAY

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 23 siyasi parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Denizli Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Vatan Partisi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 20 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 20 siyasi parti adayı yarışacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

ESKİŞEHİR'DE 21, ERZURUM'DA 29,HATAY'DA 24 ADAY

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 26 siyasi parti adayı ile 3 bağımsız aday yarışacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 22 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

İSTANBUL'DA 49, İZMİR VE KAHRAMANMARAŞ'TA 27 ADAY YARIŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 22 parti adayı ile 27 bağımsız aday yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 21 parti adayı ile 6 bağımsız aday yarışacak.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 21 parti adayı ile 6 bağımsız aday yarışacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Vatan Partisi.

KAYSERİ VE KOCAİLE'DE 27, KONYA'DA 25 ADAY

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 24 parti adayı ile 3 bağımsız aday yarışacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 25 parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, SOL Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 23 parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Konya Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Sadet Partisi, Vatan Partisi.

MALATYA'DA 28, MANİSA'DA 19, MARDİN'DE 20 ADAY

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 23 parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, SOL Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Ocak Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 parti adayı yarışacak.

Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

MERSİN'DE 22, MUĞLA VE ORDU'DA 21 ADAY YARIŞACAK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 20 parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 18 parti adayı ile 3 bağımsız aday yarışacak.

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 20 parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

SAKARYA'DA 26, SAMSUN VE ŞANLIURFA'DA 23 ADAY

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 25 parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, SOL Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 21 parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Vatan Partisi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 23 parti adayı yarışacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

TEKİRDAĞ'DA 20, TRABZON'DA 21, VAN'DA 22 ADAY YARIŞACAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Adalet Partisi, Vatan Partisi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 2 bağımsız aday yarışacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.

Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 21 siyasi parti adayı ile 1 bağımsız aday yarışacak.

Van Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine katılan partiler: Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hür Dava Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi.