\'Ulaşılabilir İstanbul İçin Tam Yol İleri\' Sunumunda Konuşan İmamoğlu: "Bu İş Yaptırmama Zihniyetini, 5 Yıl Boyunca Her Seferinde Mağlup Ettik"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '10 x 10 = 100 Büyük Proje' toplantılarının beşincisini gerçekleştirdi. Kendi dönemlerinde tamamladıkları hatla İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını belirten İmamoğlu, "Bu iş yaptırmama zihniyetini, 5 yıl boyunca her seferinde mağlup ettik, bundan sonra da mağlup etmeye devam edeceğiz. Halbuki bizim isteğimiz, galibiyet-mağlubiyet değil. Omuz omuza yapalım. Birlikte açılış yapalım. Biz bakanlığın yaptığı açılışa gidelim. Onlar bizim yaptığımız açılışa gelsin. Allah aşkına Büyükşehir Belediyesi de milletin bakanlık da milletin. Yani kimin malını kiminden kaçırıyorsun? Kimin parasını kimden esirgiyorsun? 'Allah'tan korkun' diyorum. Ramazan gününde dua ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Göreceksiniz, hiçbir işimizin önünde duramayacaklar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "10 x 10 = 100 Büyük Proje" toplantılarının beşincisini "Ulaşılabilir İstanbul için tam yol ileri" başlığıyla gerçekleştirdi. Şişli'de özel bir otelde düzenlenen sunum; CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Fethi Açıkel, Yunus Emre, Engin Altay, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel ve Berker Esen'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ulaşımın, İstanbul'un tarihinde her dönem sorun olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi:

"SİZLERİ 'İSTANBUL MUHAFIZI' OLARAK SELAMLIYORUM: Dönem dönem öyle önemli kişilikler, öyle önemli ağızlar şu dili kullanmıştır: 'İstanbul'a pasaport koymak lazım. Artık bu şehir kaldırmıyor' derken aynı kişilikler, şimdi şehre 3-3,5 buçuk milyon daha insan yükü getirecek Kanal İstanbul diye, İstanbul açısından trajedi haline gelen bir projeyi dayatma çabası içerisinde. Böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Ama şükürler olsun, 2019'dan bu yana, iddiayla ifade ediyorum; aklı, bilimi, tekniği, sektör deneyimlerinin, aynı zamanda kurumsal deneyimleri, aynı zamanda sektör bileşenlerinin, minibüsçüsü, otobüsçüsü, taksicisi hiç kimseyi, hiçbir sınıflandırma yapmadan masaya davet edip, masada birlikte tartışıp, çözüm arayan ve o iş birliği içerisinde, sadece en üst seviyede moderatörlük görevini yürüten bir belediye başkanı, bir belediyecilik ve bir belediye yönetimi mevcut. Bu aynı zamanda bu dönemin 'İstanbul'un muhafızı' kimliği üzerinden de şehrin görebileceği zararlara karşı son derece üstün, son derece kararlı bir savunma mekanizmasının da sahibidir. Ben sizi bugün, İBB Başkanı ama aynı zamanda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama aynı zamanda güçlü İstanbul İttifakı'nın verdiği görevle, 'İstanbul muhafızı' olarak selamlıyorum.

UZUN YILLAR, LİYAKATSİZ ELLERLE YAPILAN BİRÇOK MÜDAHALE FAYDADAN ÇOK ZARAR VERDİ: İstanbul'un dünyanın aynı anda en çok metro yapan kenti. Ulaşım hizmetleri, uzmanlık ve liyakatin en üst düzeyde tutulması gereken konuların başında gelmeli. Uzun yıllar liyakatsiz ellerle yapılan birçok müdahale faydadan çok zarar verdi. Doğru ve sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla, İstanbul ulaşımında çığır açtığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımların kıymeti, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır. Nasıl bir ulaşım aldık, kimlerle ve nelerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz, kısaca hatırlatmak istiyorum.

GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK UYGULAMALARLA KEŞMEKEŞ OLMUŞ BİR İSTANBUL ULAŞIMI TESLİM ALDIK: Kentimize ait pek çok meselede olduğu gibi, sürdürülebilir uygulamalardan uzak, sadece günü kurtarmaya yönelik uygulamalarla keşmekeş olmuş bir İstanbul ulaşımı teslim aldık. Toplu ulaşımın bir kamu hizmeti olduğunu unutmuşlardı. İETT ve Şehir Hatları gibi köklü kurumları gözden çıkarmışlardı. Yayayı, yaşlıyı, küçük çocuklu anneyi, engelli vatandaşlarımızı gözetmemiş, ulaşım esnafımızı yalnızlığa terk etmiş bir anlayıştan devraldık İstanbul'u. İstanbul'un trafiği, bizim dönemimize kadar hep geriye gitmişti. 2019 yılında uluslararası endekslere göre İstanbul, Avrupa'nın trafiği en yoğun kentiydi. Aynı endekse 2023 yılında baktığımızda ise, İstanbul'un trafik yoğunluğunda 34. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Yakın dönemde açılacak metro hatlarımızla ve güçlendirilmiş toplu taşımamızla trafik yoğunluğu sıralamalarında inşallah daha da geriye, sürdürülebilir kentler sıralamalarında ise en yukarıya doğru çıkışımızı hızla devam ettireceğiz. Bu süreçte kararlıyız.

AÇTIK' DİYE REKLAMINI YAPTIKLARI HATLARIN BİRÇOĞUNUN, YARISI BİLE TAMAMLANMAMIŞTI: Göreve geldiğimizde, 'bitiriyoruz' dedikleri metroların inşaatları yüzde 1 ile 4'ler seviyesindeydi. Hatta bazılarının güncel projesi, kurulu bir şantiyesi bile yoktu; sadece kağıt üstünde bir ihaleden ibaretti. 'Açtık' diye reklamını yaptıkları hatların birçoğunun, yarısı bile tamamlanmamıştı: 2019 seçimlerinden önce, daha sonra zeminle ilgili bir çalışma yapılmadığı için, raylar için dökülen betonların bile yamulduğu ve kaldırmak zorunda kalıp, yeniden kazıklı bir sistem kurarak, 60-70 metreye yakın kazıkları, 3 kilometre boyunca çakarak hazırladığımız Eminönü- Alibeyköy hattında, dünyada rastlamayacağınız, Hollywood filmi tarzında bir tasarımla, deneme sürüşü yapmaya bile kalktılar. Bir mobil trafo getirdiler, mobil jeneratör getirdiler. 100-150 metre sözüm ona bir ray döşediler. Üstüne de zorla, o hatta kullanılmayacak, o hat için yapılmış değil, başka bir hat için yapılmış olan, firmayı da zorlayarak, yerli firmadan bir tramvay trenini getirip, onun üstünde, o dönemin adayıyla 50-100 metre yürütüp, 'deneme sürüşü yaptık' dediler. Yani bugün, ulaşım üzerinden, açık söyleyeyim, hakkımızda kumpas kurmaya çalışan, otobüsü yanıyor gibi gösteren, yol kenarında film çeken bugünün prodüksiyonlarını, o günün prodüksiyonlarına göre sınıfta kalmış kabul ediyorum. Onu söyleyeyim. O gün daha güçlü prodüksiyonlar kurgulamışlardır.

YARIM BIRAKILAN BU PROJELERİN TÜNELLERİ, ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI: Göreve geldiğimizde, 140 kilometrelik 12 metro ihalesinin bir kısmında, 2 yılı aşkın bir süredir hiç yapıma başlanmamış, bir kısmında da inşaatlar durmuştu. Bu projelerin hiçbirinin finansal planlaması olmadığı gibi, İBB'nin yüklenicilere yaklaşık 70 milyon euronun üzerinde borcu vardı. Daha da önemlisi, yarım bırakılan bu projelerin tünelleri, çökme riskiyle karşı karşıyaydı, açılan birçok tünelin betonarmesi bile yapılmamıştı. Bu durumda olan 40'a yakın nokta belirledik. Bunlara acil müdahale gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz; deprem tehdidi altında yaşayan, üzerinde eski yapıların olduğu bir kentin altına, pimi çekilmiş bombayı koymuş, adeta kaderine bırakmışlar. Çok şükür, bu büyük ihmalkarlığın bedelini vatandaşlarımıza ödetmedik. 3 ay göreve gelmemizi engellemelerine rağmen, hızlıca müdahale ederek, çökme risklerini ortadan kaldırdık.

İLK İŞİMİZ, DURAN METRO İNŞAATLARINI BAŞLATMAK OLDU: Biz her işimizi planlı yaparız, şeffaf yaparız, katılımcı yaparız. Bizde, 'ben yaptım oldu' yok. Bilim var, liyakat var, uzmanlık var, demokrasi var. İstanbul için, Türkiye'nin ilk 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı, ilk 'Yaya Master Planı'nı, 'Otopark Master Planı'nı katılımcı bir yaklaşımla tamamladık. Toplu taşıma ve yaya öncelikli, alternatif ulaşım modlarında hizmet veren çevreci, sürdürülebilir bir İstanbul ulaşımına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. İBB başkanlarının en zorlu sınavı, metro sınavıdır. Metro sınavından geçemeyen belediye başkanı, diğer bütün derslerden geçse bile, sınıfta kalır. Çünkü metro, raylı sistemler, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli ve hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız, İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. İşte bu nedenle, göreve geldiğimizde ilk işimiz, duran metro inşaatlarını başlatmak oldu.

BU, 5 YILLIK SÜREÇTE EKREM İMAMOĞLU'NUN METRO KARNESİDİR: 2019 yılı Haziran ayında 233 kilometre olan raylı sistem hattını; İBB Meclisi'nde ve bakanlıkta birkaç ayda sonuçlanacak izin süreçlerinin, ortalama 1 yıl ve daha uzun süreler bekletilmesine, pandemi sürecine ve ağır ekonomik koşullara rağmen, bugüne kadar açtığımız hatlar ile birlikte 367 kilometreye çıkardık. 5 yıldan kısa bir sürede, 65 kilometre raylı sistem hattı ve tüm İstanbulluların erişebileceği tam 62 istasyonla, tarihi bir rekora imza atmış olacağız ki, bu da yıllık ortalama 13,7 kilometre ediyor. Bu, 5 yıllık süreçte Ekrem İmamoğlu'nun metro karnesidir. Bu da yerel yönetim tarihinde bir rekordur. Son 25 yıla bakın, hangi belediye başkanları yıllık ortalama ne yapmış diye; herkesin karnesini orada görebilirsiniz. O karneye göre milletimiz notunu vermekte serbesttir. Bu rekorumuzun 6. hattı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının 1. etabını 16 Mart Cumartesi günü Sancaktepe'de hizmete açıyoruz. Açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz.

EN AZ OY ALDIĞIMIZ YERLERE HİZMET YAPIYORUZ: Birkaç spot vereyim. Bir; 'bize oy verin, hizmet getirelim'in tam tersi bir durum. İstanbul'da en az oy aldığımız Sultanbeyli'ye uzanan metro hattını yapıyoruz. En az oy aldığımız, siyasi olarak… İki; yüzde 4 seviyesinde, ki bunun anlamı sadece şantiye kurulmuş bir noktada, gelir gelmez ilk kaynak bulup start verdiğimiz metroların başındadır. Üç; bir başka husus, pandemiye rağmen, Türkiye'nin en zor ekonomik koşullarına rağmen, Türkiye'nin borçlanmada en sıkışık dönemine rağmen, izinlerimizin ortalama mecliste veya hükümetin masalarında bir 1-1,5 yıl bekletilmesine rağmen, kimi zaman öz sermayeden, kimi zaman kaynak bularak, zorlayarak, süreci yöneterek başardığımız işlerden biridir. Onun için çok gurur duyuyorum. Bütün bu işe emek veren yüklenici firmasından, diğer çalışanlarına, bizim çalışanlarımızdan, yer altındaki emekçilere, yürekten teşekkür ediyorum. Hem Çekmeköy'e hem Sancaktepe'ye hem de inşallah önümüzdeki yıl bir yıl geçmeden Sultanbeyli'ye ulaşacak olan ucuyla beraber Sultanbeyli'ye hayırlı uğurlu olsun.

BU DA BAKANLIĞA KAPAK OLSUN: Bu anlamda, İBB başkanlığı görevini yapanlar arasında, yıllık ortalamada ve toplamda, en uzun hat yapan başkan olmanın mutluluğu ve gururunu tarif etmem mümkün değil. Aynı anda 10 metro inşaatı yürütmenin yanı sıra, bakanlıkça yapılan, ancak bütçeleri maliye payımızdan kesilen 2 metroyu da düşündüğümüzde, aslında toplam 12 metro hattının inşaatını gerçekleştirmiş olduk. 16 milyon İstanbullunun parasıyla metro ihalesi yapıp, kendi tabelalarını asanlara sakın itimat etmeyiniz. Bakın; Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan hattın, bakanlık tarafından işin yüklenicisine 7 yılda ödenen tüm maliyeti, İBB'nin Hazine'den payından ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 5 milyarın üzerinde rakamı 10 ayda bizim paramızdan kesip, bakanlığa aktardılar. Bunu kendine marifet gören, küçük hesaplar peşinde koşan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bizden önce, bu tür bakanlığın yapıp İBB'ye devrettiği hatların parasının kesilmesi 16-17 yıl. Bizde ise 10 ay. Sonuç olarak açtığımız hatlarla, raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payını, böyle de hesaplamak lazım. Yani biz aslında 10 metroyla diyoruz ama, bakanlıkça yapılan iki metronun da parasını böyle çatır çatır, 10 ayda aldıkları için, '12'sini de yaptık' demek de hakkımız aslında. Bir nevi parayı peşin almayı kendine marifet sayan, İBB'nin taşeronu durumuna gelen bakanlık. Buradan onun altını çizeyim. Bu da bakanlığa kapak olsun. Sonuç olarak açtığımız hatlarla, raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payı ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 30'dan yüzde 45'e çıktı. Yani yüzde 50 arttı.

BUNLAR, FİLM ÇEVİRME İŞİNİ İYİ BİLİYORLAR: Özel halk otobüslerini İETT çatısı altında birleştirerek, birbiriyle yarışan dağınık ve düzensiz otobüs taşımacılığını disiplin altına aldık. Otobüslerle ilgili çevrilen filmleri de biliyorsunuz. Valilik izinli bir film. Öyle bir izin ki, tüm İstanbul'da geçerli. Ajansın parasını, iznini veren belli. Bakın tek bir ses yok. Bunlar, film çevirme işini iyi biliyorlar. Geçmişte de İBB bütçesinden birtakım dizileri fonladıkları için, prodüksiyon ekipleri donanımlı. Hiç merak etmeyin, 31 Mart'tan sonra bildikleri işi yapmaya devam edecekler. Adalar'da yaşanan fayton sorununu, bölgenin doğal yapısına uygun 170 adet elektrikli araçla çözüme kavuşturduk. 252 yeni metrobüs, 150 otobüs ile filomuzu yenilemeye başladık. Halkımıza daha iyi hizmet etmek için gösterdiğimiz bu çabalara engel olmak isteyenler oldu. Parasını bulduğumuz raylı sistem hatlarını, yine parasını bulduğumuz otobüs alımlarını engelleyerek, İstanbul halkını cezalandırmaya çalıştılar. Ne bizi vazgeçirebilirler ne de halkımızı korkutarak bir yere varabilirler. 1 Nisan sabahı bu konuda gerekli cevabı halkımızdan alacaklarına dair en ufak bir şüphemiz yok.

BOĞAZA YAKIŞMAYAN VAPURLARIN ALIMINI DURDURDUK: En önem verdiğimiz konulardan biri deniz ulaşımıydı. Liyakatli yöneticilerimiz ve kadrolarımızla, İstanbul'un gözden çıkarılan en köklü kurumlarından Şehir Hatları Haliç Tersanesi ile en önemli simgelerinden vapurlarımıza yeniden hayat verdik. Paşabahçe ve Kızıltoprak vapurlarımızı restore ettik. İsmail Hakkı Durusu tamamlanmak üzere. Boğaza yakışmayan, vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu, iyi tasarlanmamış vapurların alımını ise durdurduk. İlave 7 iskele, 10 yeni hat ve günlük 700'den 891'e çıkardığımız sefer sayılarımız ve gece seferlerimiz ile kapasitemizi yukarılara taşıdık. Hat sayısını yüzde 51, sefer sayısını yüzde 27 artırmış olduk. Ayrıca 5'i hibrit, 50 deniz taksimizi de Haliç Tersanemizde ürettik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

168 KAVŞAK, 232 CADDE DÜZENLEMESİNE, 52 SOKAK YAYALAŞTIRMASINA İMZA ATTIK: Farklı ulaşım entegrasyonunu sağladığımız Eminönü, Beşiktaş, Maltepe Meydanı gibi, Kabataş Transfer Merkezi gibi önemli noktalarda yaptığımız düzenlemelerle hem ulaşım türleri arası entegrasyonu arttırdık hem de nitelikli kamusal alanları İstanbul'a kazandırdık. Ayrıca 168 kavşak düzenlemesi, 232 cadde düzenlemesine, 52 sokak yayalaştırmasına imza attık. Tarihi Yarımada'da, yaptığımız meydanlar, yayalaştırma projeleriyle vatandaşlarımızın, esnafımızın ve ziyaretçilerimizin yüzü güldü. Ordu Caddesi'ni, Beyazıt Meydanı'nı yürüyerek, tarihi mirasın tadını doya doya çıkarmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Tarihi Yarımada'yı, bu eşsiz mirasımızı, 2030 yılına kadar tamamen karbon sıfır noktasına getireceğiz. 94.332 araçlık otopark kapasitesini, yeni açtığımız otoparklarla birlikte yüzde 32 oranında artırarak, 123.406'ya çıkardık. Ayrıca raylı sistem hatlarımız ve toplu taşımayla entegre 'Park Et & Devam Et' otopark alanlarımızın ilkini, pilot olarak Yenikapı otopark alanında hayata geçirdik. İstanbul'da taksi sorununu, yetersizlikleri herkes biliyor. Mesele sadece sayının artması da değil. Sektörü düzenleyecek, denetimi sağlayacak, kaliteyi, konforu artıracak bir model önerdik ve bu öneriyi tam defalarca UKOME'den geçirmediler. UKOME'nin yapısını, hizmetlerimizi engellemek için, değiştirdiler.

KÖTÜLÜKÇÜ AKILLARA DAYANIKLIYIZ ALLAH'A ŞÜKÜR: Yani bizim aklımıza hiç gelmezdi. Adamlar öyle işler tasarlamışlar ki seçimden önce. Yani biz seçimden çıktık, daha kendimize gelmeden, yapıyı değiştirdiler. Kendimize gelmeden. Yani 'Seçimi kazanırsak nasıl yaparız? Seçimi kaybedersek nasıl yaparız?' Bu şeye benziyor: 23 Haziran seçiminden tam 10 gün önce, o ayın sonunda, 30 Haziran'da kasamıza yatması gereken Hazine payı ve bir kısım kamulaştırma parasının, tam 1 milyar 600 milyon lirayı, o günün parası, 13 ya da 14 Haziran'da yatırıp, 23 Haziran'dan önce seçimi kaybedeceğini anlayan akıl, bu akıl. Şimdi onun için bu seçimi kaybedeceğini anlayınca, aynı o günün senaryoları gibi, Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal etmeleri gibi, bu Ramazan'ın da ilk gününde, kumpaslarına ve iftiralarına başladılar. Aynı senaryo işliyor. Ama karşılarında o günden çok daha dayanıklı bir İstanbullu, bir İstanbul ekibi ve bir Belediye Başkanı var, belediye başkan adayı var. Öyle hiçbir iş, bizim karşımızda bu başarıyı elde edemez. Kötülükçü akıllara dayanıklıyız Allah'a şükür.

UNUTTUKLARI HER ŞEYİ BİZ AYAĞA KALDIRDIK: Buna rağmen, yıllar sonra İstanbul'a yeni 2918 taksi kazandırdık. 'Ulaşım Akademisi'ni kurarak, 70 bine yakın toplu ulaşım şoförümüze eğitim verdik. Bu anlayışa 23 Haziran'da en iyi cevabı, halkımız verdi. Ama bunlar, o cevabı da anlamadı, fark 800 bine çıktı. Bu anlayışı, 'oy vermeyene tabii ki metro yapmayacağız' diyerek metro inşaatlarını durdurdukları zamanlardan tanıyoruz. Çözümün parçası olamayan bu anlayış, yaşadığımız sorunların kaynağı haline gelmiştir. Ekonomide de bu böyledir, kentlerimiz için de köylerimiz için de. Seçimden önce 'liyakat' dediler, 'mülakatı kaldıracağız' dediler, bir gün sonra unuttular. Daha neleri unutmadılar ki? İstanbul Otogarı'nı da unutmuşlardı; biz ayağa kaldırdık. Kadınları unutmuşlardı; Anne-Kart uygulamasıyla ihtiyacı doğru tespit ettik ve en doğru şekilde çözüm ürettik. Öğrencilerimizi unutmuşlardı; üniversite sınavını ilk yıl kazanamayan evlatlarımız, bir sene daha sınavlara hazırlanabilsin diye, liseden sonra bir yıl daha indirimli kart kullanma hakkı tanıdık. Ulaşım konusunda her kesimden vatandaşımızın ihtiyacına cevap verdik. Dini bayramlarımızın yanı sıra, milli bayramlarımızda da ulaşımı ücretsiz yaptık. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıdık ve ücretsiz otopark hizmeti almalarını sağladık"

"YENİ DÖNEMDE YAPILACAKLARI SIRALADI"

"HIZRAY VE YENİ METRO HATLARI: İstanbul yeni dönemde açtığımız ve önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız metrolarla, karayolları ağırlıklı bir sistemden, raylı sistemler ağırlıklı sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçiş yapmış olacak. Dünyada örneği sayılı, Türkiye'de ise ilk olacak HIZRAY ekspres metro sistemini İstanbul için tasarladık. Saatte 140 kilometre hız yapacak, 75 kilometre uzunluğunda, tamamı yeraltında olmak üzere, her istasyonunda en az bir raylı sistem hattı ile entegre 13 istasyonu ile HIZRAY, 12 ilçeden geçecek ve İstanbul'u bir ucundan diğer ucuna birleştirecek, günde 1,5 milyon yolcu taşıyacak. HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arasını, yaklaşık 55 dakikadan daha kısa bir sürede aşmak mümkün olacak. Bir mega projeden daha ötesi, mevcut ve devam eden metro hatlarını birbirine bağlayan HIZRAY, İstanbul'un 3 havalimanını birbirine bağlayan ve hızlandıran bir sistemin omurgası haline gelecek. HIZRAY'ın tasarımları ve fizibilitesi tamamlandı, bakanlığa başvurusu yapıldı. Dolayısıyla gerekli onaylar alındığı zaman, başlamasına engel, hiçbir teknik ve finansal durum yok. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde, çok ciddi ilgi gören bir projedir.

CUMHURBAŞKANI'NA "İMZA" TEPKİSİ: "ATACAĞIMIZ FARKA GÖRE, İMZANIN ATILACAĞI GÜN GERİ ÇEKİLECEK: Çok mutluyum. Çünkü biz, tarihimizin en çok ve en hızlı metro yapan ekibi olduk. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattından sonra, Ataköy-İkitelli metro hattımızı da 18 Mart Pazartesi günü İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. 6 metro hattımızda ise inşaatlarımız hızla devam ediyor. Samandıra-Sultanbeyli, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt, Yıldız-Kabataş ve Kirazlı-Halkalı hatlarımızı hızla tamamlayıp, hizmete açacağız. Bunlarla da kalmayacağız. Projesini, finansını hazırladığımız metro hatlarına, önümüzdeki dönem hızla başlayacağız. İşte o hatlar: Yaklaşık 19 kilometre ve 10 istasyondan oluşan, benim de oturduğum yer olan Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı. ve o tek bir imzayı, 31 Mart'taki atacağımız farka göre hızını göreceğiz. Bir haftada mı imzalanacak? 15 günde mi, 1 ayda mı, 40 günde mi? Atacağımız farka göre, imzanın atılacağı gün geri çekilecek. Bundan eminim ben. 2022 Temmuz ayından beri, 3 milyon insana hizmeti engelliyor. Biliyorsunuz; 2022 yılının Temmuz ayından bu yana, hattın Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na alınması için 4 defa başvurmamıza rağmen, gerekli imza atılmadı. Tek bir imza! İlk etapta Sefaköy'e kadar olan kısmını açacağımız hattımızın İncirli'ye kadar uzatılmasıyla, metro erişimi olmayan batı bölgesindeki 4 milyonu aşan İstanbulluyu, 2000'li yılların başından beri bekledikleri metrolarına kavuşturmuş olacağız.

HİÇBİR İŞİMİZİN ÖNÜNDE DURAMAYACAKLAR: Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme metro Hattımızın ilk etabı, Yenidoğan- Emek hattının temelini geçtiğimiz günlerde attık. Eminönü-Alibeyköy tramvayının Eyüpsultan Feshane'den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatması olarak planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayımız da tüm tasarımları ve fizibilite raporları onaylanmış olmasına ve finansal kredisi bulunmasına rağmen, 2023 ve 2024 yılı yatırım programına alınmadı. Ama biz, onların keyfini bekleyecek değiliz. Burayı öz kaynaklarımızla yapabileceğimizi planladık ve hızlıca buranın inşaatına başladık. Şu anda, daha birkaç gün önce mukavelesini imzaladık ve yola çıkıyoruz. Tabii bir bu iş yaptırmama zihniyetini, 5 yıl boyunca her seferinde mağlup ettik, bundan sonra da mağlup etmeye devam edeceğiz. Halbuki bizim isteğimiz, galibiyet-mağlubiyet değil. Omuz omuza yapalım. Birlikte açılış yapalım. Biz bakanlığın yaptığı açılışa gidelim. Onlar bizim yaptığımız açılışa gelsin. Allah aşkına Büyükşehir Belediyesi de milletin bakanlık da milletin. Yani kimin malını kiminden kaçırıyorsun? Kimin parasını kimden esirgiyorsun? 'Allah'tan korkun' diyorum. Ramazan gününde dua ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Göreceksiniz, hiçbir işimizin önünde duramayacaklar.

750 KİLOMETREYE ULAŞARAK, İSTANBUL'U HAK ETTİĞİ RAYLI SİSTEM AĞINA KAVUŞTURACAĞIZ: Yine Esenyurt için planladığımız Esenyurt-Saadetdere metro hattımız, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ile Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu arasındaki bağlantıyı kuracağız. Anadolu yakasında ilk tramvay projesi, Anadolu TRAM ile Üsküdar-Kadıköy-Maltepe olarak üç ilçemizin meydanlarını buluşturacak. Esenler Cadde tramvayımız ve Üsküdar-Harem Nostaljik tramvayı ile toplam 8 hattımız da imalat için hazır durumda. Ayrıca 8 hattımız da tasarım aşamasında; Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı, Altunizade– Çengelköy–Kavacık (Beykoz) raylı sistem hattı, Yıldız–Ortaköy füniküler hattı, İTÜ Maslak–Kağıthane metro hattı, Hacıosman–Çayırbaşı–Sarıyer metro hattı, Kartal Sahil–Uğur Mumcu raylı sistem hattı, Taksim–Okmeydanı metro hattı, Ambarlı–Beylikdüzü–Esenyurt–Hadımköy raylı sistem hattı kesimini tamamladığımızda, İstanbul raylı sistemlerinde tarihinde eşi görülmemiş bir atılımı yapmış olacağız. 2029 sonunda 650 kilometreleri bulacak raylı sistemimiz, 2029'dan sonraki ilk dönemde 750 kilometreye ulaşarak, İstanbul'u hak ettiği raylı sistem ağına kavuşturacak. Ayrıca 1000'e yakın araç alımı yaparak raylı sistem hatlarımızda konforlu bir yolculuk sağlayacağız.

İSTANBUL'A 7 YENİ KENT MERKEZİ: HIZRAY, İstanbul'u ve birçok raylı sistem hattı ile bağlayarak, hızlandıran bir sistem olmasının yanı sıra, İstanbul'un kuzey ormanlarının daha da betonlaşmasının önüne geçecek. Kentin kuzeye büyüme baskısını kontrol altına alacak. Kentteki dengesiz büyümeyi orta ve uzun vadede daha dengeli hale getirecek. Bu kapsamda; HIZRAY ve diğer metro hatlarımızın kesiştiği bir toplu taşıma odak noktası niteliğindeki 7 noktada, İstanbul'a yeni 7 kent merkezi kazandıracağız. 7 yeni kent merkezimiz doğudan başlayarak batıya doğru Kurtköy, Sancaktepe, Erenköy, Ümraniye, Kağıthane, Bağcılar-Kirazlı ve Esenyurt-Beylikdüzü bölgelerinde olacak. 7 yeni kent merkezimizde aynı zamanda konut, ofis, ticaret gibi karma kullanımların yanı sıra, kentimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kültür-sanat, spor alanları ile meydanlar ve yeşil alanlar yer alacak. Bu merkezler ile İstanbul, tek merkezli yapıdan çok merkezli bir kentsel yapıya ulaşacak. Kent merkezlerinin yeniden organizasyonuyla, tek merkeze ve tek merkezden çepere doğru oluşan yoğunluk dağıtılmış, trafik yükü azalmış olacak.

YENİ NESİL YAYA VE BİSİKLET ULAŞIMI: D-100 güzergahı boyunca uzanan metrobüs hattımızın; Zincirlikuyu, Altunizade, Uzunçayır gibi metro istasyonlarıyla kesiştikleri yoğun noktalarda, yeni nesil yaya erişimi projemiz BULUT'u hayata geçireceğiz. Yaya öncelikli, engelli erişimine uygun bu projelerimizle artık toplu taşımaya erişim daha konforlu olacak. Yine bu hat üzerinde Yenibosna ve Merter gibi yoğun duraklarımızda transfer merkezi projelerimizi hayata geçireceğiz. Kurbağalıdere yaşam vadimizi takip ederek, Dudullu'ya kadar yaklaşık 15 kilometre mesafede kent içi ulaşıma yönelik 'Bisiklet Otobanı' projemizi hayata geçireceğiz. Bisiklet kullanımını teşvik edeceğimiz bu projenin giriş-çıkış noktalarında, kapalı ve açık bisiklet otoparkları ve bisiklet kiralama imkanları sunacağız. Metrobüs hattımızı Büyükçekmece-Mimar Sinan'a kadar uzatacağız. Hattın Silivri'yle bağlantısını, İETT'nin uygun büyüklükte ve sefer sıklığı yüksek araçlarıyla entegre bir şekilde sağlayacağız. Ancak metrobüse yapacağımız en büyük iyilik, kuşkusuz İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı ile ekpsres metro HIZRAY'ın hayata geçmesiyle, metrobüs üzerindeki yoğunluğu düşürmek ve yolculuğu daha konforlu hale getirmek olacak.

KARAYOLU ULAŞIMINDA YENİ EKSPRES HATLAR VE KAVŞAK DÜZENLEMELERİ: Biliyorsunuz; Mahmutbey kavşağının yeniden düzenlenmesine yönelik bir projemiz vardı, Karayolları'nın yetkisinde kalıyor. Yine de 'biz yapalım' dedik, bakanlık, kendi yetkisinde olduğunu söyleyerek yapmadı. Seçim dönemi geldi, şimdi iktidarın adayı, bizim projemizi anlatıyor. Biz mutlu oluyoruz, ama burayı yapmaları için seçimi hiç beklemesinler, Ulaştırma Bakanlığı bir an evvel projeyi hayata geçirebilir. Yetki onlarda. Yine biliyorsunuz; 'Kanal İstanbul'a temel atıyoruz' diye başladıkları bir bağlantı yolu köprüsü vardı. Tamamen algı oluşturmaya yönelik o yol ne oldu biliyor musunuz? Unutuldu. Dünyanın da kredisi kullanıldı orası için. Biz, vatandaşa hizmet etmek için başkalarının keyfini bekleyecek değiliz. Başakşehir'in kuzeyine doğru, TEM otoyoluna paralel bir hat oluşturarak, Mahmutbey yoğunluğunu baypas etmiş olacağız. Bir başka yoğun bölgemizi rahatlatmak üzere, Dolmabahçe Levazım ve Baltalimanı Tüneli ile ikinci köprüye bağlayacak biçimde yeniden projelendirdik. Böylece Beşiktaş-Ortaköy trafiğine de rahat bir nefes aldırmış olacağız."

YENİ NESİL DENİZ ULAŞIMI: Raylı sistemler yatırımlarımız ve karayolu çözümlerimizle birlikte, deniz ulaşımında gerçekleştirdiğimiz atılımlara, bu dönemde devam edeceğiz. Tuzla, Pendik'ten ve yaz dönemlerinde, Avcılar'dan Adalar'a, yeni vapur seferleri koyacağız. Haliç boyunca, tramvay duraklarımızla entegre bir mekik hattımız ve kültür, sanat mekanlarını birbirine bağlayacağımız 'HOP ON HOP OFF' hattımız olacak. Ayrıca; gelecekte açılacak raylı sistemler ile entegre olacak şekilde, Ortaköy-Beylerbeyi-Çengelköy arasında ring hattı düzenleyeceğiz. Zeytinburnu-Maltepe ve Yenikapı-Harem arasında, daha hızlı olan 'ferry-cat' tekneler ile özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde, çay içerek yolculuğun keyfini çıkaracaksınız. Deniz taksilerimizin yanına, deniz dolmuşlarımızı da ekliyoruz. Haliç Tersanemizde inşa etmeye başladığımız, 28 kişi kapasiteli 7 deniz dolmuşumuzla hızlı, uygun fiyatlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacağız.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE TAM ENTEGRASYON: İstanbul'da taşınan her yolcudan biz sorumluyuz. Esnafımızın sorunlarını çözerek, sistemin eksiklerini kapatacağız. Yeni servis aracı plakası tahsis etmeyeceğiz. Çünkü toplu taşımayı arttırıyoruz, birilerine karşı iş yapmıyoruz. Arnavutköy ilçemizden başladık, yakında minibüs hatlarımızın tamamını toplu ulaşım sistemimize entegre edeceğiz. Vatandaşlarımız, İstanbulkart ile minibüse binerek tüm indirimlerden ve aktarma imkanından faydalanabilecek. İstanbul'a yakışan taksi sistemini, önümüzdeki dönem mutlaka uygulayacağız. Önümüzde kimse duramaz. Zaten perperişan. Milletin huzuruna çıkacak halleri de kalmadı. Yolcu memnuniyeti ve taksiye erişilebilirlik artacak. Esnaf ve şoförlerin gelir kaygısı ortadan kalkacak. Gayri yasal kiralama hizmetleri kayıt altına alınacak ve şoförlerin özlük hakları güvence altına alınacak.

ULAŞIM İNDİRİMLERİ: Ülkemizdeki ekonomik koşullar, maalesef büyük kentlerde yaşamı giderek zorlaştıran bir hal aldı. Gençlerimizin iş bulma umudu azalıyor. Biz, bu dönem Bölgesel İstihdam Ofislerimizi açtık ve 180 bin vatandaşımızın iş bulmasına aracı olduk. Önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın iş bulmasını kolaylaştırmak için bir başka kolaylığımız da ulaşımda olacak. Bölgesel İstihdam Ofislerimize iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza, 3 ay süreyle, günde dört seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlayacağız. Abonman İstanbulkart kullanan vatandaşlarımızın kalan bakiyelerini, bir sonraki aya aktarma olanağı sunacağız. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere, nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda, hanedeki bir kişi için, yıl boyunca toplam 10.000 TL ulaşım desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra, İstanbul'da eğitimine devam eden ve eğitim bursundan yararlanamayan 100.000 öğrenciye, her yıl ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız.

2 YENİ OTOGAR: Otogar işletmek de yapmak da bizim işimiz. Yeri hazır, projesi hazır iki alanımızda, iki yeni otogarımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Pendik-Kurtköy ve Habipler'de, raylı sistemlerle tam entegre, iki yeni otogarımızın inşaatına başlayıp, önümüzdeki dönemde tamamlayacağız. Bunda da engelleniyoruz. Buna da üç yıldır çalışıyoruz, yazılarımıza cevap bile verilemiyor. Milletin eli titriyor Ekrem'e cevap vermekte Ankara'da. Garip bir durum var yani. Anlamış değilim. Rahat olun ya. Siz milletin evladısınız. Milletin verdiği makamlarda, milletin verdiği koltuklarda oturuyorsunuz. Kimseye bağlı değilsiniz. Burada çalışan her bir arkadaşım, bir tanesi beni, 'Başkanım şunu imzalayabilir miyim' diye aradı mı? Aramaz. Kendi iradesi ona yeter, kendi aklı ona yeter. Her birisi kıymetli, her birisi milletin evladı, her birisini bu ülkenin okulları, güzel Cumhuriyetin, Atatürk Cumhuriyeti'nin evlatları onlar. Fikri hür, vicdanı hür insanlar onlar. Bir gün. Böyle bir şey olur mu?

İMZALAYACAK, YUKARIYA BAKIYOR; TAVUĞUN SU İÇİP, YUKARIYA BAKMASI GİBİ: İmzalayacak; yukarıya bakıyor. Tavuğun suyu içip, yukarıya bakması gibi bir durum. Allah muhafaza. Böyle bir durum olur mu? Özgür olacak, özgür iradesi olacak insanların. Böyle bir şey olur mu? Memleketin bundan kurtulması lazım. Memleketin başındaki en büyük bela budur. Bakın söyleyeyim; her insanın kendi birikimiyle, kendi yeteneğiyle, kendi işini yapamıyor olmasıdır. Bırakın milleti rahat. Bu nasıl bir sıkışmışlık? Aday? Ne aday? Bakacak, ne yapayım diye. Böyle bakacak. Ne söyleyeyim diye bakacak. Ne söylemeyeyim diye bakacak. Biliyoruz. Deneyimlerim var. 5 yıldır yaşıyorum. Onla da yaşadım. Diğerleriyle de yaşadım. Yaşadım. Milletimizden gerçekleri saklamak için kumpas, bilmem ne, otobüs yandı, yok CHP, yok CHP'nin işi falan yok. Geçin o işi. Millet o işi yemez. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize. İşinize bakın. Neyse. Otopark sayısına gelelim."

OTOPARK SAYISINI 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ: Mevcut otoparklarımızı, yenilikçi ve akıllı teknolojileri kullanarak, mekanik otoparklara dönüştüreceğiz. Doğal yapıya, parklarımıza zarar vermeden, caddelerimizden ve atıl alanlardan yararlanarak, yeraltı otoparkları yapacağız. Ayrıca Tarihi Yarımada'da trafik yoğunluğu ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla, Yenikapı'da pilot çalışmasına başladığımız, Park Et & Devam Et otoparkımız gibi, raylı sistemlerle entegre ilk etapta devreye alacağımız 5 yeni Park Et & Devam Et otoparkımızda, toplu taşımaya geçiş yapan vatandaşlarımıza indirim uygulayacağız.

ULAŞIMDA YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM: Otobüslerimizde başladığımız elektrikli araç dönüşümünü, hızla devam ettireceğiz. 2024-29 arasında, toplam 575 otobüsümüzü dönüştürmüş olacağız. Metrobüslerimizde de elektrikli sisteme geçiş için hazırlıklarımız tamam. 250 elektrikli metrobüs, 1300 elektrikli otobüsle filomuzu güçlendireceğiz. Yine deniz taksilerimizde başlattığımız karbonsuz deniz ulaşımı projemizi, tüm deniz filomuz için hayata geçireceğiz. 'Kaza Tahmin ve Önleme Sistemi'ni hayata geçirerek, trafik kazaları kaynaklı can ve mal kayıplarını azaltacağız.

BİZ MİLLETİ ALDATMAYIZ: Getirdiğimiz bütün çözümler, İstanbul halkının güvenli, konforlu ve çevreci ulaşımını merkezine alarak, uzmanlıkla, bilimle teknolojiyle planlandı. Biz öyle milleti aldatmayı. Yani yukarıdan onu uçuracağız, aşağıdan onu geçireceğiz. Yok 5 yılda 650 bin konut yapacağız… 5 yılda 8,500 konut yapamadın TOKİ'yle, İstanbul'a 5 yılda 650 bin konut yapacaksın. Allah'tan korkun ya. Bir de 650 elli bin konutu nereye yapacaksın? İstanbul'da millet geçinemiyor ki zaten. Kime yapacaksın 650 bin konutu? Ayıptır. Ayıptır. Bu insanların evlerini güçlendirelim, evlerini yerinde yapalım. Bak; biz yapıyoruz. 'İstanbul Yenileniyor'la sokak sokak yapıyoruz. Gelin iş birliği yapalım. '650 bin konut yapacağız!' Yani 'Tuzla'da 250 bin konut yapacağız' dediler geçen, hatırlayın. Bir milyon insan. Tuzla'ya. Tuzla'ya ne işi var 1 milyon insanın. Yani şaka gibi. 650 bin konut. Türkiye hane ortalaması, 3 küsur kişi. Çarptığın zaman, 3 milyon insan yapmıyor. Yahu, İstanbul'un 100 bin insan daha kaldıracak kapasitesi yok. Zaten 2,5 milyon mülteci getirdin bu şehre. Bu gerçekleri görmeden, havaya sıçratıyorlar yani.

İSTANBUL YARALARINI SARDI. İYİLEŞİP, GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKTI: Bu bakımdan biz de akıl, bilim, insanıyla düşünen bu safsataları boşa çıkartan, her şeyi insanlarımıza açık, şeffaf şekilde anlatan eee uygulamalarımıza devam edeceğiz. Göreceksiniz; önümüzdeki dönemde de İstanbul'da ulaşım, her geçen gün daha iyiye gidecek. İstanbul zor koşullarda iş yapıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü biz, İstanbul'da liyakatli ve erdemli bir yönetim tarzını hakim kıldık. Bu artık yıkılmayacak. İhmali, israfı ve ihaneti bu şehirde 2019 itibariyle tarihe gömdük. O, bir daha dirilemeyecek. İcraatla, hizmetle, yatırımla dolu, yepyeni bir dönemi başlattık. İstanbul, bu sayede yaralarını sardı. Kendine geldi. İstanbul'un Meclis koridorlarında, milletin elinde dosyalarla, parsel parsel, 'ben nasıl parselime imar alırım' koşuşturmalarını tarihe gömdük. Giremiyorlar artık onlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Son 5 yıl hiçbir yere giremezlerdi ama, Allah'tan -yani onlar için Allah'tan diyorum, Allah korusun- bir tek Şehircilik Bakanlığı'nın kapısı açıktı. Oradan imar çıkarıyorlardı son 5 yıldır. Çünkü, İstanbul'da kapıları kapalıydı. Onun için İstanbul yaralarını sardı. İyileşip, güçlü bir şekilde ayağa kalktı.

O BİR AVUÇ İNSAN, YARI YOLDA YERLERE SERİLECEK: Bu iyileşip, toparlanmış, güçlenmiş halimizle daha büyük hedeflere, daha güçlü ve daha hızlı adımlarla yürüme zamanı sevgili hemşehrilerim, değerli dostlarım. Hepimiz için, hep birlikte, oralı, buralı; şu partili yok, bu partili yok. Etnik kökeni, şu, bu yok. Benim canım vatandaşım, kardeşim…. Hepsinin yeri burası, burası. Hiçbir zaman buradan, buraya inmedi. Bak burası. Onun için daha fazlasını başarmak üzere, yeniden yola koyulma zamanı. İstanbul'un hızını kesmeye, rotasını geri çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. İstanbul; refah ve mutluluk, adalet ve kardeşlik hedefinden sapmadan, dosdoğru, kararlı adımlarla yürümeye devam edecek. Geçen bir ablamız böyle yanaştı, fotoğrafını gösterdi. 2019'da da Sultanbeyli'de fotoğraf çekilmişiz. Dedi ki, 'Uşağım hiç değişmemişsin' dedi. Dedim, 'Abla, ben hala gencim Allah'a şükür gençliğimiz var. Heyecanımız yüksek. Yolumuza devam ediyoruz.' Bu sefer öyle bir koşacağız ki, peşimizden koşamayacaklar bile. Yarı yolda o bir avuç insan, yerlere serilecek. Sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim, hep birlikte, Allah'ın izniyle tam yol ileri.