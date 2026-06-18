Uluslararası Medya, Ankara'da Buluştu: "Gazetecilik Suç Değildir"

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Dursun ALKAYA
(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde, AB desteğiyle düzenlenen "Gazeteciliğin Küresel Krizi" konferansında, 80'e yakın Avrupalı gazeteci ve basın meslek örgütü temsilcisi Ankara'da bir araya geldi. Yapay zekanın mesleğe etkilerinden dijital tekellere, ekonomik güvencesizlikten tutuklu gazetecilere kadar sektörün can yakıcı sorunlarının tartışıldığı zirvede, "korkuya karşı küresel dayanışma" mesajı öne çıktı. Sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler, basının üzerindeki sermaye ve yargı baskısına dikkat çekerek, özgür medyanın demokrasinin köşe taşı olduğunu vurguladı.
Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen projeler kapsamında düzenlenen "Gazeteciliğin Küresel Krizi" başlıklı uluslararası medya konferansı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gürcanlı, ANKA Haber Ajansı'na konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürcanlı, dijital tekellerden yapay zekanın mesleğe etkilerine, çatışma bölgelerindeki gazetecilikten Ankara'nın uluslararası tanıtımına kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığını belirtti.
Gürcanlı, bu yıl konferansın yanı sıra Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu'na da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Bütün Ankara bu organizasyon için seferber oldu" dedi.
Gazeteciler Cemiyeti olarak medya konferanslarının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirten Zeynep Gürcanlı, yerel ve ulusal düzeydeki tüm gazeteci cemiyetlerinin kendilerine destek verdiğini ifade etti. Ankara'nın bu hafta tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gürcanlı, şunları söyledi:
"Bu sene konferansımıza ilk kez uluslararası bir boyut kattık. Çünkü Ankara'da Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ) bu yılki genel kuruluna da ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 80'e yakın Avrupalı gazeteci örgütü başkanını burada ağırlıyoruz. Hem EFJ Başkanı hem de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı, Türkiye'de zor koşullarda yapılan gazeteciliğe destek olmak ve dayanışma göstermek için buradalar. Bu sayede bir anda 80 ülkeye ulaşıp Ankara'mızı da tanıtma fırsatı bulacağız."
Gürcanlı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Polatlı Belediyesi'nin organizasyona çok büyük destek sağladığını belirterek, "Amacımız Ankara'nın gri duvarlardan ve bürokrasiden ibaret olmadığını, ne kadar renkli bir kültür kenti olduğunu göstermek" dedi.
Gürcanlı, dijital tekeller ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte gazetecilik mesleğinin küresel ölçekte ciddi bir tehdit altında olduğunu vurguladı. Bu tehditlerle mücadele etmek adına ulusal düzeyde başlatılan çalışmaları uluslararası ve Avrupa düzeyine taşıyarak deneyim paylaşımında bulunduklarını belirten Gürcanlı; gazetecilerin tüm emeğiyle eğitilen yapay zeka teknolojilerinden sektöre nasıl bir ekonomik fayda sağlanabileceğini ve üretilen içeriklerin internet ortamında daha görünür kılınması için küresel ortak çözümler aradıklarını ifade etti.
Dünyada ifade özgürlüğü konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Gürcanlı, konferansta çatışma bölgelerinde görev yapan meslektaşlarıyla da dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ukraynalı ve Filistinli gazetecilerin katılımının planlandığını aktaran Gürcanlı, "Savaş ortamında, o çatışmaların içinde nasıl gazetecilik yapıldığına dair ipuçlarını konuşmak ve onlarla dayanışma göstermek istedik. Çatışma ortamında mesleği icra etmenin ne kadar zor olduğunun farkındayız ve bunu konferansımızda yüksek sesle ifade ediyoruz" dedi.
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, özgür ve bağımsız basının demokratik toplumların köşe taşı olduğunu belirterek, dünya genelinde baskı altında olan ifade özgürlüğünü korumanın yolunun adil kurumlardan ve güçlü mesleki dayanışmadan geçtiğini vurguladı. Uzun yıllardır Gazeteciler Cemiyeti'nin gururlu bir ortağı olduklarını ifade eden Gaarder, dezenformasyonla mücadelede olgulara dayalı bağımsız haberciliğin önemine dikkat çekerken, sektörün bugün hem hukuki baskılar hem de yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle küresel bir sınamadan geçtiğini kaydetti. Kaliteli gazeteciliğin ancak etik ve nitelikli insan kaynağıyla sürdürülebileceğini dile getiren Büyükelçi, genç gazetecilerin eğitilmesi ve mesleki bütünlüğün korunması yönündeki çalışmaların açık, şeffaf ve kapsayıcı toplumların inşası için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinkas, basın özgürlüğünün bir lüks ya da ikincil bir mesele değil, demokrasinin ana sütunu olduğunu belirterek; İsmail Arı, Fatih Altaylı, Evrim Kepenek ve Alican Uludağ gibi gazetecilerin sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanıp gözaltına alınmalarına dikkat çekti. Özgür medya olmadan hesap verebilirliğin, bağımsız gazeteciler olmadan da bilgili bir toplumun var olamayacağını vurgulayan Vilcinkas; sektörün dijital dönüşüm, dezenformasyon, yapay zeka ve güvencesiz çalışma koşulları gibi ağır sınamalardan geçtiğini, özellikle serbest çalışan gazetecilerin büyük riskler altında olduğunu kaydetti. Cesur haberciliğin manipülasyona ve cezasızlığa karşı ilk savunma hattı olduğunu ifade eden Vilcinkas, AB olarak daha dirençli bir medya yapısı için yatırımları sürdüreceklerini belirterek, konferansın medya topluluğu arasında güçlü bir eylem ortaklığı ve dayanışma ivmesi yaratmasını umduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Medya, Ankara'da Buluştu: 'Gazetecilik Suç Değildir' - Son Dakika
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