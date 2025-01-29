Uluslararası Uzaydan Topografik Haritalama Çalıştayı Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde Gerçekleşti

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UZAYDAN Topografik Haritalama Çalıştayı, 30 ülkeden 500'ü aşkın akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Çalıştay kapsamında düzenlenen özel oturumda, ünlü Alman bilim insanı Dr. Karsten Jacobsen'in fotogrametri ve uzaktan algılamaya yönelik 50 yıllık bilimsel mirası ele alınacak. Prof. Dr. Christian Heipke, Jacobsen'in dijital yükseklik modelleri üzerine yaptığı çalışmaların 'uzay tabanlı haritalamada çığır açtığını' vurgulayacak.

Uzay tabanlı haritalama ve coğrafi bilimler alanında dünyanın en prestijli kuruşları, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) düzenlenen 'Uluslararası Uzaydan Topografik Haritalama Çalıştayı'nda bir araya geliyor. Çalıştayda, 50'den fazla bilimsel oturumla 3D modellemeden yapay zeka destekli analizlere, afet yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede en yeni teknolojileri mercek altına alınıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), uzay tabanlı haritalama ve coğrafi bilimler alanında dünyanın en prestijli kuruluşları Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Derneği (ISPRS), Avrupa Uzaktan Algılama Laboratuvarları Ağı (EARSeL) ve Alman Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Derneği (DGPF) iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Uzaydan Topografik Haritalama Çalıştayı' ile birbirinden değerli bilim insanlarını ağırlıyor. ISPRS Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nicolas Paparoditis, EARSeL Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mattia Crespi ve Prof. Dr. Thomas Kersten gibi dünya çapında önemli isimlerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmalarında Dr. Karsten Jacobsen'in bilime katkıları ve dijital haritalama teknolojilerindeki son buluşlar ele alındı.

DR. KARSTEN JACOBSEN ONURUNA

YTÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Özer Çınar, fotogrametri ve uzaktan algılama alanında çığır açan çalışmalara imza atan Dr. Karsten Jacobsen onuruna düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasında, "Üniversitemizin Harita Mühendisliği Bölümü, yılların verdiği birikimle ülkemizin dört bir yanına yayılmış mezunlarıyla tanınmakta ve akademik alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bugün burada, özellikle fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında önemli bilimsel katkılar sunmuş, dünya çapında öğrenciler yetiştirmiş ve projeleri desteklemiş olan bilim dünyasının büyük değeri Dr. Karsten Jacobsen için bu özel etkinliği düzenlemekten dolayı büyük onur duyuyoruz. Bu anlamlı çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk verici. Çalıştayı organize eden paydaşlarımız ISPRS, EARSeL ve DGPF kurumlarına ve Çalıştay Yerel Düzenleme Komitesi Başkanı İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Alkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

YAPAY ZEKA, LİDAR VE YENİ NESİL HARİTALAMA ÇÖZÜMLERİ

Çalıştayda, 3D Bina Modelleme: Hava Kaynaklı Verilerle Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka Destekli Yol Segmentasyonu gibi çığır açan konular ele alınıyor. İtalyan araştırmacı Fabio Remondino'nun liderliğindeki PhaseOne PAS Pana Algoritması isimli ilk oturumda, yüksek çözünürlüklü görüntü işleme teknolojileri mercek altına alındı.

İkinci gün ise 'LiDAR ve Makine Öğrenmesi' temasıyla şehir planlamada yapay zekanın rolü konuşulacak. YTÜ akademisyenleri, İstanbul Fatih'teki kentsel ağaçların LiDAR ile tespitine dair önemli bulgularını paylaşarak 'Yüzen Alg Bloom'larının Sentinel-2 Görüntüleriyle Tespiti' isimmli sunum ise çevre koruma ve tarımda yapay zeka kullanımını gözler önüne serecek.

AFET YÖNETİMİNDE UZAY TEKNOLOJİLERİ

Çalıştayın son gününde, 'Uzaktan Algılama ile Afet İzleme' özel oturumu düzenlenecek. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yürütülen 'Afet Risk Azaltma Sistemi Projesi' hakkında kritik bulgular paylaşacak. Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Yosuke Aoki ise 'Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Yer Değişimlerinin Uydu Verileriyle Analizi' başlıklı sunumla bölgesel risk haritalama stratejilerini anlatacak.

Çalıştay kapsamında düzenlenen özel oturumda, ünlü Alman bilim insanı Dr. Karsten Jacobsen'in fotogrametri ve uzaktan algılamaya yönelik 50 yıllık bilimsel mirası ele alınacak. Prof. Dr. Christian Heipke, Jacobsen'in dijital yükseklik modelleri üzerine yaptığı çalışmaların 'uzay tabanlı haritalamada çığır açtığını' vurgulayacak.

Çalıştay, katılımcılara üç gün boyunca teknik oturumlar, paneller ve atölye çalışmalarıyla yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı da sunacak.