Utku Gümrükçü: CHP'de Yoldaşlık ve Birlik Mesajı - Son Dakika
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Utku Gümrükçü: CHP'de Yoldaşlık ve Birlik Mesajı

24.06.2026 13:28
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Yeni il başkanı Gümrükçü, CHP'de birlik ve yoldaşlık çağrısında bulundu, demokratik kongre sürecini vurguladı.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalmak isteyen herkes bizim yoldaşımızdır, dostumuzdur, arkadaşımızdır. El ele vereceğiz. Geçmişte nasıl hükümete karşı mücadele ettiysek, partinin ilkelerini savunduysak, yarın da hep birlikte o ilkeleri savunmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanaf mahkemesinin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin köklü geçmişine vurgu yapan, parti içerisinde kutuplaştırıcı söylemlere karşı olduklarını söyleyen Gümrükçü, tartışma konusu olan "kan dökülmedi" şeklindeki sözlerinin yanlış yorumlandığını savunarak, ifadenin herhangi bir şiddet çağrısı içermediğini belirtti. Gümrükçü, "Burun kanamadı anlamında kullanılan bir sözdü. O anda sorulsaydı hemen açıklardım. Ancak gördüğüm kadarıyla bu ifade bir gün sonra aleyhte bir kampanyaya dönüştürüldü. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

Utku Gümrükçü, CHP olarak büyük bir aile olduklarını, kendisinin 27 yıllık CHP geçmişiyle, Cumhuriyetçi-Atatürkçü mücadelenin içinde emek verdiğini belirterek, bundan sonra da bu bayrağı yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

Şu anda bir nefret söylemi geliştirildiğini ifade eden Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev alan herkese karşı bu yeni süreçte böyle bir şeytanlaştırma, bir düşmanlaştırma, sürekli bir baskı ile sindirme durumu var. Biz hiç kimsenin baskısına bugüne kadar boyun eğmedik. Dışarıdan bundan sonra da eğmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir sevgi dili kurmaya çalışıyorum. Farkındasınızdır. Dün akşam da bir televizyon kanalındaydım. Orada da ifade ettim. Bu akşam başka bir televizyon kanalındayım. Orada da ifade edeceğim. Buradan da söylemiş olayım. Kim yayına çıkarmak isterse, hangi mecra olduğu önemli değil, ben program dahilinde, imkan dahilinde bütün çağrılara olumlu cevap vereceğimi şimdiden ifade etmek istiyorum. Çünkü biz siyasetçiyiz. Biz bir siyasi partiyiz. Bize kim mikrofon uzatıyorsa, 'Hayır, ben senin televizyonuna çıkmam' deme lüksümüz yok. Kendimizi ifade etmek için hangi mecra bize kanal açıyorsa biz orada konuşacağız. Dün akşamki televizyon kanalını ben ömrüm boyunca izlemedim. Ama sunucusunu yıllarca başka televizyonlarda takip ettim. Hayır diyecek lüksüm yoktu. Bu akşam da TV 6'da başka bir gazeteci arkadaşımızın programında olacağız."

"YOLDAŞLIK HUKUKUMUZ VARDI BOZULDU, YENİDEN TESİS ETMEK İSTİYORUM"

Gümrükçü, bir sevgi dili inşa etmeye çalıştığını, CHP'nin kardeşlik, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlamda geçmişte görev almış arkadaşların son görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani 'Ben oraya 5 bin kişiyle gelir, orayı geri alırım' gibi söylemler aslında gerçekten zihniyeti gösteriyor. Yani bir fetih mantığıyla biz buraya gelmedik. Elimizde bir görev emri vardı. Onun görevden alındığına dair, bizim göreve getirildiğimize dair biz kanuni hakkımızı talep ettik ve dirençle karşılaştık. Bu direnci taban hareketiyle aştık. Bugünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalmak isteyen herkes bizim yoldaşımızdır, dostumuzdur, arkadaşımızdır. El ele vereceğiz. Geçmişte nasıl hükümete karşı mücadele ettiysek, partinin ilkelerini savunduysak, yarın da hep birlikte o ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. Parti çatısı altında kalan arkadaşlarımızla. Bu parti bize Atatürk'ten miras. Ailemizden, annemizden, babamızdan miras. Biz bu partinin gelenekleri altında, bayrağı altında çalışma gayretindeyiz. Dediğim gibi bir yoldaşlık hukukumuz vardı bugüne kadar. O bozuldu, ben onu yeniden tesis etmek istiyorum."

İZMİR İL KONGRESİ ÇARŞAF LİSTEYLE YAPILACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağan kongre sürecini başlatma kararı aldığını hatırlatan Gümrükçü, İzmir'deki kongre sürecinin demokratik bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Gümrükçü, "Bu göreve geldikten sonra şu kadar gün görev yapacak, bu kadar günde kongre yapması lazım diyen arkadaşlara pazartesi günü burada genel merkezin bir takvim ilan edeceğini, biz de o takvimin doğru gerçekleştirilmesi için görev aldığımızı söylemiştik. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, partinin olağan kurultay sürecini başlatacağını ve bunun da takriben eylül ayını bulacağını söyledi. Buradan da biz çağrımızı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalacak herkesle parti içi demokrasi süreçlerini birlikte işleteceğimizi, delege, mahalle, üyeden başlayarak bu süreci demokratik bir şekilde yöneteceğimizi ve yapılacak olan İzmir İl Kongresi'nin çarşaf listeyle yapılacağını baştan taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

Artık İzmir'in CHP içi tartışmalardan sıyrılması gerektiğini, kentin çok önemli sorunları bulunduğunu söyleyen Utku Gümrükçü, "Bu kentin gündemini CHP'nin iç tartışmasıyla geçirmek istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'i kuran parti. Adında Cumhuriyet ve Halk var. Ama onu böyle birbirini yiyenler partisi gibi bir algı yaratma çabasının da karşısında olacağımızı söylüyorum" dedi.

"İZMİR'İN SORUNLARINA ODAKLANILACAK"

CHP içindeki tartışmaların İzmir'in gündemini gölgelememesi gerektiğini söyleyen Gümrükçü,

"Bu kentin önemli sorunları var. Kentsel dönüşüm mağduru yurttaşlarımız var. Binaları depremde zarar görmüş, hala teslim olamamış arkadaşlarımız var. İzmir'in ciddi bir trafik sorunu var. Geçen gün söylediğim gibi balıkçıların, hayvancıların, çobanların, işçilerin ciddi sorunları var. Artan ekonomik kriz, yaşam maliyetlerinin yükselmesi, İzmir'de barış ve kardeşlik kültürünün zayıflaması gibi geleceğe yönelik endişelerimiz var. Bir arada yaşamanın en yüksek olduğu yer İzmir'dir. O kültürün zayıfladığına yönelik endişelerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu süreçlere, başta İzmir'in en büyük düşmanı olan deprem tehdidine karşı hazırlanma da dahil olmak üzere, en yakın zamanda el atacağımızı; sokakta, halkla, vatandaşlarla, bilim adamlarıyla, yazarlarla, şairlerle bir araya gelerek kente yeni bir yön vermek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel siyasetini, yerel politikasını oluşturabilmek adına birlikte hareket edeceğimizi ve kapılarımızı herkese açacağımızı da buradan ilan etmek istiyorum."

Yeni il yönetiminin oluşturulmasıyla ilgili de bilgi veren Gümrükçü, ilçe örgütleri, eski il yöneticileri ve eski ilçe başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Konuştuğum insanların çoğu, partinin bir yerinde, sadece il yönetiminde değil, bir yerinde görev almak istiyorlar. İl yönetiminin oluşturulmasındaki takvim kafamda net değil ama ilçe örgütleriyle, mevcut ilçe örgütleriyle durum değerlendirmesi, onlardan gelecek taleplerin alınması, eski il yöneticilerinin yani bir önceki ve ondan önceki il yöneticileriyle görüşme süreçleri, eski ilçe başkanlarıyla buluşmalar yaparak hızlı bir şekilde yeni bir yönetimi oluşturma arzusundayım. Ne kadar sürer derseniz, bir hafta on beş gün içerisinde bu konu yetişir. Sonra da parti çalışmasına yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte başlarız. Şu ana kadar elimde üç yüz civarı isim var. Yani kendileri bireysel talep etmiş. Üç yüz arkadaşın adı var. Ajandada hepsi yazılı. Yani hani bu adam bulamazlar, organizasyon yapamazlar diyen arkadaşları görüyorum, üzülüyorum."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN PROGRAMINDAN BİLGİM YOK"

Utku Gümrükçü, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'e geleceğiyle ilgili soruya, "Kendisi partimizin milletvekili. Programından benim bilgim de basın aracılığıyla oldu. Bu süreci ben de izliyorum. Nereye ulaşacağını görmeye çalışıyorum. Bir yeni bina açılması, partiden ayrılmaya bir işaret gibi dursa da belki kendi arkadaşlarını bir çatı altında toplama, 'bize koltuk sevdalısı' diyen arkadaşa bir koltuk bulma çabası da olabilir. Özgür Bey'in programından bilgim yok. Bu süreci takip edeceğim. Yakın zamanda bir şey olursa sizinle paylaşırım" dedi.

İl Başkanlığı binasında bulunan bir odayla ilgili yaptığı paylaşımın sorulması üzerine de Gümrükçü, "CHP binalarında olmayan bir oda. CHP geleneklerinde yer almayan bir yapılanma. 'Dinlenme' deniyor ama yatış amaçlı kullanılmış olabilir. Belki de bu süreçte, binanın işgal sürecinde, kendilerine göre tırnak içinde söylüyorum, direniş sürecinde o amaçla kullanmışlardır. Normalde başka amaçla kullanılıyordu, bilmiyorum. Ben parti adabına, parti disiplinine uygun olmadığını ifade etmek için o odayı gösterdim. Bundan sonra, dün akşam da söyledim, yani belki öyledir. Buradan bir tartışma açmıyorum, buradan devam etmiyorum. Yani bu, sanki böyle önemli bir konuymuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Öyle bir konu yok yani" diye konuştu.

"YENİ PARTİ KURULDUKTAN SONRA ÇOK OLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

CHP içinde yeni parti kurulma iddialarına ilişkin de Gümrükçü, "Biz bu kucaklaşmayı sağlarsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde hiçbir güç duramaz, başta iktidar partisi olmak üzere. Bugün ayrılmış, Cemil Bey dışında kimse yok. Kurulmuş yeni bir parti yok. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, başta Cemil Tugay olmak üzere, beraberinde istifa etmiş arkadaşların yuvaya geri dönmesi, işte baba ocağına, ata ocağına geri dönmesi. İkinci önceliğimiz, yeni bir partinin kurulmaması. Genel merkez düzeyinde onlar bir çalışma yapıyordur diye düşünüyorum ama yerelde ben üstüme ne görev düşerse yapacağımı söylemiştim, yine söylüyorum. Kurulduktan sonra ne olur? Ben çok büyük bir olay olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadarki siyasi tecrübeme dayanarak söylüyorum. İzmir'in tercihlerinin, köklü tercihlerinin, birçok olumsuzluğa rağmen bugüne kadar değişmemiş tercihlerinin bundan etkileneceğini zannetmiyorum" görüşüne yer verdi.

BARIŞ PEHLİVAN'IN İDDİASINA YANIT

Utku Gümrükçü'ye, gazeteci Barış Pehlivan'ın, "İzmir İl binasına girişte Gümrükçü'nün yanında yer alan kişilerden birinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait palmiye ağaçlarını satmak amacıyla keserken yakalandığı ve 3 yıl hapis cezası aldığı" yönündeki iddiası da soruldu.

Gümrükçü, "Parti binasına girerken kimseye GBT yapmıyoruz. Yani öyle bir adetimiz yok. Dolayısıyla fi tarihinde ağaç keserken yakalandığı sözünün de ne anlama geldiğini ben anlayamadım, açık söyleyeyim. Bunu bir şey olarak da söylemiyorum. Elbette ki bir suç işlemiş, ondan kaynaklı yargılanmış olabilir. Cezaevinde yatmış da olabilir. Yani Türkiye'de mahkeme görmemiş insanlar var ama mahkeme görmüş yurttaşlarımız da var. Kendisinin böyle kriminal bir arkadaş olduğunu zannetmiyorum. Neden derseniz aynı arkadaş burada direniş eylemlerine de destek olan, birkaç gün önce ya da ondan iki ay önce Meslek Fabrikası direnişine de katkı koyan, ondan iki yıl önce önceki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmalarına da katkı koyan bir arkadaş" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Utku Gümrükçü: CHP'de Yoldaşlık ve Birlik Mesajı - Son Dakika

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