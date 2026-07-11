Van'da Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Van'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Van\'da Kültür Yolu Festivali Başladı
11.07.2026 13:19
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11-19 Temmuz'da Van'da konser, sergi ve atölyelerle gerçekleştiriliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10'uncu durağı Van oldu. Bu yıl kentte üçüncü kez düzenlenen festival, 11-19 Temmuz tarihleri arasında konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalin açılışı Van Müzesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile Van'ın ünlü yemek şefleri katıldı.

VAN 9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK

Festival kapsamında Van'ın tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri çok sayıda etkinlikle tanıtılacak. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyelerle her yaştan katılımcıya hitap eden programlar gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda düzenlenecek konserlerde Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan sahne alacak. Festival açılışında Bakan Yardımcısı Alpaslan, protokol üyeleri ve davetliler 'Yaşayan Miras Van' ile 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergilerini de gezdi.

ALPASLAN: VAN, FESTİVALİN EN GÜÇLÜ DURAKLARINDAN BİRİ

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Van'ın yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kentte 3'üncü kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alpaslan, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bugün 7 bölgemizde ve 26 şehrimizde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüşmüştür. Türkiye'nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonu ve şu an itibarıyla kapsadığı alan ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivali konumunda olan bu maratonu, Van'ımızda 3'üncü kez vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

'BU FESTİVALLER, SANATLA BÜTÜNLEŞMİŞ BİR TURİZM VİZYON ESERİDİR'

Kültür Yolu Festivallerinin yalnızca bir etkinlikler bütünü olmadığını anlatan Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Bu festivaller; dünyada insanların artık sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiği gerçeğini dikkate alan, 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' vizyonunun eseridir. Şehirlerimizin somut ve somut olmayan mirasını insanımızla buluşturarak, onları birer küresel marka şehir haline getirdiğimiz büyük bir kalkınma modelidir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor, etkinliklerimizle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırıyor, şehir dışından gelen ziyaretçilerimizle yerel esnafımıza, otellerimize, restoranlarımıza can suyu olarak bu mirası ekonomik değere dönüştürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlattığımız ve 15 Kasım'da Adana'da nihayete erdireceğimiz bu 234 günlük maratonla, dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğimizi perçinliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yaptığımız bu büyük markayla şehirlerimizi kültürle büyütmeye devam edeceğiz. Van Kültür Yolu Festivali de bu vizyonun en güçlü adımlarından biridir" diye konuştu.

'VAN, SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA ÇOK BÜYÜK BİR İVME YAKALAMIŞTIR'

Alpaslan, Van'ın; eşsiz doğası, zengin kültürü, güçlü sanatı, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisi ile ülkenin en müstesna zenginliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalar neticesinde Van, somut ve somut olmayan kültürel miras alanında çok büyük bir ivme yakalamıştır. Bugün, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kayıtlı çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye kadar tam 13 benzersiz unsurumuzla bu zenginliği koruyoruz. Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali'nde 'Gastronomi' başlığına özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu'nun yüksek yaylaları ve Van Gölü Havzası'nın şekillendirdiği Van mutfağını, o meşhur zengin Van kahvaltısını, peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir şekilde dünyaya tanıtmak için 'Lezzet Noktası' projemizi başlattık. Alanında uzman gastronomi liderlerinden oluşan danışma kurulumuzla Van'da tam 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik. Festivalimiz boyunca bu özgün lezzet rotalarını tüm dünyaya açıyoruz. 11-19 Temmuz tarihleri arasında, 9 gün boyunca şehrimizin sahip olduğu kültür-sanat altyapısı tüm misafirlerimize ev sahipliği yapacaktır. Van'da tam 8 farklı mekanda, 163 ayrı etkinlik gerçekleştireceğiz. Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanında ülkemizin en değerli sanatçılarıyla 8 büyük konser sunacağız. Van Müzesi'nde 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi' ile ustalarımızın el emeğini barındıran 'Yaşayan Miras Van Sergisi' dahil 3 büyük sergiyi halkımızla buluşturacağız. 6 derinlikli söyleşi, yetişkinler için 30 uygulamalı atölye çalışması ve açılış günümüze renk katan dev FotoMaraton etkinliğimiz kent meydanında hayat bulacak. Geleceğimiz olan çocuklarımız için Atatürk Kültür Parkı'na dev bir Çocuk Köyü kurarak tiyatrolar, etkinlikler ve atölyelerle onların gelişimine katkı sunacağız. Van Devlet Tiyatrosu'ndan İl ve İlçe Halk kütüphanelerimize kadar tüm mekanlarımız bu coşkuya ortak olacaktır. Özetle bu festival, sadece izlenen değil, yaşanan bir festival olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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