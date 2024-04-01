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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.071
Açılan Sandık Oranı : % 84,50
Kullanılan Oy : 393.229
Geçerli Oy : 367.793
Katılım Oranı : % 65,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,97202.175
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,68101.819
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3519.685
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,639.679
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,836.748
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,686.184
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,782.872
DİĞER% 0,742.709
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,72.569
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,682.492
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,652.404
SAADETÖZAY İLHAN% 0,622.299
TKPONUR YILMAZ% 0,351.290
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,291.050
DPHASAN KEDALİ% 0,24873
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,23833
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13479
HKPSAİT KIRAN% 0,11403
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,11392
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07248
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06213
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05204
MİLLETRAFET KAYA% 0,05173
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 77,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 19,3787
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,18782
DİĞER% 18,4750
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 16,97692
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 14,91608
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 6,87280
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,2350
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 1,0342
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,7631
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,7631
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5924
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 80,36
Katılım Oranı : % 66,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 55,947.736
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,714.800
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,96409
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,54351
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,34185
BTPHASAN ERGİN% 0,72100
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6691
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6590
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2738
DİĞER% 0,2129
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 91,04
Katılım Oranı : % 67,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,539.030
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,166.490
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,093.056
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,3247
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3973
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,2854
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2445
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 98,15
Katılım Oranı : % 76,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 58,835.146
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 26,142.287
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,28812
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,28112
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,9482
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,979
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7969
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7666
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5851
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4741
DİĞER% 0,033
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 92,64
Katılım Oranı : % 65,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,3128.792
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,3412.096
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,752.743
CHPRIZA ÖZCAN% 2,411.151
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,53728
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,1526
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,94447
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,92437
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,52250
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,43207
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,32154
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25121
DİĞER% 0,150
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0837
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 76,99
Katılım Oranı : % 69,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 47,6524.889
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,2823.129
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,451.281
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,33693
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,13591
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,95497
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,62321
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,53276
DİĞER% 0,34178
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25131
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,21107
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1791
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,0949
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 75,71
Katılım Oranı : % 74,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,754.490
AK PARTİMURAT SEZER% 31,813.055
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,71.604
CHPİSA BARAN% 1,71164
SAADETİDRİS AKSONA% 0,9288
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8481
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,658
BTPMETİN KEMAN% 0,3635
DİĞER% 0,3130
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 96,19
Katılım Oranı : % 75,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,736.848
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,494.087
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,192.467
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,48356
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,35193
CHPEŞREF CAN% 1,33191
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6796
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4362
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3348
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 80,76
Katılım Oranı : % 61,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,9562.423
AK PARTİİSA BERGE% 24,6526.552
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,55.919
CHPÖMER DOĞAN% 2,973.198
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,132.289
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,251.343
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.054
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,971.044
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,77830
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7759
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,58625
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,47501
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32346
DİĞER% 0,32345
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14153
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,13141
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11120
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0670
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 94,39
Katılım Oranı : % 71,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 45,867.574
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,96.590
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 8,851.462
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,45404
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,94320
BTPİSMET TOPCU% 0,64105
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3659
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 90,98
Katılım Oranı : % 66,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,1213.893
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 19,253.760
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,88563
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,81549
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,99194
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,94183
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,79155
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,59116
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3772
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2651
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 80,85
Katılım Oranı : % 70,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,932.863
CHPKEMALETTİN ARACİ% 29,571.730
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,83926
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,73101
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,6697
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6337
BTPNURULLAH TARHAN% 0,6136
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,529
DİĞER% 0,3420
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,212
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 88,71
Katılım Oranı : % 59,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,4626.156
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,6513.039
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,542.614
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,871.354
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,651.252
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,21569
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,89418
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,82389
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,66313
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,63297
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,48227
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,37173
DİĞER% 0,28130
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,24115
HKPYILMAZ AVCI% 0,1468
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,1150

Kaynak: AA

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