YENİ Partili Günaydın\'dan Etimesgut Belediyesi operasyonu üzerinden iktidara tepki: "Bu belediyelerin içinde neden bir tane AKP ve MHP belediyesi yok?"

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyona "Bu belediyelerin içerisinde operasyon yapılan bir tane AKP ve MHP belediyesi neden yok? Bunların tamamı sütten çıkmış ak kaşık mı?" diye tepki gösterdi. Günaydın, "Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon yapacaksan, belediye başkanını insani bir saatte davet etsen gelmez mi" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonu, Ankara'daki salgını ve Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasını değerlendirdi.

Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Aykut Çelik'in atanmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başladığını belirterek "Bu sabah yeni bir operasyon haberi ile uyandık. Bu kez de Etimesgut Belediyemize bir operasyon yapıldı. Hatırlayacaksınız, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı 12 Haziran 2026 tarihinde Aykut Çelik olmak üzere atanmıştı. Başka bir deyişle, mevcut Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine atanmış ve yerine İstanbul'da Akın Gürlek'in yardımcısı olan Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilmişti. Tarihi bir daha hatırlayalım; 12 Haziran 2026" diye konuştu.

Başsavcı atamasından tam bir ay sonra Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendiğini hatırlatan Günaydın, "12 Haziran, 12 Temmuz. Arkasından Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner ve çok sayıda insan tutuklandı. Bunun üzerinden de iki haftadan biraz fazla bir zaman geçti ve bugün 30 Temmuz günü Etimesgut Belediyemize de bir operasyon yapıldı" dedi.

Günaydın, operasyonların ardından tutuklu ve gözaltındaki belediye başkanı sayılarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Böylece tutuklu belediye başkanı sayımız 28'e, gözaltındaki belediye başkanı sayımız 2'ye çıktı. Operasyon yapılan belediye sayımız da 42 olarak yeniden ortaya çıktı. Şimdi soralım ve söyleyelim: Bu belediyelerin içerisinde operasyon yapılan bir tane AKP ve MHP belediyesi neden yok? Bunların tamamı sütten çıkmış ak kaşık mı? Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon yapacaksan, bir soruşturma yapacaksan, belediye başkanını insani bir saatte davet etsen gelmez mi? Bütün bu soruları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bizim bırakmamıza da gerek yok, kamuoyunun vicdanı zaten bunu taşıyor."

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU GÖREVDEN ALIYORSUNUZ DA HALKÇI BELEDİYECİLİĞİ MİLLETİN GÖNLÜNDEN ALABİLECEK MİSİNİZ?"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun seçim başarısını hatırlatan Günaydın, "Erdal Beşikçioğlu bundan 28 ay evvel Etimesgut Belediyesi'ni yüzde 56,61'lik oy oranıyla kazanmıştı. 203 bin oy almıştı. AKP ve MHP'nin birlikte çıkardığı aday Enver Demirel ise 117 bin oy alabildi. Yaklaşık 100 bin fark atan ve böylece belediyeyi kazanan Erdal Beşikçioğlu'nu 28 ay sonra görevden alıyorsunuz. Evet, belediye başkanını görevden alıyorsunuz da milletin gönlünden halkçı belediyeciliği alabilecek misiniz? Bunu ayrıca konuşmak ve tartışmak gerekiyor" dedi.

Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in atanması ile Çankaya Belediyesi operasyonu arasında kurduğu ilişkiye benzer bir durumun İstanbul'da da yaşandığını söyleyerek "Biraz evvel Aykut Çelik'in atanması ile Çankaya Belediyesi'ne operasyonun arasının tam 30 gün olduğunu söylemiştim. Benzer bir ilişki Akın Gürlek ve Esenyurt operasyonu arasında kurulabilir mi? Evet, Akın Gürlek de 2 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı ve 30 Ekim'de, yani yaklaşık bir ay sonra Esenyurt Belediyemize ilk operasyon yapılmıştı. Yani filmi bir baştan sona sar, bir sondan tekrar başa sar, aynı filmi izleyip duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"İFADEYE ÇAĞRILSAYDI NE KAYBEDERDİ?"

Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili'nin gözaltı işlemlerine ilişkin değerlendirmesine de tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Dün AKP'nin grup başkanvekili 'Evinden alınması gerekiyorsa evinden de alınır' dedi. Bir kadın grup başkanvekili ve milletvekili, bir başka kadın belediye başkanı için hiç olmazsa çağrı yapılıp ifadesine başvurulsa daha iyi olurdu diyebilecek bir vicdan taşımak yerine 'Evinden alınması gerekiyorsa evinden alınır' dedi. Yani evinden alınması gereken ne vardı acaba Sinem Dedetaş'ın? Kaçıyor muydu? Delilleri mi karartıyordu? İfadeye çağrılsaydı ne kaybedilirdi? Vicdanın kaybedilmesi bu kadar basit olabilir mi? Kim ne etmiş, kim ne bulmuş; bunu zaman içerisinde görürüz. Ama bu zaman içerisinde vicdanını ve ahlakını kaybedenleri bu toplum asla unutmayacak."

"ANKARA'NIN İÇME SUYUNDA NODMAL DEĞERLERİN DIŞINDA TEK BİR SONUÇ YOK"

Son günlerde Ankara'da görülen mide ve bağırsak rahatsızlıklarının içme suyundan kaynaklandığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Günaydın, rahatsızlıkların yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok kentinde görüldüğünü belirtti. Günaydın, buna rağmen bazı çevrelerin sorunu Ankara'nın şebeke suyuna bağladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Son günlerde Türkiye'de sadece Ankara'da değil; ishal, kusma, mide bulantısı vakalarında artışlar var. Bu yaz aylarında görülen bir şey. Bir kere daha ifade ediyorum; sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her tarafında görülüyor. Bunun üzerine troller bunu Ankara'nın içme suyundan kaynaklandığını söylüyorlar. Ankara'nın içme suyu, yani yurttaşa musluklardan iletilen şebeke suyu düzenli aralıklarla denetleniyor ve kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve ASKİ kendi laboratuvarlarında bunları düzenli olarak denetliyor. Temmuz ayı içerisinde Ankara halkına sunulan içme suyunun kalite kontrol ortalama sonuçlarını Ankara Büyükşehir Belediyemiz üç sayfa halinde yayımladı. ve bu üç sayfada normal değerlerin dışında olan bir tek değer yok. Bu ASKİ laboratuvar sonuçlarıdır."

Günaydın, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün elinde farklı bir veri bulunması halinde bunun kamuoyuyla paylaşılmış olacağını belirterek "24 saat esasına göre bu analizler sürdürülmesine ve kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen, en son dün yapılan analizde de bir sorun çıkmamasına rağmen troller bunu paylaşmaya devam ediyorlar" dedi.

Enfeksiyon hastalıkları alanındaki akademisyenlerin değerlendirmelerine de atıfta bulunan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman olan akademisyenler, şebeke suyundan kaynaklanan salgının başka şeylere benzemeyeceğini, bazen klorlamanın etkisiz hale geldiği kaçışlar ya da çok yağmurlu dönemlerde borulardan sızıntılar olabileceğini ancak bunun mevsimlik artış şeklinde görülmeyeceğini söylüyor. Ağır seyirli viral ishaller nedeniyle sağlık sistemine başvuru ve tespit çok. Ancak bunun yalnızca Ankara'da değil, bütün Türkiye'de görüldüğünü ilgili alanın profesörleri açıklıyor."

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ HALKINA NAMUSLU VE KALİTELİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan bazı isimleri de hedef alarak, "Antalya'da 660, Ankara'da 133 olmak üzere 843 dairesi tespit edilince önce yalanlamaya kalkan, sonra da 'Bunlar babadan kalma' diye savunmaların içine düşenler, buralardan siyasi ikbal peşine düşmüş görünüyorlar. Başka kapıya kardeşim. Ankara Büyükşehir Belediyemiz halkına namuslu ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

"BU PARTİNİN PARASAL BİR SORUNU YOK"

Bağış çağrıları ve parti finansmanına ilişkin Günaydın, kendisine atfedilen açıklamaların çarpıtıldığını belirterek bir televizyon programındaki sözlerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi Partiler Kanunu'na göre 684 bin lira tavan olmak üzere nakdi yardım ve bu bedele karşılık gelecek şekilde ayni yardım yapılabilir. Yeni Parti'nin genel merkezi bu çerçeve içerisinde gerekli resmi açıklamaları yapacak, o saatten sonra bağış toplarız. Ben size çok açık söyleyeyim; Hazine yardımı peşinde falan değiliz, Hazine yardımını da almasın bu parti. Bu partinin parasal bir sorunu yok. Bu partinin kamu kaynağına ihtiyacı yok. Milletvekillerimiz kendi bağışlarını zaten yapıyorlar. Ayrıca 'Ekinimin yarısını sana vereceğim' diyenden 'Senin için tosun besliyorum' diyene, 'Emekli maaşımın yarısını vereceğim' diyenden 'İki aylığımı, üç aylığımı sana vereceğim' diyene kadar büyük bir toplumsal destek görüyoruz. Siyasal partiler aslında aidatlar üzerinden yürür. Biz geniş bir üyelik platformu ve buna bağlı aidat sistemi kuracağız. Böylece çok kısa süre içerisinde milyonların üzerine çıkacak üye sayısına sahip olacağımız konusunda kuşkum yok. Dolayısıyla YENİ Parti kendi kaynağını, kendi kuralları uyarınca kendine yakışır bir şekilde oluşturacaktır. Bu cümleler üzerinden Gökhan Günaydın ile Özgür Özel arasında çelişkili söylemler var deniliyor. 'Paramız yok diyen Gökhan Günaydın parasının kaynağını açıklasın' deniliyor."

Günaydın, mal varlığını açıkladığını belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mal varlığını talep üzerine açıklamış ilk ve tek milletvekili benim. Üç satırda mal varlığımı açıkladım. Gökhan Günaydın'a 'Mal varlığını açıklasın' diyenler, bir taneniz de 'Şu sıraya eklensin ve mal varlığını açıklasın' diyemiyor musunuz" diye sordu.

Polemiklerle ilgilenmediklerini söyleyen Günaydın, "Biz dün tekstilin sorunlarını araştırma önergesi olarak Meclis'e indirdik. Dün esnafın sorunlarını konuştuk, bugün tarımın sorunlarını konuşacağız. Siz polemik peşinde koşun, biz memleketin derdinin peşinde koşmaya devam edeceğiz" dedi.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Günaydın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına da değinerek Davutoğlu'nun geçmişte başbakanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı. Günaydın, Davutoğlu'nun açıklamasında yer alan bazı ifadeleri kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu sürecin en tehlikeli yönü, otoriter düzenin kalıcılığının milli ve manevi değerler üzerinden meşrulaştırılmasıdır. Milli ve manevi değerler hiçbir iktidarın sınırsız gücünü meşrulaştırma aracı değildir; aksine bu değerler, gücü ahlak ve hukukla sınırlama sorumluluğu yükler. Bir diğeri; otoriterleşmenin, yolsuzlukların, gelir adaletsizliğinin, yasakların ve hukuk ihlallerinin doğurduğu öfke dalgasının rövanşist bir karşı iktidara dönüşmesi tehlikesidir. Şüphesiz kendi görüşlerini söylüyor. Şüphesiz bir başka siyasal partinin aldığı karara saygı duyarız, kendi tutumlarıdır, kendi tutumlarıyla yurttaşın önüne çıkarlar. Ancak Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamalarının Türkiye için dikkat edilmesi gereken, iktidar için çok önemli ve dikkate alınması gereken savlar olduğunun altını çizerim."

Yeni Yol grubunun TBMM'deki faaliyetlerini sürdüreceğine ilişkin açıklamayı da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Günaydın, "Çünkü biz ifade özgürlüğünün en geniş anlamda vücut bulmasından yanayız" dedi.

"PARA YOKLUĞU VEYA EKSİKLİĞİ SİYASETTEKİ EKSİKLİĞİN BİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Günaydın, parti tarafından başlatılan bağış kampanyasına ilişkin soruya "Bağış kampanyası başladıktan birkaç saat sonra ilgili Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli bir rakam. Ben bu rakamın çok iyi ve yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum" dedi.

Bağış kampanyasının tek başına yeterli olmayabileceğini ancak nakdi desteğin yanı sıra ayni yardım yapmak isteyen çok sayıda yurttaş bulunduğunu ifade eden Günaydın, şunları söyledi:

"Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde ayni yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var. Ben 'Sizlere otobüs göndereceğiz' sözünü bu kulaklarımla defalarca duydum. Yurt içinden de yurt dışından da bu yönde destekler geliyor. Dolayısıyla ben hem yeterli olacağını düşünüyorum hem de çok açık bir kere daha ifade edeyim; siyasal partiler finansmana bağlı olarak yaşamak boyunduruğundan kurtulması gereken partilerdir. Biz otobüslerin üzerinden de kampanyalar yürüttük, caddelerde bankların üzerinden de konuşmalar yaptık. Caddede bankın üzerinden yapılan konuşmayı ben kendi adıma tercih ederim. Para yokluğu veya eksikliği siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur."