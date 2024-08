Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için mahalle toplantıları düzenliyor

Güncel

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nı vatandaşlarla birlikte hazırlamak için düzenlediği mahalle toplantıları, İnsu'da devam etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin 'Bu Şehirde Söz Sende' sloganıyla yaptığı mahalle toplantıları, 5 yıllık stratejik planının doğrudan katılımla hazırlanmasına katkı sağlıyor. Vatandaşlar kürsüye çıkarak, ilçenin geleceği için görüşlerini aktarıyor. Belediye, toplantılara katılamayan vatandaşlar için de muhtarlıklara kurduğu sandıklar ve anket aracılığıyla yurttaşların önerilerini aldı. Batıkent, Kuzeykent, Değirmençay, Çavak, İnönü, Pirireis ve Palmiye mahallelerinin ardından son olarak İnsu'da toplantı düzelendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mahalle Muhtarı Sadettin Kök, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.

"Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Özgürlüğü karakteri sayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük zorluklara rağmen verilen bu büyük mücadele, bizlere ışık tutmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler de tüm gücümüzle çalışarak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün burada, sizlerle kentimiz için bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Görüş ve önerilerinizi dinlemek, ihtiyaç ve beklentilerinizi anlamak amacıyla düzenlediğimiz bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir, her biri değerlidir.

" Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı."

2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik, 5 bin 50 talep ve öneri aldık. Daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı. Bu uygulamamız Türkiye'de birçok belediyeye örnek oldu. Şimdi 2025-2029 Stratejik Planımızı da halkımızın doğrudan katılımı ve katkılarıyla şekillendiriyoruz."

Mahalle Muhtarı Sadettin Kök de mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e düzenledikleri toplantı dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra vatandaşlar söz alarak, mahallelerinin sorunları hakkında taleplerini ve önerilerini dile getirdi.