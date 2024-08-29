Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için mahalle toplantıları düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için mahalle toplantıları düzenliyor

Geniş Video İzle

Yenişehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı’nı vatandaşlarla birlikte hazırlamak için düzenlediği mahalle toplantıları, İnsu’da devam etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız" dedi.

29.08.2024 12:26  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nı vatandaşlarla birlikte hazırlamak için düzenlediği mahalle toplantıları, İnsu'da devam etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin 'Bu Şehirde Söz Sende' sloganıyla yaptığı mahalle toplantıları, 5 yıllık stratejik planının doğrudan katılımla hazırlanmasına katkı sağlıyor. Vatandaşlar kürsüye çıkarak, ilçenin geleceği için görüşlerini aktarıyor. Belediye, toplantılara katılamayan vatandaşlar için de muhtarlıklara kurduğu sandıklar ve anket aracılığıyla yurttaşların önerilerini aldı. Batıkent, Kuzeykent, Değirmençay, Çavak, İnönü, Pirireis ve Palmiye mahallelerinin ardından son olarak İnsu'da toplantı düzelendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya,  Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mahalle Muhtarı Sadettin Kök, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.

"Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Özgürlüğü karakteri sayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük zorluklara rağmen verilen bu büyük mücadele, bizlere ışık tutmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler de tüm gücümüzle çalışarak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün burada, sizlerle kentimiz için bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Görüş ve önerilerinizi dinlemek, ihtiyaç ve beklentilerinizi anlamak amacıyla düzenlediğimiz bu toplantıya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demokrasidir, demokrasi ise sadece seçim dönemlerinde oy kullanmakla sınırlı değildir. Demokrasi, halkın sesinin her zaman duyulduğu, her bir vatandaşın fikirlerinin değer gördüğü bir yönetim anlayışıdır. Yenişehir Belediyesi olarak, bu anlayışı en iyi şekilde hayata geçirmek için buradayız. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol göstericidir, her biri değerlidir.

" Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı."

2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik, 5 bin 50 talep ve öneri aldık. Daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Türkiye'de ilk kez bir belediye stratejik planını halkın katılımıyla hazırladı. Bu uygulamamız Türkiye'de birçok belediyeye örnek oldu. Şimdi 2025-2029 Stratejik Planımızı da halkımızın doğrudan katılımı ve katkılarıyla şekillendiriyoruz."

Mahalle Muhtarı Sadettin Kök de mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e düzenledikleri toplantı dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra vatandaşlar söz alarak, mahallelerinin sorunları hakkında taleplerini ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Demokrasi, Yenişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için mahalle toplantıları düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin’e ait olmadığı ortaya çıktı Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için mahalle toplantıları düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement