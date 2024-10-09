Yeşilçam Festivali Nostalji Dolu Akşamlar Sunuyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Festivali'nde nostalji dolu akşamlar yaşanmaya devam ediyor. Yeşilçam'ın büyülü atmosferinde, sevilen sanatçı Seda Hazar 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını Antalyalılarla buluşturdu. Festivalde, dönem filmleri de açık hava sinemasında makaralı makinadan izleyiciye ulaşarak nostalji yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak 5-12 Ekim tarihlerinde Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Yeşilçam Festivali eğlenceli etkinlik ve konserlerle devam ediyor. 'Yeşilçam Teması' ile ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran festivalde, DJ performansları ve konserlerle müzik şöleni yaşanıyor. Festival kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Seda Hazar, unutulmaz eserlerle dolu repertuvarıyla Antalyalılarla buluştu. 80'li ve 90'lı yılların Yeşilçam ile özdeşleşen şarkılarını söyleyen sanatçıya alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Haraketli parçalarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, nostalji dolu bir akşam yaşadı.

YAZLIK SİNEMA KEYFİ DEVAM EDİYOR

Özel olarak hazırlanan etkinlik alanında birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam maskotları, fotoğraf köşeleri, panayır oyunları, ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları ve çeşitli sahne şovları festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sineması da film gösterimlerine devam ediyor. Festivale özel makaralı makinada beyaz perdeye yansıyan filmleri Antalyalılar keyifle takip ediyor.

BÖYLE BİR FESTİVALE İHTİYACIMIZ VARMIŞ

Yeşilçam Festivali'ne arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Murat Yalçın, "Eskiden babalarımızın yaşadığı atmosferi, oynadığı oyunları, yakından görüp anlamak istedik. Gerçekten buradaki ortam çok güzel. Klasik araçlar ilgi çekici. Bizleri böyle bir etkinlikle geçmişe götürdüğü için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere ihtiyacımız varmış. Eski şarkıların tatlı melodilerinin hissettirdiği duygular çok güzel. Eski filmlerin anısı bizi geçmişe götürdü. Geçmişin mi iyi, günümüzün mü iyi olduğunu düşündürttü" dedi.

ZAMAN MAKİNESİNE GİRMİŞ GİBİYİM

Yeşilçam Festivali'ni ilk kez ziyaret eden bir başka öğrenci Mustafa Güvez, "Burada ilgimi çeken birçok şey oldu. Özellikle eski oyunlar, sadece filmlerde gördüğümüz eski araçlar çok hoşuma gitti. Konserler ve müzikler çok keyif verici. Tıpkı bir zaman makinesine girmiş gibi görmeyen herkese tavsiye ederim. Başkanımız Muhittin Böcek'e festival için çok teşekkür ediyorum her şey çok güzel ve eğlenceli olmuş" diye konuştu.

Festival boyunca sahne programları ve yazlık sinema film gösterimleri devam edecek. Programları sosyal medyadan takip etmek isteyenler @yesilcam.festivali instagram hesabından takip edebiliyor.

Yeşilçam Festival Programı ise şöyle;

9 EKİM ÇARŞAMBA

15.00 : ALAN AÇILIŞ VE DJ PERFORMANS

16.00-16.30 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

16.30-18.30 : DJ PERFORMANS

18.30-19.00 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

19.00-20.30 : İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI YEŞİLÇAM MÜZİKLERİ KONSERİ

20.45-22.25 : FİLM GÖSTERİMİ

10 EKİM PERŞEMBE

15.00 : ALAN AÇILIŞ VE DJ PERFORMANS

16.00-16.30 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

16.30-18.30 : DJ PERFORMANS

18.30-19.00 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

19.00-20.30 : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BANDO VE KENT ORKESTRASI KONSERİ

20.45-22.25 : FİLM GÖSTERİMİ

11 EKİM CUMA

15.00 : ALAN AÇILIŞ VE DJ PERFORMANS

16.00-16.30 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

16.30-18.30 : DJ PERFORMANS

18.30-19.00 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

19.00-20.30 : ESRA ÇAPAR 80LER 90LAR KONSERİ

20.45-22.25 : FİLM GÖSTERİMİ

12 EKİM CUMARTESİ

15.00 : ALAN AÇILIŞ VE DJ PERFORMANS

16.00-16.30 : SİHİRBAZ SHOW

16.45-17.15 : JONGLÖR SHOW

17.30-18.30 : SOKAK MÜZİSYENLERİ

18.30-19.00 : YEŞİLÇAM MASKOTLARI

19.00-20.30 : SERDAR ŞENGÜL YEŞİLÇAM MÜZİKLERİ

20.45-22.15 : FİLM GÖSTERİMİ

Haber-Kamera: ANTALYA,