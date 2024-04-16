YSK, 2 ilçe ve 2 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi - Son Dakika
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YSK, 2 ilçe ve 2 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi

YSK, 2 ilçe ve 2 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan itiraz başvurularını değerlendirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 2 ilçe ve 2 beldede seçimlerin yenilenmesine karar veren YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan etmek için itirazları karara bağladıktan sonra açıklayacak. Yenilenmesine karar verilen yerlerde seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

16.04.2024 12:57  Güncelleme: 13:16
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HABER:  MEHMET OFLAZ

HABER:  MEHMET OFLAZ

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz başvurularını görüşmeye devam eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar 2 ilçe ile 2 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK itiraz başvurularını karara bağladıktan sonra kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. Yenilenmesine karar verilen yerlerde seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti ise 1 şehirde belediye başkanlığı kazandı.

Seçimin ardından ilçe, il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreci başladı. Sonuçlara ilişkin ilçe seçim kurullarına 2 Nisan 15.00'e kadar, il seçim kurullarına 5 Nisan 17.00'ye kadar, YSK'ya ise 10 Nisan 17.00'ye kadar itirazda bulunuldu. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süresi ise 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi. Ancak sonrasında da "tam kanunsuzluk hali" gerekçesiyle olağanüstü itirazlar yapılabiliyor.

4 YERDE 2 HAZİRAN'DA SEÇİM YAPILACAK

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra YSK tarafından duyurulacak. YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ile Edirne ve Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti. Bu bölgelerde yaşayan yurttaşlar 2 Haziran'da sandık başına gidecek.

PINARBAŞI

31 Mart yerel seçimlerinde Pınarbaşı'nda CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. MHP'li yetkililer, mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Yapılan başvuruyu değerlendiren ilçe seçim kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. CHP'nin, Pınarbaşı'nda seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı, Kayseri İl Seçim Kurulu'nca reddedilmişti. CHP, "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. Kurul, partinin itirazını reddetti. Pınarbaşı'nda 2 Haziran'da seçimler yenilenecek.

HİLVAN

31 Mart yerel seçimlerinde Hilvan'da DEM Parti'nin adayı Serdan Paydaş 6 bin 960, AKP'nin adayı Ali Bayık ise 6 bin 439 oy almıştı. Hilvan'da oy yakma görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Hilvan İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu da Hilvan ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilmesine karar verdi.

SİYASİ PARTİLER HANGİ İLLERE İTİRAZ ETTİ?

VAN: Van İl Seçim Kurulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın adaylığını iptal ederek, mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu. DEM Parti'nin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Zeydan'a verilmesini hükmetmişti.

HATAY: 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da AKP'nin adayı Mehmet Öntürk 346 bin 212, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise 343 bin 477 oy almıştı. CHP'nin itirazları devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu mazbatayı AKP'li Mehmet Öntürk'e vermişti. CHP, itirazının il seçim kurulu tarafından reddedilmesinin ardından YSK'ya başvurmuştu. CHP dilekçede, Hatay'da "oyların yeniden sayılması", bu reddedilirse "geçersiz oyların sayılması", bu da reddedilirse "seçimin yenilenmesi" talep edilmişti. Kurul, partinin itirazını reddetmişti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Hatay seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle itirazda bulundu.

ARDAHAN: Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 174 oy farkıyla kazandığı Ardahan'da AKP'nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı almıştı. Kararı değerlendiren Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçilmiş CHP'li Faruk Demir'e verilmesine karar vermişti. AKP, Ardahan'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvurmuştu. Kurul, AKP'nin itirazını kabul etmeyerek seçimlerin yenilenmemesine karar vermişti.

ORDU: 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'da AKP'nin adayı Hilmi Güler 182 bin 739, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise 166 bin 598 oy almıştı.İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde "tam kanunsuzluk" tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik YSK'ya olağanüstü itirazda bulunmuştu. Kurul, partinin itirazını reddetmişti. İYİ Parti, dün Ordu'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya ikinci kez başvurdu.

KÜTAHYA: 31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı Kütahya'da CHP'nin adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP'nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy almıştı. AKP ve MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebini Kütahya İl Seçim Kurulu, kabul etmişti. Sayılan geçersiz oylarla MHP'nin adayı Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Kahveci'nin oyu 27 artmıştı. MHP'nin seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz YSK tarafından reddedilmişti.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, 2 ilçe ve 2 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi - Son Dakika

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