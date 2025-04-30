'Öldürme komutu aldım' dedi, akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika
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'Öldürme komutu aldım' dedi, akli dengesi yerinde çıktı

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Antalya'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde de 'beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini' iddia eden zabıta memuru Erdal Vuran'ın, akli dengesinin yerinde olduğu saptandı. Sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

30.04.2025 12:29  Güncelleme: 20:01
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

27 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Erdal Vuran ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa polis ekipleri, el koydu.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

"BEYNİM ÖLDÜRME KOMUTU VERDİ" DEDİ

Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etti.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

HAKİM KARŞISINDA

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi de katıldı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti. Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ"

Bu arada, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK"

Maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Zabıta memuru İsmail Kanmaz ağabeyimizin hunharca öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın suçu 'Tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında işlediği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında sanığın verdiği ifadelerde ruhsal bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülmüşse de biz bu iddiaya karşı çıktık ve akli dengesinin yerinde olduğunu savunduk.

Zabıta memuru, meslektaşını mobbing iddiasıyla öldürdü

"MÜTALAADA 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ"

Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor verilmiş ve bu, dosya açısından önemli bir gelişme olmuştur. Sayın savcımız, mütalaasını sunarak iddianameye uygun şekilde suçun 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bizler, adaletin tecelli edeceğine ve mahkemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru kararı vereceğine inanıyoruz"

\'Öldürme komutu aldım\' dedi, akli dengesi yerinde çıktı
Kaynak: DHA

Adli Tıp, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Zabıta, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Öldürme komutu aldım' dedi, akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika

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