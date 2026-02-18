5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor

5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart\'ta başlıyor
18.02.2026 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konut ve arsa satışından gelir elde edenler için yıllık beyan süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapılan satışlarda değer artışı kazancı doğarken, beyanname verilmemesi halinde vergi cezası ve gecikme faizi uygulanıyor. İşte detaylar ve örnek hesaplama.

Ev, arsa ve benzeri gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlarda gelir vergisi yükümlülüğü bulunuyor. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, satın aldıkları bir taşınmazı edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarması halinde oluşan kazanç "değer artışı kazancı" kapsamında vergilendiriliyor.

Birçok kişi bu düzenlemeden haberdar olmadığı için süresinde beyanname vermiyor ve yüksek tutarlı vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

BEYANNAME 1 MART'TA BAŞLIYOR

2025 yılı içinde 5 yıllık süre dolmadan taşınmaz satışı yapanların, elde ettikleri kazancı 2026 yılının mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirmesi gerekiyor. Hesaplanan vergi ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda vergi aslına ek olarak ceza ve gecikme faizi uygulanıyor.

5 YIL KRİTİK SÜRE

Vergi uygulamasında 5 yıllık süre takvim günü esas alınarak hesaplanıyor. Taşınmaz 5 yıl dolmadan satılırsa gelir vergisi doğuyor; 5 yılın tamamlanmasının ardından yapılan satışlarda ise değer artışı kazancı vergisi uygulanmıyor.

Vergi sadece klasik satış işlemlerinde değil; taşınmazın bir bedel karşılığında devri, temliki, takası (trampa), kamulaştırılması, devletleştirilmesi ya da ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması gibi işlemlerde de gündeme geliyor.

MİRASLA EDİNİLEN TAŞINMAZLARDA VERGİ YOK

Maliye'nin verdiği bilgiye göre miras yoluyla edinilen ev ve arsaların satışında değer artışı kazancı vergisi uygulanmıyor.

ENDEKSLEME YÖNTEMİ UYGULANIYOR

Vergi hesaplanırken satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark doğrudan esas alınmıyor. Öncelikle alış bedeli, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranına göre güncelleniyor. Artış oranının yüzde 10'un üzerinde olması halinde endeksleme yapılıyor ve buna göre vergilendirilecek kazanç belirleniyor.

Örneğin; Aralık 2023'te 5 milyon liraya alınan bir evin, Ağustos 2025'te 8 milyon liraya satılması halinde, 5 yıllık süre dolmadığı için değer artışı hesaplanıyor. Yİ-ÜFE oranı dikkate alınarak alış bedeli güncelleniyor ve ortaya çıkan fark üzerinden gelir vergisi hesaplanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da yayımladığı rehberde, 6 milyon liraya alınan bir taşınmazın bir yıl dolmadan 9 milyon liraya satılması halinde elde edilen kazancın vergiye tabi olacağını örnekle açıkladı.

KOOPERATİF VE ARSA ÜZERİNE YAPILAN EVLER DE KAPSAMDA

Kooperatif yoluyla edinilen konutlarda fiili kullanım tarihi ile elektrik ve su aboneliğinin başladığı tarih esas alınıyor. Arsa üzerine inşa edilen evlerde ise tapuda cins tashihinin yapıldığı tarih edinim tarihi kabul ediliyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında arsa üzerine yapılan konutların 5 yıl içinde satılması halinde de gelir vergisi yükümlülüğü doğuyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek bedelli satışlarda oluşabilecek vergi tutarlarının ciddi seviyelere ulaşabileceğini belirterek, satış öncesinde süre ve hesaplama şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Alış tarihi: Şubat 2022

Alış bedeli: 3.200.000 TL

Satış tarihi: Eylül 2025

Satış bedeli: 6.500.000 TL

Taşınmaz 5 yıl dolmadan satıldığı için değer artışı kazancı doğuyor.

Yİ-ÜFE ENDEKSLEME HESABI

Şubat 2022 Yİ-ÜFE: 1.150,00

Satıştan önceki ay (Ağustos 2025) Yİ-ÜFE: 3.220,00

Artış oranı: (3.220 – 1.150)/ 1.150 = Yüzde 180

Artış oranı yüzde 10'un üzerinde olduğu için endeksleme uygulanır.

Endekslenmiş maliyet bedeli:

3.200.000 × (3.220/ 1.150)

= 3.200.000 × 2,80

= 8.960.000 TL

VERGİYE TABİ KAZANÇ

Satış bedeli: 6.500.000 TL

Endekslenmiş maliyet: 8.960.000 TL

Bu örnekte satış bedeli, endekslenmiş maliyetin altında kaldığı için vergi doğmaz. Yani enflasyon etkisi kazancı ortadan kaldırmış olur.

İKİNCİ SENARYO (VERGİ DOĞAN DURUM)

Aynı taşınmazın 9.500.000 TL'ye satıldığını varsayalım.

Satış bedeli: 9.500.000 TL

Endekslenmiş maliyet: 8.960.000 TL

Kazanç: 9.500.000 – 8.960.000 = 540.000 TL

Bu tutar gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilir.

Artan oranlı tarife uygulanır ve yaklaşık yüzde 15– yüzde 40 aralığında vergi çıkabilir.

Örneğin ortalama yüzde 20 vergi dilimine girdiğini varsayarsak:

540.000 × yüzde 20 = 108.000 TL gelir vergisi

Vergi mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenir.

Ekonomi, Finans, Gündem, Güncel, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak 5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Doğan Avcı Doğan Avcı:
    Yani saçma bir uygulama olmuş bence. Devletin af ettiği vergileri alması daha doğru olur diye düşünüyorum. Arsa veya ev alırken faizini ödüyorum , alırken bir çok prosedür ile uğraşıyorum bunları yaparken bana yardım yok ama 5 yıldan önce satarsam vergi öde. 14 0 Yanıtla
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    zarar edersem kim karşılıcak? enflasyon yerinde durmuyor farkı veriyormusunuzki insanlardan habire para talep ediyorsunuz ya. nereye gidiyoruz böyle yeterin ya valla 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu
Hayvandan bulaşan hastalık ülkeyi koca bir mezarlığa çevirdi Hayvandan bulaşan hastalık ülkeyi koca bir mezarlığa çevirdi
Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın!
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
3 ilde harekete geçildi Zincir marketler didik didik ediliyor 3 ilde harekete geçildi! Zincir marketler didik didik ediliyor
Kısmetse Olur’a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı Kısmetse Olur'a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Yer: Hindistan Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Survivor Adası’nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi Survivor Adası'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı’na takıntılıydı Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı

09:25
Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı’na takıntılıydı
Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı
09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde ırkçılık skandalı İşte o maçın kazananı
Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! İşte o maçın kazananı
08:52
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 5 attı UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
08:28
Galatasaray maçında TRT’den çile çıkaran yayın
Galatasaray maçında TRT'den çile çıkaran yayın
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
07:11
Bomba iddia: İşte Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
Bomba iddia: İşte Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
06:03
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
05:49
İstanbul’da gece yarısı aile dehşeti Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
İstanbul'da gece yarısı aile dehşeti! Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
00:28
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
00:10
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: 5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.