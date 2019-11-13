Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek
Son Dakika Spor A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek - Son Dakika Spor

A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek

6 saat önce

A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek, System.String[]

A Milli Takım'da sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra karşısında forma giyemeyecek - İSTANBUL

Cenk Tosun, Andorra, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:22 Kaynak: İHA
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