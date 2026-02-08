Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var

Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet\'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
08.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet\'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Haber Videosu

Kadıköy'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde Mevlidi Şerif okutuldu. Mevlide Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Minguzzi ailesi ve yakınları dahil çok sayıda kişi katıldı. Baba İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin mevlitte en ön safta elinde tespihle okunan duaları sessizce dinlediği anlar yürek burktu.

Kadıköy'de vahşice katledilen Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde Mevlidi Şerif okutuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sayın Sare Davutoğlu, Minguzzi ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte dualar Ahmet Minguzzi için okundu.

BABASI ELİNDE TESPİHLE EN ÖN SAFTA YER ALDI

Mevlitte dikkat çeken karelerden biri, Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı görüntülerde; Andrea Minguzzi'nin, en önde safta elinde tespihiyle hocaların okuduğu duaları sessizce dinlediği görüldü. Babasının metaneti ve yaşadığı derin acı yürek yaktı.

Mevlid boyunca okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla Ahmet Minguzzi anıldı. Törene katılanlar, çocuk yaşta öldürülen Minguzzi için adalet ve rahmet temennisinde bulundu.

"NE KADAR EFENDİ, SAYGILI BİR BABA"

Sosyal medyada kullanıcılar baba Minguzzi'nin yaşadığı derin acı ve İslam dinine olan saygısı hakkında şu yorumlarda bulundu.

  • Evet elinde tespih var. Andrea bey, çocuğu ülkemizde katledildiği halde hiç kötü söz söylemedi, dinimize saygı gösterdi ve oğlunun defnini İslam'a göre yaptırdı. Yarın kilisede Ahmet için ayin olacak, umarım aynı saygıyı bizim millet gösterir.
  • Allah rahmet eylesin. Acılı baba ve anneye sabırlar diliyorum.
  • Ne kadar saygılı, efendi, baba gibi baba. Rabbim kalbinize şifa versin sevgili Andrea Bey.

MEVLİDE BAKAN TUNÇ DA KATILDI

Mevlide katılan Bakan Tunç çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların bu şekilde birbirlerine karşı suç işlemeleri ya da çocukların büyüklere karşı suç işlemeleri, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılması ile ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde düzenlenmiş olan konulardır.

Bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkildir. 12 yaşından önceki çocukların ceza sorumluluğu yoktur ve bu yaş grubuna çocuklara özgü tedbirler uygulanır. 12–15 yaş grubunda cezada yarı oranında indirim söz konusudur. 15–18 yaş grubunda da indirim uygulanmaktadır. Kasten öldürme suçlarında ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları bakımından, 15–18 yaş grubu için ağırlaştırılmış müebbet karşılığı 24 yıla kadar, 12–15 yaş grubu için ise 15 yıla kadar ceza verilebilmektedir, kanunumuz bu şekildedir.

Diğer ülke uygulamalarına baktığımızda da benzer düzenlemeler görülmektedir. Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yoktur, bazılarında 14, bazılarında ise 13 yaş sınırı vardır ve Türkiye'de bu uygulama 2005'ten bu yana 12 yaş olarak sürdürülmektedir.

"MEVZUATIMIZI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK GEREKTİĞİ AÇIKÇA ORTADADIR"

Gelinen noktada, çocukların bu tür suçlara iştirak etmemesi amacıyla hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızı yeniden değerlendirmek gerektiği, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak meclis grubumuza bir taslak üzerinde çalıştık. Bu taslakta, özellikle bu yaş grubundaki çocukların suça karışması hâlinde, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka durumu ve kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hâkimlere takdir yetkisi verilmesi gerektiği düşüncesi yer aldı.

"TASLAĞI MECLİS GRUBUMUZA İNTİKAL ETTİRDİK"

Bu taslağı meclis grubumuza intikal ettirdik, meclis grubumuz değerlendirdi ve ardından diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapıldı; meclisteki bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirlerin, gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca araştırılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği yapılması gerektiği kanaati oluştu. Hâlihazırda İstanbul milletvekilimiz Sayın Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürmektedir ve komisyonun çalışmaları tamamlandıktan sonra oluşacak rapora göre meclisimizde yasal düzenlemeler gündeme gelecektir.

Bununla birlikte 11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde bulunmaktadır. Çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında artırılmasına ilişkin düzenleme 11. Yargı Paketi ile yasalaşmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili düzenlemeler de komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecektir.

Her iki evladımızla ve diğer çocuklarla ilgili davaların süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde isimlerini burada sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da bulunmaktadır. Atlas Çağlayan'ın soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmekte olup, 12–15 yaş grubunda suçu işleyenlerle ilgili süreç titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit eden kişilerle ilgili soruşturma açılmış, dört kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yine Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili de tespit edilen kişiler hakkında soruşturmalar açılmış, tutuklamalar yapılmış ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Aileyi tehdit eden, suçu ve suçluyu övme ve hakaret suçlarından üç kişi, mezarı tahrip eden bir kişi olmak üzere toplam dört kişi beş yıla kadar cezalarla cezalandırılmıştır.

"BU KONUDA HASSASİYETİMİZ SON DERECE BÜYÜK, KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

Bu konudaki hassasiyetimiz son derece büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantılarında ve sonrasındaki açıklamalarından da görüleceği üzere bu konudaki kararlılığımız tamdır. Çocuklarımızı korumamız, onları hem sosyal medyanın olumsuz etkilerinden hem de suça bulaşmaktan uzak tutmak için aileler ve devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tedbirleri hassasiyetle almamız gerekmektedir. Çocukların korunması tüm dünyada önemli bir sorun hâline gelmiş olup, Türkiye'de de Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiş, anayasamızda çocukların korunması ve istismarın önlenmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi sürdürmekteyiz.

Soruşturmaları yakından takip ediyor, Ahmet Minguzzi evladımıza, Atlas Çağlayan evladımıza ve hunharca katledilen tüm çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bir evladını kaybetmiş bir annenin acısının tarif edilemez olduğunu biliyor, bu hassasiyeti saygıyla karşılıyor ve buna uygun tedbirleri alma kararlılığımızı vurguluyoruz.

Ahmet evladımızın vefatının birinci yıl dönümünde aileyi yalnız bırakmadık, aileyle sürekli irtibat hâlinde olduk ve mevlit programına katılarak dualar ettik. Rabbim bir daha ailelerimize böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte Minguzzi ailesinin ve çocuklarını kaybeden tüm ailelerimizin yanında olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da olayın başından itibaren aileyle görüşerek talimatlarını verdiğini ve komisyon çalışmaları tamamlandığında gerekli yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini ifade ediyoruz. Bir kez daha Ahmet yavrumuza, Atlas yavrumuza ve diğer çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

Mattia Ahmet Minguzzi, Yılmaz Tunç, Kadıköy, Gündem, Güncel, Eğitim, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
Balıkesir’de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı

16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:56
Poligonda akılalmaz görüntü Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:49
“Gururdan ağladım“ diyen 77’lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı
"Gururdan ağladım" diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 16:22:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.