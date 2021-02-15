AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye'nin bazı bölgelerinden bugün şehitlerimizi uğurluyoruz. Gara'daki operasyonda 13 vatandaşımızı, 3 de muvazzaf askerimizi şehit ettiler. Bir yandan da 51 terörist etkisiz hale getirildi, ikisi de sağ olarak ele geçirildi." dedi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir 7. Olağan İl Kongresi, hafız Ali Pınarbaşı'nın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesiyle başladı.

Kongrede konuşan Yavuz, Eskişehir'den de bir şehidin bulunduğunu belirterek "Türkiye'nin bazı bölgelerinden de bugün şehitlerimizi uğurluyoruz. Gara'daki operasyonda 13 vatandaşımızı, 3 de muvazzaf askerimizi şehit ettiler. Bir yandan da 51 terörist etkisiz hale getirildi, ikisi de sağ olarak ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Yavuz, özellikle AK Parti'nin kurulduğu günlere dikkati çekmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Partinin kurulduğu dönemin kurucu merkez ilçe yönetim kurulu üyesiyim. 2002'den merkez ilçe kapatılıncaya kadar da merkez ilçe başkanlığı yaptım. Sonrasında da Adapazarı kurucu ilçe başkanı olarak devam ettim. 2011 yılında da nasip oldu milletvekili seçildim. O günleri çok iyi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız miting meydanlarına gittiğinde hatırlayın '3 yıl hiç kimse bizden hiçbir şey istemesin' diyorlardı. Bugün herhangi bir partinin lideri böyle konuşsa kovarlar onu. Hem iktidara talipsiniz hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz, rüştünüzü de İstanbul'da fazlasıyla ispat etmişsiniz ama buna rağmen yani adeta 'tekeden süt çıkarmasını' bilen bir lider bile Türkiye'nin o haline bakarak '3 yıl bizden bir şey istemeyin' demek zorunda kalmıştı. O kadar vahim günlerdi ekonomik olarak ama başka noktalar da vardı. Mesela terör hadisesi almış başını gitmişti. Mesela vesayet tamamen Türkiye'nin üzerine çökmüştü. 'Darbe' diye bir gerçeği vardı Türkiye'nin. 'İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' anlayışı içinde bir durum söz konusuydu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye videokonferans yöntemiyle bağlanması dolayısıyla konuşmasını sonlandıran Yavuz, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen kongreye, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, delegeler ile partililer katıldı.