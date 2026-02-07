AK Parti Genel Sekreteri İnan: İzmir'de, basit bir yağmurda bile şehri yönetemeyen bir yerel yönetimler acziyeti ile karşı karşıyayız - Son Dakika
AK Parti Genel Sekreteri İnan: İzmir'de, basit bir yağmurda bile şehri yönetemeyen bir yerel yönetimler acziyeti ile karşı karşıyayız

07.02.2026 22:39
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Biz, sizin verdiğiniz bu güçle 'Asrın Felaketi' şehirleri yeniden kurarken maalesef İzmir'de, basit bir yağmurda bile şehri yönetemeyen bir yerel yönetimler acziyeti ile karşı karşıyayız" dedi.

Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Erzurum'un Herfene geleneğini yaşatmak amacı ile 'Geçmişten Günümüze Herfene' programı düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, ve birçok dernek üyesi katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri İnan, "Üzerinden 3 yıl geçse de 6 Şubat sabahının o dondurucu soğuğu ve yüreğimize düşen kor ateş hala dün gibi aklımızda. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hasreti dinmedi, dinmeyecek. Bugün deprem bölgesinde yüz binlerce kardeşimiz sıcak yuvasına kavuştuysa, şehirlerimiz yeniden ayağa kalktıysa; bu, en başta sizlerin sayesindedir. Eğer siz, 2023'te o kritik virajda bize omuz vermeseydiniz, eğer siz, Erzurumlu kardeşlerimizin o sarsılmaz desteğiyle 'yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' demeseydiniz; bugün deprem bölgesindeki o kardeşlerimiz bu desteğe, bu hizmete asla ulaşamazdı. Biz, sizin verdiğiniz bu güçle 'Asrın Felaketi' şehirleri yeniden kurarken maalesef İzmir'de, basit bir yağmurda bile şehri yönetemeyen bir yerel yönetimler acziyeti ile karşı karşıyayız. Daha geçtiğimiz gün Torbalı'da, yağıştan dolayı yolda biriken suda bir canımızı kaybettik. Peki soruyorum, bu şehrin yerel yöneticileri nerede? Sorumluluk üstlenmiyorlar 'Bizim yetkimiz değil' deyip kenara çekiliyorlar. Allah korusun, bu ülkeye bir tehdit olsa, bunlar 'Mesaimiz bitti' deyip kaçacaklar" ifadelerini kullandı.

'İZMİR ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSTUK, YAPICI OLDUK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a net bir çağrıda bulunduğunu belirten İnan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar İzmir zarar görmesin diye sustuk, yapıcı olduk. Ama görüyoruz ki siz bizim nezaketimizi zayıflık sandınız. İzmir'i ne hale getirdiniz? Buca'da yağmur yağıyor, sokaklar göle dönüyor. Vatandaşımız mağdur, esnafımız perişan. Ama sosyal medyada milletimiz ne diyor biliyor musunuz? 'Buca oldu Phuket adası' diyorlar. Neden bu benzetmeyi yapıyorlar? Çünkü Buca Belediye Başkanı, personeli daha maaşını alamazken, işçi evine ekmek götüremezken; tuttu, dünyanın öbür ucuna, Phuket Adası'na tatile gitti. Bu, siyasi etikle bağdaşmaz. Göreve geldiğin günden beri 'Çöp tesisi yapacağız' diye vaatlerde bulunuyorsun. Bakın 2026 yılına girdik. Hala 'eylül ayından itibaren başvuru yapacağım, imza atacağım' diye bürokratik bahaneler üretiyor."

'İZMİRLİLER ÇÖP DAĞLARINA MAHKUM KALMAK ZORUNDA DEĞİL'

"Bu rehaveti, bu ağırlığı üzerinizden atın" diyen İnan, şöyle devam etti:

"Senin bu siyasi tembelliğinden dolayı İzmirliler çöp dağlarına mahkum kalmak zorunda değil. Çıkıp bir de iftira atarak, sağa sola saldırarak bu başarısızlığı örtmeye çalışıyorsun. Kusura bakma, biz senin bu idari zafiyetini ve iftiralarını sineye çekecek değiliz. Formül çok basit, atom parçalamıyorsunuz; İzmir'e o çöp tesisini yapacaksın, su kayıp kaçağını önleyeceksin, o körfezi temizleyeceksin. Bunu yapamıyorsan, mazeret üretmeyeceksin. Tugay, İzmir milletvekillerimizin adını ağzına alırken çok dikkatli olmalı. Bizi, kendi partisi içinde kavgalı olduğu, arkasından konuştuğu milletvekilleriyle karıştırmasın. O dedikodusunu yaptığı vekiller, bu ilden 'aktarmalı' milletvekili oldular. Oyu aldılar, şimdi 'aktarmalı' İzmir vekilliği yapıyorlar. İzmir onlar için sadece bir durak."

'GEL İZMİR'E HAKKINI BURADA SAVUN'

Bu şehrin misafiri değil, ev sahibi olduklarını söyleyen İnan, "O nedenle Cemil Bey; bizi kendi kavgalı olduğun CHP'lilerle karıştırma. Geçenlerde yaptığın o seviyesiz açıklamayı duyduk. O yaptığın çirkin 'kadraj' açıklamasını, o yakışıksız üslubu sana misliyle iade ediyoruz. Biz sizin o dar kadrajlarınıza da, küçük hesaplarınıza da sığmayız. İşte bu yüzden, bugünden sonra senin muhatabın biz değiliz. Senin muhatabın; maaşını ödeyemediğin, emeğini sömürdüğün emekçi kardeşimizdir. Senin muhatabın; İzmir'de kadrolaştırdığın Veli Ağbaba'nın akrabası olan bürokratlardır. Senin asıl muhatabın; seni 'beceriksiz ve güvenilmez' bulan kendi milletvekillerindir. Biz yıllarca CHP zihniyeti için ne dedik? Çöp dedik, çamur dedik, çukur dedik, Maalesef bugün tablo daha da ağırlaştı. Artık bunların siciline, partilerinin alnına üç kara leke daha eklendi; hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk. Türkiye siyaset tarihinde görülmemiş bir çıkar şebekesi, ana muhalefetin içine çökmüş durumda. Buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyorum: Deprem bölgesine gidip geliyorsun, ama görüyoruz ki, deprem bölgesinde turist gibi dolaşmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Acı üzerinden siyaset devşirmeyi, oradaki yaraları kaşımayı bırak. Eğer gerçekten bir iş yapmak istiyorsan, eğer gerçekten bir sorumluluk duyuyorsan. Gel İzmir'e hakkını burada savun. Ama gelemezler çünkü yüzleri yok. İzmirlinin oyunu alıp; beceriksizliğin, bahanelerin arkasına saklanmak, Ankara'da yan gelip yatmak siyaset değildir" dedi.

'NE OLUR BU KÜLTÜRDEN VAZGEÇMEYİN'

Erzurumlulara kültürlerini yaşatmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, ise "Ne olur bu kültürden vazgeçmeyin. Çünkü sadece Erzurum'u Erzurum yapan, Dadaş'ı Dadaş yapan bu değerler. Sadece sizin için geçerli değil, tüm milletimiz için de geçerli ve çok gerekli olan şeyler. Bu güzel kültürü yaşatmak sadece ailelere düşmüyor; aynı zamanda Erzurumlu sivil toplum kuruluşlarına da düşüyor. Dolayısıyla onlar, hem İzmir'imizde, hem Ege'mizde hem de ülkemizin her yerinde örgütlenerek hemşerilerimizle sürekli irtibatı devam ettiriyorlar ve bu kültürü yaşatmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

'BİZ BU İHMALLERİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

"Herfene demek; sadece ekmeği değil, kederi ve sevinci de paylaşmak demektir" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da ise şöyle konuştu:

"Eksik olanı tamamlamak, yükü birlikte omuzlamaktır. Ancak bugün kalbimiz buruk. Geçtiğimiz günlerde İzmir yine sağanağa teslim oldu. Daha acısı, Torbalı'da ve Menderes'te selden kaynaklı kaybettiğimiz canlar olmasıdır. Biz uzaya astronot gönderen, yerli otomobilini üreten, savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye'yiz. Ama gelin görün ki; Ege'nin incisi dediğimiz İzmir'de, hala yağmur yağdığında vatandaşımız 'can güvenliği' endişesi taşıyor. Kordon'u su basıyor, esnafımızın emeği sular altında kalıyor. Buradan sormak lazım; İzmir'in altyapısı için ayrılan o dev bütçeler nerede? Neden her sağanak bir felakete dönüşüyor? İzmir'in kaderi, her yıl aynı sahneleri yaşamak, her yıl aynı mazeretleri dinlemek değildir. İzmir'in kaderi 'bahane belediyeciliği' değil, 'hizmet belediyeciliği' olmalıdır. Biz bu ihmallerin sonuna kadar takipçisi olacağız, İzmirlinin bir kuruşunun dahi heba edilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: DHA

22:54
