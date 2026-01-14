Antalya'da Kamu Zararı İddiası - Son Dakika
Antalya'da Kamu Zararı İddiası

Antalya\'da Kamu Zararı İddiası
14.01.2026 10:59
Antalya'da ASAT ve ALDAŞ'a yönelik usulsüz harcamalar nedeniyle 14 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında; yabancı ülke vatandaşı kadınların konaklama ücretinin ödendiği, bu kadınların ALDAŞ çalışanları veya bazı kamu görevlileri ile aynı odada kaldıkları tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ A.Ş.'ye yönelik usulsüz harcamalara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. ALDAŞ A.Ş.'nin ASAT Genel Müdürlüğü'ne destek sağlamak amacıyla kurulduğu, ASAT Genel Müdürlüğü ile 1995 yılında yapılan müşavirlik sözleşmesine istinaden, yapılan harcamaların yüzde 15 fazlası ile müşavirlik adı altında ASAT Genel Müdürlüğü'ne yansıtıldığı ancak bu faturaların ilgili dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, söz konusu faturaların incelenmesi engellenerek yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı kaydedildi.

'UÇUŞ YAPANLARIN ALDAŞ VE ASAT İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK'

Gerek ASAT Genel Müdürlüğü görevlileri gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlilerinin yurt dışına ve yurt içine yaptığı seyahatlerin büyük kısmının ALDAŞ Genel Müdürlüğü'nce karşılandığı, yurt dışına çıkış yapan personelin görevlendirmelerinin olmadığı, ayrıca uçuş yapanlardan bazılarının ALDAŞ veya ASAT ile hiçbir ilişkisi olmadığı, bu yolla kamu kaynağının dolaylı zimmete geçirildiği belirtildi.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞI KADINLARLA AYNI OTELDE

Ulaşım, otel ve yemek gibi harcamaların isimsiz muhasebeleştirildiği, belediye veya ALDAŞ A.Ş. ile ilişkisi olmayan çok sayıda kişi olduğu, yabancı ülke vatandaşlığı olan kadınların da konaklama ücretinin ödendiği, bu kadınların ALDAŞ çalışanları ile bazı kamu görevlileriyle aynı odada kaldıkları kaydedildi. Konaklama yapılan işletmelerin genelde lüks ve üst seviyede yerler olduğu, alkol tüketiminin de bazı yurt dışı faturalarda göründüğü ancak bu giderlerin kimler tarafından yapıldığı bilgisinin verilmediği, seyahat, konaklama ve temsil ağırlama olarak yer alan harcamalardan dolayı 63 milyon 414 bin TL tutarında kamu zararına neden olunduğu belirlendi.

SAYIŞTAY GÖREVLİLERİ DE KONAKLAMIŞ

ALDAŞ A.Ş. tarafından ödenen otel konaklama ve yemek faturaları arasında, ASAT veya Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni denetlemeye gelen ya da görevli olmayan bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, bu kişilerin tespit edilmesini engellemek amacı ile şirketin muhasebe kayıtlarına isim veya bilgi eklenmediği kaydedildi. ALDAŞ A.Ş. tarafından kiralanan araçların kişisel kullanıma veya şirketle ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin kullanımına konu edildiği, bu kişilerin kullanımında olan araçlara kesilmiş trafik cezalarının şirket tarafından karşılandığı, bu şekilde tespit edilen kamu zararının 24 milyon 782 bin TL tutarında olduğu belirlendi.

DEMİRBAŞLAR DA ŞİRKETTE BULUNAMADI

Şirket demirbaşı olan ancak yapılan sayımlarda şirkette bulunmadığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişilerin kullanımına sunulduğu ve zimmete geçirildiği, tespit edilen kamu zararının 8 milyon 400 bin TL tutarında olduğu belirtildi.

GELİNİN AKRABASINA ÖDEME

Yönetim Kurulu kararı ile iç denetçi olarak görevlendirilen ve fiili hizmeti olmaksızın 'huzur hakkı' adı altında ödeme gerçekleştirilen Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye yapılan ödemeler nedeniyle 1 milyon 912 bin TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in akrabası N.E.'ye şirketten maaş ve sigorta ödemeleri adı altında ödemeler yapıldığı, buna ilişkin zararın 2 milyon 686 bin TL olduğu kaydedildi. ALDAŞ bünyesinde danışman olarak görevlendirilen kişilerden bazılarının, danışmanlık hizmeti çalışmalarına dair herhangi bir rapor, bilgi ve belge bulunmadığı halde bu kişilere 776 bin 725 ödendiği belirlendi.

PERSONEL GİDERİ, TEKNOKENT HARCAMASI OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Teknokent adı altında yazılım proje çalışmasında bugüne kadar harcanan 158 milyon 171 bin TL'nin yüzde 94'ünün personel gideri olduğu, bugüne kadar herhangi bir gelir elde edilmediği, ayrıca yazılım projesi geliştirmek amacıyla 59 milyon TL bedel ile program alındığı, bu satın alma neticesinde şirketin mali bir kazanımının olmadığı, 274 milyon 969 bin TL tutarında kamu zararına neden olunduğu kaydedildi. Şirketin tahsil kabiliyeti kalmayan veya hukuki takibi başlatılmamış alacaklarının şirkete ait finansal tablolarda gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle oluşan kamu zararının 996 bin 874 TL olduğu belirlendi.

SORUŞTURMADA 22 ŞÜPHELİ VAR

Bilirkişi tarafından tespit edilen iş avansları konusunda yapılan işlemler nedeniyle de 915 bin 794 TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği belirtildi. ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin toplam 399 milyon 507 bin lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 22 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığı, şüphelilerden Muhittin Böcek'in tutuklu, eski ALDAŞ A.Ş. Genel Müdürü K.B.K. ve satış personeli N.E.'nin yurt dışında olduğu, birinin geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede bulunduğu kaydedildi.

GÖZALTINDAKİ 14 İSİM

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

"Eski ASAT Genel Müdürü İ.K., Genel Müdür Yardımcıları O.Y. ve N.O., Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı S.A., eski ALDAŞ Genel Müdür Yardımcısı M.Z., Finans Müdürü M.D., Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü P.B., İdari İşler Müdürü/Bilişim Şube Sorumlusu Y.Ö., Satış Pazarlama Müdürü L.E ile şoförler M.Y., A.Y., A.B. ve Y.N."

Kaynak: DHA

Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Yerel Haberler, Belediye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Kamu

Son Dakika Güncel Antalya'da Kamu Zararı İddiası - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Antalya'da Kamu Zararı İddiası - Son Dakika
