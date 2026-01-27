Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı - Son Dakika
Hukuk

Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
27.01.2026 15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
7'si CHP'li belediye başkanı olmak üzere 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının ilk duruşmasında belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aylık gelirinin 360 bin TL, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin TL, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise aylık gelirinin olmadığını söyledi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası görülmeye başlandı. Duruşmada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş davasında belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Soldan sağa sırasıyla: Rıza Akpolat, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener ile parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

DURUŞMALAR HAFTANIN 5 GÜNÜ YAPILACAK

Saat 11.40'ta başlayan duruşmada mahkeme başkanı; tezahürat yapılması halinde yargılamaya izleyici alınmadan devam edileceğini, duruşmaların haftanın 5 günü yapılmasının planlandığını, savunma ve iddia bütünlüğünün sağlanabilmesi açısından öncelikle tutuklu sanıkların savunmalarının kurum bazlı alınmasının daha sağlıklı olacağı kanaatine varıldığını belirtti.

"KAÇMADIM, BURADAYIM"

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşmaya koruma ordusuyla geldi. Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi.

Aziz İhsan Aktaş davasında belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı


"SUİKAST GİRİŞİMİ OLDUĞU İÇİN, DEVLETİN POLİSİ EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİK"

Mahkeme başkanının taleplerini iletmesi için söz verdiği avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu sanıklar için yalnızca bir aile üyesinin duruşma salonuna alınabildiğini hatırlatarak, 'örgüt lideri' olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın kalabalık bir koruma ekibiyle salona nasıl girebildiğini söyledi. Bunu üzerine mahkeme başkanı sorumluluklarının yalnızca duruşma salonu ile sınırlı olduğunu ifade ederken Aktaş'ın avukatı ise "Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Müvekkilime yönelik bir suikast girişimi olduğu için, devletin polisi eşliğinde salona girdik" dedi.

Aziz İhsan Aktaş davasında belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

SANIK AVUKATLARINDAN DOSYALAR AYRILSIN TALEBİNE RET

Sanık avukatları; Adana, Adıyaman ve Esenyurt Belediye Başkanlarına ilişkin dosyaların ayrılmasını talep etti. Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise dosyaların ayrılmasına yönelik taleplerin reddini isteyerek, "Bu dosya Türkiye'nin en kapsamlı yolsuzluk dosyalarından biridir. Dosyanın ayrılması, müteahhitleri iş yapamaz hale getirir" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya 1 saat ara verdi. Duruşma 14.30 itibarıyla başladı. Mahkeme, taleplerin reddine karar verdi ve sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasına başlandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADI

Tutuklu sanıkların kimlik tespiti sırasında belediye başkanlarına aylık gelirleri soruldu. Belediye başkanlarının verdiği yanıtlar şöyle:

  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 100 bin TL,
  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 150 bin TL,
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 360 bin TL,
  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: 130 bin TL.
  • Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise tüm mal varlığına el konulduğu için şu an bir aylık gelirinin olmadığını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'örgüt lideri' olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet almak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.

Tutuklu bulunan 5 belediye başkanı şöyle:

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Görevlerine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.